Comment ajuster votre portefeuille en cas de baisse des rendements obligataires

Un bref effondrement des rendements obligataires dans le monde a durement frappé les marchés jeudi.

Source : Shutterstock

Le récent catalyseur de la baisse des rendements a été l’annonce de la Banque centrale européenne (BCE) jeudi qu’elle tolérerait jusqu’à 2% d’inflation annuelle à “moyen terme” – ignorant essentiellement son objectif d’inflation actuel juste en dessous de 2%.

Cela peut ne pas sembler grave, mais cela représente le premier changement majeur de politique pour la banque en deux décennies et cela a effrayé les investisseurs. Essentiellement, la BCE va dépasser son objectif d’inflation et elle ne fera rien à ce sujet.

Ainsi, nous pouvons remercier la BCE d’avoir accéléré l’effondrement des rendements obligataires mondiaux, les taux allemands à 10 ans ayant baissé de trois points de base aux nouvelles.

Le rendement du bon du Trésor américain à 10 ans a chuté à 1,25% jeudi, le taux le plus bas depuis février, mais a rapidement rebondi ce matin à 1,35%.

La Réserve fédérale laisse également l’inflation dépasser l’objectif normal de 2 %, mais la Fed a été plus claire que la BCE. Notre Fed a relevé son objectif d’inflation à court terme et a déclaré que l’inflation que nous observons actuellement est transitoire. Et bien sûr, aux États-Unis, nous avons des taux d’intérêt positifs, alors qu’en Europe, ils ont des taux négatifs.

Mais la priorité de la Fed en ce moment est de remédier au chômage, car il nous manque encore environ 8,6 millions d’emplois depuis le début de la pandémie.

En attendant, la baisse des taux d’intérêt rend les obligations moins attrayantes, ce que je considère comme incroyablement haussier pour les actions, en particulier pour un groupe sélectionné d’actions que j’ai trouvé avec mon Projet de revenu accéléré 2021. Ces actions sont également idéales pour ceux qui cherchent à rattraper leur retraite ou à gagner un revenu supplémentaire.

Vivez la vie dont vous avez toujours rêvé

Tant d’investisseurs ont passé des années à obtenir des rendements de marché médiocres et ils ont maintenant besoin d’une stratégie pour rattraper leur retard pour vivre la vie dont ils ont toujours rêvé.

Avec Le projet de revenu accéléré 2021, je l’ai conçu pour que vous puissiez obtenir régulièrement les revenus dont vous avez besoin. Et non : cela ne nécessite pas l’utilisation d’options ou d’investissements « truqués ».

Maintenant, beaucoup de gens abandonnent les actions pour se tourner vers les obligations lorsqu’ils prennent leur retraite, parce qu’ils pensent qu’ils sont plus en sécurité.

Mais laissez-moi vous dire que ce n’est pas la bonne voie à suivre. Et ce serait une approche dangereuse maintenant, car elle repose sur une réflexion à court terme.

En fin de compte, les actions ont constamment surperformé les obligations depuis des décennies.

Alors, quand vous envisagez le long chemin de la retraite, voulez-vous moins d’argent ? Ou plus d’argent ?

Ce que j’ai découvert avec mon Projet de revenu accéléré 2021 est le meilleur de tous les mondes : le potentiel de gros « chèques de paie » en peu de temps. Et c’est une stratégie que vous pouvez appliquer de manière cohérente. C’est parce que cela fonctionne en ciblant des entreprises de haute qualité – celles qui se développent et profitent alors que d’autres ne le peuvent tout simplement pas. L’argent afflue vers ces actions, en particulier dans un marché qui deviendra plus concentré dans les mois à venir, comme je l’anticipe.

Appliquez mes critères stricts, encore et encore, et vous produirez des chèques beaucoup plus gros que ceux que vous recevrez ailleurs.

Noter: Mercredi et jeudi, J’ai publié des alertes flash avec deux nouveaux achats, et vous obtiendrez tous les détails en essayant aujourd’hui The Accelerated Income Project.

Je vais détailler ces deux nouveaux achats, une plateforme média de commerce et un créateur et détaillant de haute couture. Ils peuvent sembler très différents, mais les deux ont les bases nécessaires pour les faire fonctionner à plein régime.

Les deux sociétés ont dépassé les attentes et ont vu les analystes de Wall Street réviser à la hausse leurs attentes futures. Il s’agit d’un signal fiable d’une grosse surprise de bénéfices qui peut faire grimper une action en flèche après le rythme de ses bénéfices – et je ne veux pas que vous la manquiez.

C’est particulièrement utile lorsque tant d’autres entreprises sont aux prises avec la rentabilité – et en particulier pour les actions que j’ai trouvées avec mon Projet de revenu accéléré 2021.

Alors, maintenant que les bonnes entreprises se retirent du peloton, c’est le bon moment pour nous lancer dans notre nouvelle initiative d’hypercroissance.

Sincèrement,

Louis Navellier

L’Editeur déclare par la présente qu’à la date de cet e-mail, l’Editeur détient, directement ou indirectement, les titres suivants qui font l’objet du commentaire, de l’analyse, des opinions, des conseils ou des recommandations dans, ou qui sont autrement mentionnés dans, essai présenté ci-dessous :

Louis Navellier, qui a été qualifié de « l’un des gestionnaires de fonds les plus importants de notre temps », a rompu le silence dans cette vidéo choquante « dire tout »… exposant l’un des événements les plus choquants de l’histoire de notre pays… et celui qui bouge chaque Américain doit faire aujourd’hui.