Comment ajouter un USB 2FA à votre compte Google, ignorez la sécurité avancée

Google propose ce qu’il appelle le programme de protection avancée pour les personnes qui ont besoin d’une sécurité très stricte et d’un accès contrôlé à leur compte. Il utilise des clés de sécurité pour valider qui vous êtes en tant que méthode à deux facteurs. La protection avancée est probablement trop compliquée pour la plupart d’entre nous, mais une clé de sécurité est un petit outil génial. Il peut aider à sécuriser votre compte Google et constitue également une sauvegarde complète au cas où vous perdriez votre téléphone – et l’application d’authentification que vous avez installée dessus. Ils sont relativement bon marché, faciles à configurer et peuvent vous permettre de revenir à votre compte Google à partir de n’importe quel ordinateur ou de l’un des meilleurs Chromebooks du monde.

Comment ajouter une clé de sécurité à votre compte Google

Accédez à la page des paramètres de votre compte Google à l’aide d’un navigateur Web. Vous pourrez peut-être utiliser votre téléphone, mais il est préférable de le faire à l’aide d’un Chromebook ou d’un PC.

Dans le menu de droite, choisissez le Sécurité entrée.

Source: Jerry Hildenbrand / Android Central Trouvez la section intitulée connexion à Google et choisissez le Vérification en 2 étapes élément de la liste.

Vous devrez d’abord activer l’authentification Google à 2 facteurs à l’aide d’un code, alors regardez ici si vous avez besoin d’aide pour cela.

Source: Jerry Hildenbrand / Android Central

Vous verrez un lien intitulé AJOUTER UNE CLÉ DE SÉCURITÉ pour commencer.

Dans la fenêtre qui s’ouvre, choisissez USB ou Bluetooth pour ajouter une clé physique. Assurez-vous que votre clé est débranchée et démarrez le processus. Vous serez invité à toucher votre clé si elle possède un bouton tactile, et vous devrez activer Bluetooth si vous utilisez une clé Bluetooth.

La prochaine fois que vous vous connecterez à votre compte Google à partir d’un nouveau téléphone ou ordinateur, vous serez invité à insérer la clé pour vous authentifier. Vous pouvez toujours utiliser la méthode de secours pour obtenir un code si vous perdez votre clé, et votre clé signifie que vous ne pouvez pas être verrouillé si vous ne parvenez pas à obtenir un code de votre téléphone.

Si vous recherchez une clé de sécurité que vous pouvez utiliser à partir d’un téléphone Android ou de n’importe quel PC, mais que vous en voulez une qui fonctionne avec un iPhone, celle-ci fait l’affaire.

