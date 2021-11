Si vous utilisez Gmail à des fins professionnelles, vous devez absolument avoir une signature automatique. Cela vous donne une apparence plus professionnelle et peut contenir de nombreuses informations pertinentes telles que votre numéro de téléphone et le lien de votre profil LinkedIn. Voici comment ajouter une signature dans Gmail.

Pour ajouter une signature dans Gmail, accédez à la page Paramètres généraux et faites défiler jusqu’à Signature. Cliquez sur Créer un nouveau et suivez les instructions à l’écran. Vous pouvez également créer une signature dans une fenêtre de courrier électronique vide et l’enregistrer en tant que modèle.

Comment ajouter une signature dans Gmail (Android et iOS)

Malheureusement, l’application mobile Gmail pour Android et iOS ne prend actuellement pas en charge la configuration de signatures HTML, avec des liens et d’autres styles. Le mieux que vous puissiez faire est de réécrire le texte brut « envoyé de… ». lien normalement ajouté à la fin de chaque e-mail à quelque chose de moins générique.

Appuyez sur les trois lignes horizontales sur la gauche jusqu’à ce que votre liste d’étiquettes apparaisse. Faites défiler vers le bas et sélectionnez Paramètres.

Appuyez sur l’adresse e-mail dont vous souhaitez modifier la signature.

Maintenant, choisissez Paramètres de signature.

Sur l’écran suivant, vous pouvez modifier votre signature en texte brut pour l’envoi d’e-mails Gmail depuis votre téléphone. Assurez-vous que la bascule est activée.

Mark O’Neill / Autorité Android

Comment ajouter une signature dans Gmail (bureau)

Créer une signature Gmail est beaucoup plus facile et a une bien meilleure apparence sur le bureau. Malheureusement, cette signature interactive cool ne se transfère pas sur l’application mobile.

Pour créer une nouvelle signature Gmail, accédez aux paramètres généraux et faites défiler jusqu’à Signatures. Cliquez sur Créer un nouveau.

Une boîte apparaîtra maintenant, vous demandant de nommer votre signature. Cela pourrait être n’importe quoi comme Personnel ou Travail. je viens de choisir Principale. Cliquez maintenant Créer.

Mark O’Neill / Autorité Android

La section de signature aura maintenant une zone de texte où vous pourrez faire votre signature automatique. Le texte peut être stylisé et des liens et des images peuvent être ajoutés. C’est entièrement à vous de voir à quoi cela ressemble, mais nous vous recommandons de ne pas ajouter de ballonnement inutile.

Si vous souhaitez créer plusieurs signatures dans Gmail, cliquez sur Créer un nouveau à nouveau et répétez le processus. Vous pouvez également modifier et supprimer une signature en cliquant respectivement sur les icônes de crayon et de corbeille.

Vous devez maintenant indiquer à Gmail quand vous souhaitez que la signature soit utilisée.

Si vous avez plus d’une adresse e-mail enregistrée sur le compte Gmail, faites défiler le Adresse e-mail section et choisissez l’adresse e-mail pour laquelle vous souhaitez que la signature soit utilisée. Si vous souhaitez utiliser la signature sur tous les nouveaux e-mails, faites défiler le Pour les nouveaux e-mails utiliser menu et sélectionnez votre signature. Sinon, laissez vide. Si vous souhaitez utiliser la signature sur tous les e-mails auxquels vous répondez ou que vous transférez, faites défiler le Utilisation en réponse/transfert menu et sélectionnez votre signature. Sinon, laissez vide. Si vous souhaitez que la signature apparaisse avant l’e-mail cité (au lieu d’après), cochez la case à la fin.



Cliquez sur Sauvegarder les modifications en bas de la fenêtre des paramètres de Gmail. Vous pouvez maintenant ouvrir une nouvelle fenêtre de courrier électronique pour voir votre signature.

Comment ajouter une signature dans Gmail via des modèles (bureau)

Cependant, vous faites peut-être partie de ces personnes qui n’ont pas nécessairement besoin d’utiliser la signature dans chaque e-mail. Il peut donc être un peu ennuyeux de devoir le supprimer à chaque fois que vous ouvrez un e-mail pour y répondre ou le transférer. Si vous tombez dans ce camp, vous aimerez ce petit hack de courrier électronique astucieux.

Gmail a une fonctionnalité appelée Modèles (anciennement connu sous le nom de réponses en conserve), et il s’agit d’un module complémentaire qui peut être activé dans la section Avancé des paramètres.

Lorsque vous l’activez, vous verrez maintenant un nouveau Modèles fonctionnalité lorsque vous cliquez sur les trois points verticaux en bas à droite d’une fenêtre de courrier électronique.

Écrivez maintenant votre signature Gmail dans une fenêtre de courrier électronique vide. Faites tout votre style et vos liens habituels, comme dans la section précédente. Lorsque la signature est prête à être enregistrée, retournez à Modèles dans votre fenêtre de messagerie, sélectionnez Enregistrer le brouillon en tant que modèle alors Enregistrer en tant que nouveau modèle.

Il vous sera demandé de donner un nom à votre modèle de signature. Rester simple (Signature fera), et enregistrez-le.

Maintenant, si vous retournez au Modèles option et Insérer un modèle, vous verrez votre signature enregistrée. Sélectionnez-le et regardez-le apparaître dans votre e-mail.

