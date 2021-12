Comment Alex Rodriguez passera son premier Noël depuis la rupture de Jennifer Lopez

Alex Rodriguez ne sort peut-être plus avec Jennifer Lopez, mais cela ne veut pas dire qu’il passe Noël seul. Selon Us Weekly, la légende du baseball passe « beaucoup de temps » avec son ex-femme Cynthia Scurtis et leurs filles après sa séparation avec Lopez plus tôt cette année.

« C’est comme s’ils formaient une grande famille heureuse quand ils sont ensemble », a révélé la source à Us Weekly tout en notant que Rodriguez, 46 ans, s’entend « bien » avec le nouveau mari de Scurtis, Angel Nicolas. « [The men’s] la relation s’est transformée en amitié – ils se soutiennent mutuellement. Il n’y a pas de mauvais sang là-bas. » Le plan est que toute la famille passe Noël ensemble. Rodriguez et Scurtis, 48 ​​ans, partagent deux enfants ensemble – Natasha, 17 ans, et Ella, 13 ans.

« Il est célibataire et n’est pas dans une relation engagée, il a donc plus de temps d’arrêt – et [he] aime vraiment passer du temps avec sa famille », a révélé la source à Us Weekly. Rodriguez, qui a passé la majeure partie de sa carrière en MLB avec les Mariners de Seattle et les Yankees de New York, a épousé Scurtis en 2002. Ils se sont séparés en 2008 en raison d’un « abandon émotionnel ». et « inconduite conjugale », selon Scurtis qui a accusé Rodriguez d’avoir une relation inappropriée avec Madona à l’époque.

Rodriguez a commencé à sortir avec Lopez en février 2017 et se serait fiancé en mars 2019. Ils ont annulé leurs fiançailles en avril de cette année après que des journalistes ont fait surface au sujet de leur relation qui traversait des moments difficiles en mars. Lopez a commencé à sortir avec son ex-fiancé Ben Affleck cet été.

« Nous avons réalisé que nous sommes meilleurs en tant qu’amis et sommes impatients de le rester », ont déclaré Rodriguez et Lopez dans une déclaration conjointe à TODAY. « Nous continuerons à travailler ensemble et à nous soutenir mutuellement dans nos entreprises et nos projets communs. Nous souhaitons le meilleur pour l’autre et pour les enfants des uns et des autres. Par respect pour eux, le seul autre commentaire que nous ayons à dire est merci à tous ceux qui a envoyé des mots gentils et du soutien. »

En août, Rodriguez a parlé de sa rupture avec Lopez. « J’ai eu cinq ans d’une vie et d’un partenariat incroyables et aussi avec mes filles, nous avons tellement appris. Et maintenant, nous avons l’opportunité de saisir cela et d’aller de l’avant et de dire: » Vous savez quoi? Nous sommes tellement reconnaissants pour le dernier cinq ans, comment pouvons-nous améliorer les cinq prochaines années grâce aux leçons apprises ?' », a-t-il déclaré à Entertainment Tonight. « Donc, je suis dans un endroit formidable.