Comment Alicia Keys et Swizz Beatz ont fini par faire de la belle musique

Pas exactement le truc des contes de fées, mais rien qui ne puisse être surmonté avec le bon mélange d’honnêteté et de romance, quelque chose qui s’est avéré être une spécialité pour Swizz.

Il y a eu la fois où il s’est fait tatouer la ressemblance de Keys sur le bras (“C’est si beau”, a-t-elle dit Wendy William, l’appelant son cadeau préféré) et, bien sûr, la décision qu’il a prise juste avant son 29e anniversaire en janvier 2010. Proposant avec un diamant de sept carats, il l’a emmenée à Hawaï pour célébrer, puis lui a offert un autre cadeau .

“J’ai soulevé les rabats en carton et j’ai regardé à l’intérieur pour voir plusieurs gros bidons. ‘J’ai toujours voulu que tu sois ma toile’, a-t-il murmuré. Les bidons étaient pleins de peinture corporelle, dans toutes les couleurs vives imaginables”, a-t-elle partagé dans son autobiographie. “Plus tard, coup par coup dans l’ombre du crépuscule, il a fait de moi son chef-d’œuvre, me couvrant de tourbillons de jaunes, de rouges et de violets. Jamais je n’ai rien vécu de plus sensuel. C’est pourquoi, quand j’ai raté mes règles quelques semaines Plus tard, je n’ai pas été vraiment surpris. Comme cet hiver a laissé place au printemps, nous avons savouré deux plaisirs : les fiançailles et la grossesse. “