Comment ajouter une recharge sans fil à votre ancien iPhone pour 17 $ sur Amazon

Si vous achetez un produit ou un service évalué de manière indépendante via un lien sur notre site Web, nous pouvons recevoir une commission d’affiliation.

C’est assez incroyable combien de temps les iPhones durent quand on considère les smartphones fabriqués par des fabricants autres qu’Apple. Il y a certainement des exceptions à la règle si vous êtes prêt à dépenser plus de 1 000 $ pour un téléphone Android phare. Mais le mieux que vous puissiez généralement espérer est de deux ou trois ans. Après cela, les choses commencent inévitablement à mal tourner et votre téléphone ralentit. En plus de cela, vous pouvez définitivement arrêter de vous attendre à recevoir de nouvelles mises à jour logicielles après ce laps de temps. Pendant ce temps, nous connaissons des gens qui utilisent toujours le même modèle d’iPhone qu’ils ont acheté il y a cinq ans. C’est incroyable! Mais il manque certaines fonctionnalités à ces personnes, et il existe un étui de chargement sans fil à 17 $ pour iPhone 7 et d’autres modèles qui résout une partie du problème.

Chargeur sans fil et récepteur de charge pour iPhone 7 (4,7 pouces), téléphone ultra mince compatible Qi… Prix:$16.99 Acheter maintenant Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission

Étui de recharge sans fil pour iPhone 7, 6S, 6

Source de l’image : Zach Epstein pour .

Vous en avez vraiment pour votre argent lorsque vous achetez un iPhone. Cela dit, il y a un inconvénient assez important à attendre si longtemps entre les mises à niveau : vous manquez tant de nouvelles fonctionnalités impressionnantes qu’Apple introduit chaque année.

Certaines de ces fonctionnalités sont impossibles à obtenir sur les anciens modèles d’iPhone, comme les grosses mises à niveau de l’appareil photo. Mais d’autres mises à jour importantes peuvent en fait faire leur chemin vers les iPhones plus anciens grâce à des accessoires spéciaux. Un bon exemple est la recharge sans fil, qui est une fonctionnalité de commodité impressionnante qu’Apple a finalement ajoutée à sa gamme d’iPhone en commençant par l’iPhone 8. Si vous avez un modèle d’iPhone plus ancien, vous pouvez toujours obtenir une recharge sans fil sur votre téléphone grâce à un accessoire abordable appelé le Étui de recharge sans fil ultra-mince Antye.

Vous pourriez être jaloux de certaines des nouvelles fonctionnalités disponibles sur les modèles d’iPhone récents comme l’iPhone 12. Cela dit, il n’y a vraiment aucune raison de dépenser jusqu’à 1 500 $ sur un nouvel iPhone si votre ancien modèle fonctionne toujours correctement.

Le logiciel iOS d’Apple est si fluide que même les modèles d’iPhone de 4 et 5 ans sont toujours plus rapides que la plupart des téléphones Android de milieu de gamme, ce qui est assez incroyable. Et comme nous l’avons dit ci-dessus, vous pouvez en fait ajouter assez facilement de nouvelles fonctionnalités à votre ancien iPhone.

Si vous possédez un iPhone 6/6s, iPhone 6/6s Plus, iPhone 7 ou iPhone 7 Plus, le Étui de recharge sans fil ultra-mince Antye pour iPhones vous permet d’ajouter une charge sans fil et une protection contre les chutes à votre combiné. Et en ce moment, chaque taille est en vente sur Amazon pour seulement 16,99 $. A ce prix là, vous ne pouvez vraiment pas vous tromper !

Faits rapides sur l’étui de recharge sans fil Antye

C’est certainement notre étui de chargement sans fil préféré pour les modèles d’iPhone qui ne sont pas livrés avec cette fonctionnalité. Voici quelques points clés à retenir :

Chaque étui a une puce de module récepteur de charge sans fil Qi intégrée qui est compatible avec n’importe quel chargeur sans fil standard L’étui se connecte au port Lightning au bas de votre modèle d’iPhone compatible Il suffit de placer votre téléphone sur un chargeur sans fil ou de le regarder rechargez Ne vous souciez plus jamais des câbles ou des connecteurs L’étui est fait de plastique durable qui ajoute des poignées à votre téléphone, empêche les éraflures et les rayures et protège votre téléphone des dommages dus aux chutes accidentelles Tous les étuis sont couverts par la garantie de 12 mois d’Antye et sans tracas politique de remplacement

Allez ici pour voir ce mois-ci meilleures offres en ligne!

Suivez @.Deals sur Twitter pour rester au courant des dernières et meilleures offres que nous trouvons sur le Web. Les prix sont sujets à changement sans préavis et les coupons mentionnés ci-dessus peuvent être disponibles en quantité limitée.