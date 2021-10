Comment ajouter votre carte de vaccin COVID à Apple Wallet sur votre iPhone

Lorsque Apple a publié iOS 15 en septembre, il lui manquait encore quelques fonctionnalités clés. Beaucoup de ces fonctionnalités ont fait leurs débuts dans iOS 15.1, qui a finalement été déployé lundi. L’ajout le plus notable était SharePlay, qui permet aux propriétaires d’iPhone, d’iPad et de Mac de regarder des films, d’écouter de la musique et d’utiliser des applications ensemble lors d’appels FaceTime. Mais ce n’est pas tout ce que la mise à jour a ajouté. iOS 15.1 permet également aux utilisateurs d’iPhone de stocker une carte de vaccin COVID-19 dans l’application Wallet d’Apple.

L’ajout de dossiers de santé vérifiables dans l’application Santé était l’une des fonctionnalités les plus notables d’iOS 15. Apple voulait faciliter le partage des données de santé avec les prestataires de soins de santé et les membres de la famille. Apple a également noté que la possibilité de scanner les vaccinations COVID-19 serait disponible dans une future mise à jour. Cette mise à jour est arrivée sous la forme d’iOS 15.1.

Comment ajouter une carte de vaccin COVID à Apple Wallet

Le processus d’ajout d’une carte de vaccin COVID-19 à l’application Wallet est relativement simple. Si vous avez reçu un code QR du fournisseur de vaccin, vous pouvez le scanner en ouvrant l’application Appareil photo, en sélectionnant la caméra orientée vers l’arrière et en tenant l’objectif jusqu’au code. Une fois que votre appareil reconnaît le code QR, vous pouvez appuyer sur la notification de l’application Santé qui apparaît. Enfin, appuyez sur Ajouter au portefeuille et à la santé pour ajouter le dossier de votre vaccination à l’application Santé et l’application Wallet.

Sinon, si votre vaccinateur vous a envoyé un fichier téléchargeable, vous pouvez appuyer sur le lien de téléchargement sur votre iPhone, puis sur Ajouter au portefeuille et à la santé pour ajouter l’enregistrement à l’application Santé et à l’application Portefeuille. Enfin, si votre carnet de vaccination est déjà enregistré dans l’appli Santé, il suffit d’ouvrir l’appli, de toucher Sommaire, puis sous Dossier de vaccination, appuyez sur Ajouter au portefeuille.

Comme le note Apple sur sa page d’assistance, vous pouvez consulter et présenter votre carte de vaccination à tout moment une fois que vous l’avez ajoutée à l’application Wallet. Le recto de la carte comporte votre nom, le type de vaccin, les dates de chaque dose, l’émetteur et un code QR. Les détails ne seront pas visibles tant que vous n’aurez pas déverrouillé l’appareil avec Face ID, Touch ID ou un mot de passe. De plus, vous ne pouvez pas partager votre carte de vaccination avec qui que ce soit.

Selon votre lieu de résidence, vous devrez peut-être présenter votre carte de vaccination COVID-19 pour entrer dans certains établissements. Il existe de nombreuses façons de stocker ces informations, mais si vous possédez un iPhone, cela pourrait être le plus simple. À tout le moins, c’est mieux que de transporter une carte physique.