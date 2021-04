Comment Alber Elbaz a atterri chez Guy Laroche, catapultant sa carrière – WWD

Alber Elbaz n’était rien de moins qu’un prodige lorsque le dirigeant de la mode Ralph Toledano l’a arraché à l’obscurité en 1996 et l’a mis à la tête de la création de Guy Laroche, alors une marque française poussiéreuse et presque oubliée.

La reconnaissance est venue rapidement. Le 17 octobre 1997, un ensemble mêlant cuir, tulle et délicats motifs floraux de la deuxième collection d’Elbaz a atterri en couverture de WWD avec le titre «Smart Move».

«J’ai reçu la page de couverture et j’ai commencé à pleurer», a déclaré un Toledano triste dans une interview dimanche.

Le succès commercial n’était pas loin derrière.

À la suggestion d’Elbaz, Toledano a accepté d’emmener sa première pré-collection Guy Laroche à New York, même si le prix n’avait pas été fixé. Le dirigeant, qui dirigeait auparavant la maison de couture Karl Lagerfeld depuis 10 ans, a appelé ses amis dans les grands magasins américains – Neiman Marcus, Bergdorf Goodman, Saks Fifth Avenue et Bloomingdale’s – qui ont tous dépêché des directeurs de la marchandise générale. Le soir, il avait les PDG et les présidents de son bureau qui se battaient pour obtenir les premières expéditions. «Ils le voulaient tous», s’étonna-t-il. Interrogé sur ce qui les a amenés dans une telle mousse, Toledano a répondu: «C’était la féminité», notant que les motifs colorés et parsemés de fleurs d’Elbaz se démarquaient au milieu de l’habillage puissant de l’époque.

À l’approche du troisième spectacle de Guy Laroche d’Elbaz, on apprend que la maison d’Yves Saint Laurent demande des billets. «J’ai compris tout de suite», a déclaré Toledano, se rappelant comment il se tenait derrière le patron de l’YSL, Pierre Bergé, et l’a entendu dire à la journaliste de mode française Laurence Benaïm: «C’est exactement ce dont nous avons besoin.

A savoir: Après le quatrième défilé d’Elbaz pour Guy Laroche, est venue l’offre d’emploi d’une vie: succéder à la légende de la couture à la tête du prêt-à-porter féminin Yves Saint Laurent Rive Gauche. (Hedi Slimane a été recruté pour les vêtements pour hommes.)

Toledano a déclaré qu’il savait immédiatement qu’Elbaz était la bonne personne pour concevoir Guy Laroche. Assistant de la légende du design américain Geoffrey Beene pendant sept ans, Elbaz figurait parmi les candidats de Guy Laroche mis en avant par la chasseuse de têtes parisienne Floriane de Saint Pierre.

Elbaz a d’abord écrit une lettre à Toledano, sur du papier rouge avec son prénom empilé au-dessus de son nom de famille, comme sur une étiquette de vêtement. «La première chose qui m’est venue à l’esprit est: ‘Cet homme est super intelligent. Il sait se démarquer. ”

Et comment. Elbaz s’est rendu à sa première rencontre avec Toledano, au Carlyle Hotel de New York, vêtu d’une veste rouge, de chaussures rouges «et pas de chaussettes», se souvient Toledano.

Interviewé en 2003 par WWD lorsque Toledano a été décoré d’une Légion d’honneur, Elbaz a donné sa version de l’histoire.

“C’est lui qui m’a donné la première chance et qui m’a fait découvrir le monde de la mode au sens large”, a déclaré Elbaz. «Je dis toujours que la relation entre un créateur et le président d’une maison de couture, c’est comme être mari et femme.

«Et je dois dire, ajouta-t-il en riant, Ralph était un mari merveilleux.

«Nous avons eu une relation télépathique», a déclaré Toledano, décrivant Elbaz comme «comme un frère», en partie parce qu’ils ont tous deux des racines au Maroc.

«Il a conçu pour les femmes. Il pensait aux femmes. Il se souciait des femmes. Il a donné à la mode féminité, élégance et bien sûr créativité. Tout ce qu’Alber a fait était pertinent », a déclaré Toledano. «Je dois également mentionner l’humanité. Être humain était au centre de tout ce qu’il faisait, chaque jour. Il voulait une famille autour de lui, pour donner de l’amour et recevoir de l’amour.

«Yves Saint Laurent a été le premier à avoir pris le cœur comme symbole, mais Alber le mérite tout autant», a-t-il poursuivi. «Tout était question de cœur, de générosité, d’amour et d’humanité.»

Toledano a qualifié la mort d’Elbaz à 59 ans de «grande perte» pour l’industrie de la mode. «Et j’aurai un regret – de ne pas avoir vu une collection haute couture d’Alber Elbaz. C’était mon rêve.

