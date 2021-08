Comment alléger votre sauvegarde WhatsApp | La technologie

Il peut y avoir divers cas dans lesquels vous devrez restaurer la sauvegarde WhatsApp, comme lorsque vous changez de mobile, par exemple. Eh bien, parfois, cette sauvegarde est si volumineuse qu’elle met beaucoup de temps à devenir efficace, car nous avons beaucoup d’informations accumulées. Aujourd’hui, nous allons voir comment alléger ces sauvegardes afin qu’il soit plus facile de les restaurer et que cela ne prenne pas si longtemps.

Les sauvegardes WhatsApp peuvent être très lourdes, surtout si nous les avons incluses toutes les vidéos que nous avions dans les différentes conversations, quelque chose qui augmente considérablement la taille de la copie et donc ralentit la restauration.

Mais ce n’est pas seulement cela, puisque, si nous sommes allés accumuler de nombreux chats et les fichiers reçus tels qu’ils ont été envoyés, la taille de la copie aura également considérablement augmenté.

Si à tout cela on rajoute contenu multimédia qu’il y a dans ces chats et même les notes vocales, quelque chose qui en soi prend peu, mais si nous en avons beaucoup, ils prennent aussi une bonne place, les copies peuvent alors être énormes.

Comment faire une sauvegarde sur WhatsApp ?

Faire une sauvegarde sur WhatsApp C’est quelque chose d’assez simple, tout ce que vous aurez à faire est de suivre quelques étapes très simples avec lesquelles nous nous assurerons que rien de ce que nous avons dans l’application de messagerie ne nous échappe.

Nous n’avons qu’à suivre les étapes suivantes :

Nous ouvrons WhatsApp et cliquons sur le trois points horizontaux dans la partie supérieure droite de WhatsApp et sélectionnez Paramètres. Ensuite, nous devons aller à Discussions et en bas on verra ce qu’il dit Copie de sécurité. C’est là que nous pouvons choisir entre enregistrer ladite copie sur le téléphone ou utiliser Google Drive. Nous sélectionnons le la fréquence avec lequel vous voulez que les sauvegardes soient enregistrées autre que Jamais. Maintenant, nous choisissons le Compte google vous souhaitez utiliser pour sauvegarder votre historique de chat. Enfin, cliquez sur sauvegarder.

Inscrivez-vous GRATUITEMENT dans la communauté technologique la plus influente et profitez de contenus exclusifs, de concours, de newsletters et bien plus encore…

Comment faire en sorte qu’une sauvegarde WhatsApp pèse moins

Pour alléger les sauvegardes que nous réalisons dans WhatsApp, nous pouvons toujours prendre certaines mesures pour y parvenir.

Ils ne sont pas difficiles à faire et en retour nous pourrons prendre moins de temps pour les restaurer lorsque nous en aurons à nouveau besoin.

Utilitaire WhatsApp

Au sein de WhatsApp, nous avons un utilitaire qui permet de libérer de l’espace d’une manière simple et qui a été implémentée dans les dernières versions de l’application, vous devez donc la maintenir à jour autant que possible.

Étant dans l’application elle-même, c’est l’un des meilleurs moyens d’alléger les sauvegardes. Pour y accéder, nous procédons comme suit :

On clique à nouveau sur les trois points verticaux de WhatsApp et sur Paramètres. Cliquez maintenant sur Stockage et données.

À ce stade, nous aurons devant nous plusieurs possibilités dont nous pourrons profiter pour alléger les sauvegardes.

Toute cette section est distribuée dans différentes options, bien qu’ils ne soient pas tous dédiés à la sauvegarde. D’autres sont conçus pour économiser sur le fonctionnement de l’application elle-même :

Gérer un espace de rangement: Si nous entrons ici, nous pourrons gérer ce que nous voulons conserver dans la copie de sauvegarde et ce qui ne l’est pas. C’est-à-dire que nous pouvons sélectionner les fichiers que nous voulons être et les autres les supprimer afin qu’ils n’occupent pas de place. Utilisation des données: nous verrons un résumé des données utilisées, à la fois envoyées et reçues. Utilisez moins de données pour les appels: limite le nombre de connexions lors des appels. Téléchargement automatique: dans cette option, nous pouvons sélectionner pour quoi nous utiliserons les données mobiles, les données WiFi et l’itinérance des données. Qualité de téléchargement de fichier: ici, nous pouvons décider quel type de qualité est celui que nous voulons télécharger des photos, en choisissant entre Automatique, Meilleure qualité ou Sauvegarde des données.

Si vous souhaitez rester au courant des dernières offres et recommandations de produits, vous pouvez les suivre en temps réel sur le canal Computerhoy.com sur Telegram, où nous vous tiendrons informés des dernières remises technologiques.

Discussions vides

Nous avons tous chats sur WhatsApp que nous n’utilisons plusSoit parce que cette personne n’est plus dans notre vie, parce qu’elle a changé de téléphone ou parce que nous ne parlons qu’une seule fois dans les délais.

Eh bien, ces types de chats que nous n’utilisons pas occupent un espace de sauvegarde qu’ils ne devraient pas, car nous parlons aujourd’hui de conversations obsolètes ou invalides, donc le mieux sera de les effacer afin qu’ils ne continuent pas à occuper des ressources.

Pour cela, nous n’avons qu’à aller à menu de discussion de WhatsApp et lorsque nous voyons la conversation que nous voulons supprimer pour qu’elle ne prenne pas plus de place, nous appuyons continuellement dessus jusqu’à ce qu’elle soit chèque vert.

Ensuite, nous allons appuyer, en haut de l’écran, sur le icône de la poubelle, ce qui entraînera la suppression de ce chat.

Désactiver les vidéos pour la sauvegarde

D’autres choses que nous pouvons faire pour obtenir cela la sauvegarde est plus légère c’est qu’elle n’inclut pas les vidéos, puisque nous savons tous déjà qu’une bonne partie de ce que nous avons dans l’application de messagerie appartenant à Facebook sont ces types de fichiers.

Nous n’avons pas besoin de les supprimer de nos appareils, bien que si nous le souhaitons, ils ne seront pas non plus enregistrés dans la sauvegarde. Mais, même ainsi, si nous voulons qu’ils restent au téléphone, mais ne s’associent pas à la copie, nous aurons un moyen concret de le faire

Pour cela, il faut aller au Paramètres WhatsApp, comme nous vous l’avons déjà dit auparavant, pour ensuite entrer Discussions. Ensuite, nous allons Copie de sécurité, endroit où il faut désactiver l’option Inclure des vidéos.

Cela garantira qu’aucun fichier de ce type n’est enregistré dans la copie, mais qu’ils restent intacts sur le smartphone que nous traitons.

Avec tout ce que nous avons discuté dans cet article, nous pouvons avoir des sauvegardes WhatsApp beaucoup plus légères et que lorsque nous devons les restaurer, elles prennent moins de temps à terminer.