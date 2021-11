Comment alimenter vos équipes de vente avec des expériences de contenu engageantes

Malgré des différences marquées, le marketing et les ventes essaient tous deux de montrer de l’amour à l’acheteur. Leur objectif est de convaincre l’acheteur de la valeur de leur produit ou service, de l’aider à devenir client puis de le conserver comme client. Mais les lignes peuvent devenir un peu floues. Qui est censé faire quoi lorsqu’il s’agit de fournir des expériences de contenu ? Et comment pouvez-vous les fournir, conjointement et de manière transparente ? Voici un aperçu de ce qu’il faut au marketing pour alimenter l’équipe de vente avec du contenu, afin que tout le monde puisse gagner.

Le problème aujourd’hui

Historiquement, le marketing a en grande partie « possédé » le contenu, laissant les ventes le demander quand elles en ont besoin ou essayer de le retrouver elles-mêmes. C’est un problème pour de nombreuses raisons, en particulier lorsque les employés passent 1,8 heure par jour à rechercher des éléments de contenu (selon McKinsey). Dans une journée de travail de huit heures, c’est presque un quart de la journée ; du temps qui pourrait – et devrait – être passé ailleurs.

Cela laisse également le marketing et les ventes dans un transfert maladroit ou même dans une lutte de pouvoir, l’un à la merci de l’autre et ne travaillant certainement pas de mèche. La réponse est donc claire : le marketing et les ventes doivent s’unir pour fournir du contenu et créer une expérience cohérente. Mais pour ce faire, le marketing doit alimenter les ventes avec le bon contenu.

Organisez votre bibliothèque de contenu

Le nœud de la solution se résume vraiment à l’organisation. Vous avez le contenu, mais qui sait où il se trouve ou comment il est classé ? Imaginez ce que cela fait pour un vendeur d’aller à la recherche d’un livre blanc spécifique, pour se perdre dans le terrier d’autres livres blancs destinés à d’autres acheteurs à d’autres étapes du parcours d’achat.

Pour éviter cela et aider votre équipe commerciale à trouver rapidement le contenu dont elle a besoin, organisez votre bibliothèque de contenu. Utilisez des balises pour regrouper des éléments de contenu en fonction de la structure spécifique qui compte le plus pour votre organisation. Par exemple, vous pouvez baliser chaque élément de contenu avec son format, son sujet, son personnage, son cas d’utilisation, son besoin, son secteur d’activité et son stade d’achat.

Ensuite, lorsqu’un vendeur va extraire un élément de contenu particulier pour un prospect, il peut le faire en quelques minutes. Non seulement ils gagnent du temps dans leur propre journée (et celle de leurs collègues spécialistes du marketing), mais ils gagnent également du temps avec les prospects en leur fournissant ce dont ils ont besoin dès maintenant.

Apprendre et s’améliorer

Lorsque nous nous aventurons dans une nouvelle façon de faire quelque chose, comme orchestrer du contenu pour alimenter notre équipe de vente, nous sommes tous voués à faire des erreurs. Mais ça va. Les erreurs peuvent en fait être des outils très utiles ; cependant, uniquement lorsque vous les utilisez en tant qu’enseignant. Lorsque vous passez en revue vos mésaventures afin de réaliser ce qui n’a pas fonctionné, vous apprenez quelque chose afin que vous puissiez vous améliorer la prochaine fois.

La même chose s’applique ici. Si vous ne remarquez pas quand une tactique va vers le sud, vous ne saurez jamais essayer une tactique différente. Et c’est pourquoi les bonnes mesures et informations sont si importantes. Par exemple, votre équipe de vente doit pouvoir consulter vos analyses pour voir quels éléments de contenu ont déjà fonctionné à une étape spécifique du parcours de l’acheteur, puis refléter cela pour un prospect actuel à la même étape. L’accès aux métriques marketing et à l’analyse des métriques de contenu leur permet d’identifier ce qui fonctionne du point de vue des ventes, puis d’affiner, d’apprendre et de s’améliorer.

Afin de donner aux acheteurs les informations dont ils ont besoin pour acheter, le marketing doit d’abord donner aux équipes de vente ce dont elles ont besoin pour partager un contenu pertinent et opportun. Une fois que vous aurez maîtrisé cette interaction, vous serez étonné de voir combien de temps est économisé et combien le marketing et les ventes sont capables de vraiment servir les acheteurs – ensemble.

Auteur : Randy Frisch

Suivez @randyfrisch

Randy Frisch est le co-fondateur et COO d’Uberflip, concentré sur l’harmonisation de la stratégie, des opérations et des ventes pour guider l’entreprise vers la croissance et la rentabilité. Avec une vaste expérience dans les environnements opérationnels B2B et B2C, il adopte une approche centrée sur le client afin qu’Uberflip rencontre et… Voir le profil complet ›