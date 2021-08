Comment allez-vous remplacer Android Auto sur les écrans de téléphone ?

Cette semaine, nous avons appris que la mort longtemps retardée d’Android Auto sur les écrans de téléphone était de retour sur le calendrier. Cela a mis du temps à venir, mais cela n’a pas empêché les fans de l’application conviviale de Google de se sentir frustrés par la transition. Cela laisse également les utilisateurs dans les airs pour savoir où aller ensuite pour tous leurs besoins de conduite.

Initialement prévu pour être abandonné et remplacé en 2019, Auto a pris un nouveau souffle après que Google a retardé le mode de conduite assistant. Avec ce service de plus en plus disponible, il est enfin temps de dire au revoir à l’ancienne application. Auto est laissé pour compte à l’époque d’Android 11, et même s’il fonctionnera toujours sur les appareils qui ne reçoivent pas de mise à jour vers Android 12, il finira par être complètement supprimé à mesure que de plus en plus d’utilisateurs mettront à jour et mettront à niveau leurs appareils.

Si vous demandez à Google, le successeur naturel d’Android Auto est le mode Assistant de conduite. Après tout, il utilise une interface similaire pour les voitures conçue avec de gros boutons et des commandes vocales à l’esprit. Cependant, le mode Assistant de conduite présente de nombreux inconvénients, allant d’un manque de prise en charge du paysage à l’absence d’applications de navigation tierces en dehors de Google Maps. Vous ne pouvez même pas utiliser le service sans commencer par une destination en tête, ce qui n’est pas nécessaire pour Android Auto.

Ce changement n’affectera pas les conducteurs équipés de récepteurs automatiques intégrés au tableau de bord, mais si vous utilisez actuellement l’interface téléphonique pour vous déplacer d’un endroit à l’autre, vous voudrez commencer à envisager vos options de remplacement. Le mode de conduite assistée semble être le choix évident, mais il manque de fonctionnalités que certains peuvent juger essentielles. Les unités intégrées au tableau de bord vous permettront de continuer à utiliser Android Auto, mais elles sont coûteuses. Pendant ce temps, les appareils GPS dédiés nécessitent souvent des abonnements mensuels, et vous aurez toujours besoin d’un moyen de contrôler votre musique dans la voiture. Il existe également une sélection d’applications de conduite tierces sur Google Play qui pourraient valoir le détour, même sans le polissage qu’une entreprise comme Google peut se permettre d’appliquer à ses applications.

C’est un choix difficile, même si vous aurez probablement quelques mois pour essayer quelques options avant que votre téléphone ne reçoive une mise à jour. Mais pour l’instant, si vous êtes un utilisateur d’Android Auto sur les écrans de téléphone, comment comptez-vous le remplacer ?

