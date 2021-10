Comment allez-vous pouvoir augmenter la mémoire interne de la Xbox Series X | S de manière moins chère | Jeux

De nouvelles cartes d’extension Seagate 512 Go sont divulguées pour Xbox Series X | S, ce qui vous permettra d’étendre la mémoire interne de votre console de manière plus économique.

Si vous êtes un utilisateur de Xbox Series X/S, vous aurez bientôt une option moins chère pour augmenter la capacité de stockage de votre console. Jusqu’à présent, le meilleur moyen d’augmenter la mémoire interne était d’utiliser les cartes Xbox sous licence officielle de Seagate de 1 To, oui, à des prix qui étaient en retrait, environ 250 euros.

Heureusement, il semble qu’ils seront bientôt en vente. nouvelles cartes SSD Seagate 512 Go. Windows Central a signalé il y a quelques semaines qu’un magasin français, Micromania, avait répertorié ledit produit au prix de 154,99 euros, qui sortira le 14 novembre.

Maintenant, il a découvert de nouvelles boîtes promotionnelles (dit Coming Soon) de deux produits Seagate, ont déclaré des cartes SSD de 512 Go et un disque dur SSD USB.

Ces boîtes seraient placées dans des magasins aux États-Unis, donc l’annonce pourrait être très proche, et si la date filtrée en France est respectée, elles seraient à vendre 14 novembre, à temps pour le Black Friday et les soldes des fêtes, avec les lancements de Forza Horizon 5 et Halo Infini.

En plus des cartes SSD de 512 Go, une alternative pour ceux qui ne veulent pas dépenser plus de 200 euros pour 1 To qui ont peut-être plus d’espace, les soi-disant seraient en vente. Disque de jeu pour Xbox SSD.

Cet appareil fonctionnerait par USB, il fait 1 To et il aurait une fonction purement de stockage. Comme le reste des disques durs USB, ne peut pas exécuter les jeux Xbox Series X exclusifs ou optimisés de nouvelle génération|S, mais cela permettrait de les stocker (cela permettrait de faire tourner des jeux ou des versions de Xbox One).

Lorsque nous voulons utiliser les jeux de nouvelle génération, seuls il faudrait les déplacer du Game Drive vers la mémoire interne de la console ou vers le SSD externe, un processus qui serait théoriquement plus lent que de le télécharger à nouveau.

Ce sont quelques-uns des disques durs externes que vous pouvez acheter sur Amazon et qui vous aideront à augmenter la capacité de votre Xbox.

Que pensez-vous de ces solutions pour augmenter la capacité de votre console Xbox Series ? Avec des jeux comme Battlefield 2042, qui occuperont jusqu’à 100 Go (au moins sur PC), il est quasiment indispensable de pouvoir augmenter la capacité de sa console, notamment sur Xbox Series S, où il n’y a pas de format physique.

Bien sûr, à la fin de cette année, il y aura une autre alternative : jouer en streaming depuis la console, chose qui sera possible et qui permettra à votre ancienne Xbox One de déplacer les jeux exclusifs Xbox Series…

Cet article a été publié dans Hobby Consolas par Javier Escribano.