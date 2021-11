Annonce | Devenez un supporter et passez sans publicité

Alors que le duel entre les prétendants au titre était sur le devant de la scène à Interlagos le week-end dernier, une bataille intense et stratégique à trois voitures faisait rage derrière eux, qui n’a été qu’aperçue à la télévision. D’un côté, le duo alpin Fernando Alonso et Esteban Ocon, et l’autre était Pierre Gasly d’AlphaTauri. Les deux équipes étaient à égalité de points avant la course, et AlphaTauri semblait avoir le package le plus rapide. Cependant, aucune des deux équipes n’avait roulé avec des pneus durs avant de les chausser pour le départ de la course.

Plutôt que de miser sur un avantage ou un déficit présumé sur le composé, Alpine a choisi d’utiliser ses deux voitures pour se concentrer uniquement sur la lutte contre Gasly. Cela signifiait ne pas se battre les uns contre les autres.

Un indice sur la manière exacte dont Alpine déploierait ses deux pilotes est venu après la course de qualification au sprint. Gasly, le plus rapide de tous les Mercedes et les Red Bulls vendredi, a chuté à la huitième place devant Ocon (neuvième) et Alonso (12e).

« Nous sommes à égalité au cinquième [with AlphaTauri], et ils avaient l’avantage sur nous hier, mais aujourd’hui je pense que nous avons l’avantage sur eux », a déclaré le directeur sportif d’Alpine, Alan Permane. « Pierre a reculé, nous étions bloqués, Esteban a senti qu’au bout de quelques tours il avait pu le dépasser.

Alpine a décidé d’empêcher AlphaTauri de les surpasser « Il a beaucoup plus de tours demain pour pouvoir faire ça. Les deux pilotes ont déclaré que la voiture se sentait très bien, très forte en course. Et nous avons eu une performance assez décente dans FP2. Ce n’était pas que du spectacle, c’était des devoirs pour la course de sprint. Nous nous sentons bien pour demain.

Permane a déclaré qu’Alpine « avait besoin de marquer plus de points » qu’AlphaTauri dimanche, mais a admis qu’il prendrait un scénario où Gasly les battrait, mais les scores combinés de ses pilotes signifiaient qu’AlphaTauri ne progresserait pas au classement.

La stratégie d’Alpine est devenue évidente pour la première fois lorsqu’Ocon est passé de la sixième place au 30e sur 71e tour alors qu’il profitait d’une période de voiture de sécurité virtuelle. L’équipe prévoyait de doubler les deux voitures, mais Alonso n’a pas suivi Ocon et s’est plutôt arrêté sous drapeau vert quatre tours plus tard.

En conséquence, les deux pilotes ont abandonné les points mais étaient dans une position où s’ils s’en tenaient à la stratégie à un arrêt, Gasly pourrait être menacé. L’ingénieur d’Ocon a livré le premier message : « L’objectif est de garder Gasly dans notre fenêtre de stand. S’il s’arrête, il sortira derrière nous. Ses pneus ont cinq tours de plus que les vôtres.

Vettel n’était pas impressionné par les tactiques de défense de Tsunoda. À ce stade, Ocon avait quelques voitures entre lui et Alonso, qui devait éliminer Sebastian Vettel et le coéquipier de Gasly, Yuki Tsunoda. Alors que Vettel s’efforçait de dépasser un Tsunoda défensif, Alonso a profité de son retard pour les dépasser successivement.

« Pas très intelligent de la part d’AlphaTauri », a remarqué Vettel de son ancienne équipe sur sa radio. « Ils combattent Alpine dans le championnat. »

Les progrès d’Alonso ont amélioré l’image stratégique d’Alpine. Ocon a reçu l’ordre d’amener Alonso dans son propre remorquage pour l’amener également dans la zone d’arrêt au stand de Gasly. Cela a fonctionné, car bientôt l’écart entre les pilotes alpins se réduisait. Un autre message a été délivré à Ocon :

PeckettJe veux que vous échangiez de place avec Fernando, s’il vous plaît. Échangez les places avec Fernando derrière.OconCopiez cela. À quelle distance est-il?Peckett1.4 secondes.

Avec 20 tours à faire, Gasly effectuait ensuite un deuxième arrêt et tombait derrière les Alpine, mais leur travail n’était pas encore terminé face à ses pneus plus frais.

« Échangez de place avec Fernando quand vous le pouvez », a-t-on dit à Ocon. « Gasly a cinq secondes de retard, sur un nouveau pneu dur. »

Ocon a considérablement ralenti dans la ligne droite au quatrième virage, permettant à Alonso de passer. C’était maintenant à son tour de remorquer autour d’Ocon, mais l’air sale était plus difficile à naviguer sur des pneus plus anciens et Ocon a presque immédiatement glissé hors de portée du DRS.

Au début, il a demandé la confirmation que les positions seraient à nouveau échangées à la fin, ce qu’il a obtenu, mais le canal radio a été à nouveau ouvert un secteur plus tard alors qu’Alonso s’éloignait.

PeckettGasly a désormais 3,5 secondes de retard. Je sais que c’est dur. Essayez de rester avec lui.

La barrière d’une seconde à Ocon a été franchie par Gasly au tour 55, quatre tours après qu’il ait été aux stands, mais un Haas doublé a en fait sorti Ocon de la portée DRS de son poursuivant dans la partie cruciale du circuit. Cela l’a également ramené dans le sillage de son coéquipier, et bien que Gasly ait pu essayer l’intérieur du premier virage et l’extérieur du virage quatre au 58e tour, il était hors-ligne.

Sa tentative de dépassement a également été frustrée par Alonso, qui a surveillé de près ses rétroviseurs et a délibérément remis à Ocon un sillage pour s’échapper brièvement à chaque fois.

Cela s’est poursuivi jusqu’au 60e tour, qui a commencé par des éloges du mur des stands alpins à Ocon, qui a concédé quelques instants plus tard la huitième place alors que Gasly déboulait à l’intérieur du premier virage. Cependant, Alonso jouait toujours à des jeux et a donné à Ocon un sillage si puissant lors du virage quatre que seul un freinage très tardif de Gasly l’a maintenu en tête.

Gasly s’en est sorti, mais Alpine reste en tête du championnat Gasly a dégagé Alonso un tour plus tard et, enfin libre des A521, a déchaîné le rythme de son AlphaTauri pour s’éloigner de 16 secondes dans les 10 tours restants. Ocon a constamment perdu du temps à coopérer avec les drapeaux bleus, mais Alpine a tenu sa promesse de lui rendre le poste. Alonso a cédé près de neuf secondes dans le dernier secteur du dernier tour pour laisser revenir son coéquipier.

En terminant huitième et neuvième, et avec Gasly en septième, cela signifie que les deux équipes restent à égalité de points, Alpine toujours en tête grâce à sa victoire en Grand Prix de Hongrie. « Ce fut un énorme effort d’équipe aujourd’hui », s’est exclamé Ocon. « Tout ce que nous avons fait dans cette course, les gros combats jusqu’à la fin.

« Nous avons vraiment poussé les tactiques d’équipe à la limite ultime. Malheureusement, ce n’était tout simplement pas suffisant pour garder Gasly derrière. Mais course très positive pour nous deux, et nous avons montré à quel point nous voulons conserver cette cinquième place chez les constructeurs avec cette course aujourd’hui.

