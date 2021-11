Comment « All Too Well » de 10 minutes de Taylor Swift surpasse son original

Après presque 10 ans, il est enfin là. La version de 10 minutes de Taylor Swift, dont on n’a jamais entendu parler auparavant, de son tube de 2012 « All Too Well » voit enfin le jour alors que Swift sort son Red entièrement réenregistré. La version complète est un morceau de songcraft étonnamment vulnérable, même pour la reine déchirante Taylor Swift. Il surpasse l’original.

« All Too Well » a toujours été un peu bizarre en tant que hit de Taylor Swift. Red était l’album dans lequel Swift a commencé à passer d’une pop star country à une pop star pure, collaborant avec le maître de la pop suédoise Max Martin pour produire des vers d’oreille tranchants comme « We Are Never Ever Getting Back Together » et « I Knew You Were Trouble ». » « All Too Well », en revanche, est plus hirsute et plus lâche que ses pairs sur l’album, et n’est jamais sorti en single. C’était en quelque sorte un retour en arrière même en 2012 : elle a vu Swift revenir à sa première partenaire d’écriture de chansons Liz Rose, avec qui elle a écrit ses premiers singles « Tim McGraw » et « Teardrops on My Guitar » à l’adolescence et avec qui elle n’a pas t fonctionné depuis.

Quoi qu’il en soit, « All Too Well » est devenu un favori des fans et un choix populaire pour la meilleure chanson de Swift. C’est une chanson de rupture, censée parler de la rupture de Swift avec Jake Gyllenhaal, et elle montre la capacité de Swift à construire toute une histoire d’amour autour d’un seul détail révélateur – dans ce cas, le narrateur de l’écharpe de Swift part avec son ex, toujours dans un tiroir chez sa soeur. (Ce serait, je suppose, la maison de Maggie Gyllenhaal. Et je m’en voudrais de ne pas noter que Swift vend une version de l’écharpe très mythifiée.) Ce qui est le plus touchant dans la chanson, c’est l’insistance de Swift sur sa propre dignité même à l’âge 21, son affirmation répétée que même si son ex plus âgé refuse d’admettre que leur relation était significative, « J’étais là, je m’en souviens trop bien. »

Dans les années qui ont suivi la première sortie de « All Too Well », Rose et Swift ont parlé d’une version plus longue de la chanson, un premier brouillon qui a duré 10 minutes, qui a servi de catharsis à tout ce que Swift voulait sortir. sur son ex. Et maintenant, elle lui a finalement donné un enregistrement en studio approprié et l’a inclus en tant que piste bonus sur le Red récemment réédité. Incroyablement, il est à la hauteur des années de taquineries et de battage médiatique.

Alors que le premier « All Too Well » a fonctionné parce qu’il exigeait que nous accordions à Swift le respect qui lui est dû, le « All Too Well » de 10 minutes améliore l’original en nous mettant d’abord au courant de ses humiliations. Les nouveaux vers incluent des descriptions de son ex condescendant envers elle à propos de leur différence d’âge, de lui charmant le père de Swift « comme si vous étiez dans une émission de fin de soirée » avant de la lever le jour de son 21e anniversaire, de Swift pleurant dans la salle de bain à un Fête hollywoodienne. « Cela m’a donné envie de mourir », chante-t-elle, et il est difficile de ne pas la croire.

Swift a écrit beaucoup de chansons sur la façon dont ses ex lui ont fait du tort, mais elle a rarement été aussi vulnérable et ouverte qu’elle l’est ici. Comme : Imaginez sortir avec une star de cinéma quand vous aviez 20 ans et qu’il en avait 30, se sentant vraiment adulte et sophistiqué et comme si vous aviez peut-être trouvé celui-ci, puis lui demander de vous dire que cela aurait peut-être marché si vous l’aviez été. t 10 ans de moins que lui. Dieu! L’horreur pure et effrayante de l’idée, le passage exaspérant du blâme. Elle dit : « Vous m’avez gardé comme un secret mais je vous ai gardé comme un serment » et, eh bien, n’est-ce pas ? C’est ainsi que fonctionnent ces relations, dans ces moments où une personne est pleinement investie et l’autre honteuse et méfiante.

Il y a juste assez de détails dans l’écriture de chansons de Swift pour donner à son histoire une sonorité de vérité – et l’ex qu’elle évoque ici est si condescendante, si désinvolte et cruelle avec désinvolture, qu’elle atterrit plus fort que jamais quand Swift insiste, avec une ferveur compréhensible, « C’était rare, j’y étais, je m’en souviens trop bien. Elle s’est montrée à nous au plus bas, et cela signifie que le respect qu’elle exige dans le refrain est absolument mérité.