Comment Amazon bat le chaos de la chaîne d’approvisionnement avec des navires et des avions long-courriers

Depuis des années, Amazon affrète discrètement des cargos privés, fabrique ses propres conteneurs et loue des avions pour mieux contrôler le trajet d’expédition compliqué d’une commande en ligne. Maintenant, alors que de nombreux détaillants paniquent face au chaos de la chaîne d’approvisionnement, les premières mesures coûteuses d’Amazon l’aident à éviter les longs délais d’attente pour l’espace disponible sur les quais et les travailleurs dans les ports les plus fréquentés du pays, à Long Beach et à Los Angeles.

« Los Angeles, il y a 79 navires qui attendent jusqu’à 45 jours pour entrer dans le port », a déclaré à CNBC l’analyste du fret maritime Steve Ferreira en novembre. « La dernière entreprise d’Amazon que j’ai suivie au cours des deux derniers jours, elle a attendu deux jours dans le port. »

En affrétant des cargos privés pour transporter ses marchandises, Amazon peut contrôler où vont ses marchandises, évitant les ports les plus encombrés.

« Qui d’autre penserait à envoyer quelque chose dans un port obscur à Washington, puis à le transporter par camion jusqu’à LA ? La plupart des gens pensent, eh bien, il suffit d’amener le navire à LA. semaines. Ainsi, Amazon a vraiment profité de certaines des stratégies de niche que je pense que le marché doit utiliser », a déclaré Ferreira.

Pourtant, Amazon a connu une augmentation de 14% des articles en rupture de stock et une augmentation moyenne des prix de 25% depuis janvier 2021, selon la plateforme de gestion de commerce électronique CommerceIQ.

« Le consommateur a ressenti des augmentations de prix sur tout ce qu’il achète », a déclaré Margaret Kidd, directrice du programme de technologie de la chaîne d’approvisionnement et de la logistique à l’Université de Houston. « En fin de compte, lorsqu’il y a une augmentation du coût du transport, cela se répercute sur le consommateur. »

Amazon s’est lancé dans une frénésie de dépenses pour contrôler autant que possible le processus d’expédition. Il a dépensé plus de 61 milliards de dollars en expédition en 2020, contre un peu moins de 38 milliards de dollars en 2019. Désormais, Amazon expédie 72% de ses propres colis, contre moins de 47% en 2019 selon SJ Consulting Group.

Il prend même le contrôle dès la première étape du voyage d’expédition en fabriquant ses propres conteneurs de fret de 53 pieds en Chine. Les conteneurs sont rares, avec de longs temps d’attente et des prix passant de moins de 2 000 $ avant la pandémie à 20 000 $ aujourd’hui.

« Amazon a probablement produit 5 000 à 10 000 de ces conteneurs au cours des deux dernières années où je les ai suivis », a déclaré Ferreira. « Quand ils amènent ces conteneurs sur le sol américain, une fois qu’ils les déchargent, devinez quoi ? Ils peuvent être utilisés dans le système national et le système ferroviaire. Ils n’ont pas à les renvoyer en Asie comme tout le monde le fait. »

Un cargo appelé Star Lygra a fait escale dans le port de Houston le 5 octobre 2021, rempli de conteneurs Amazon.

Les conteneurs Amazon arrivent au port de Houston sur le cargo Star Lygra le 5 octobre 2021

Port Houston

« En créant leurs propres conteneurs, ils garantissent essentiellement que l’équipement sera disponible pour eux », a déclaré Lauren Beagen, avocate maritime et fondatrice de Squall Strategies. Elle travaillait à la Federal Maritime Commission lorsqu’Amazon s’est enregistré pour la première fois auprès de l’agence en 2015, la première indication qu’elle explorait sa propre activité de fret maritime.

Puis, en 2017, Amazon a commencé à fonctionner discrètement en tant que transitaire mondial via une filiale chinoise, aidant à déplacer des marchandises à travers l’océan pour ses vendeurs chinois qui paient pour faire partie du programme Fulfilled by Amazon. En interne, Amazon a surnommé ce projet « Dragon Boat ».

« Ils fabriquent plus de 10 000 conteneurs par mois des exportateurs chinois de petite et moyenne taille. Le volume d’Amazon en tant que fournisseur maritime – c’est vrai, vous m’avez bien entendu, ils sont considérés comme un fournisseur maritime – les classeraient dans le top cinq compagnies de transport dans la Transpacifique », a déclaré Ferreira.

Cette saison, une poignée d’autres grands détaillants – Walmart, Costco, Home Depot, Ikea et Target – affrètent également leurs propres navires pour contourner les ports les plus fréquentés et décharger leurs marchandises plus tôt.

« Le véritable objectif de ces navires lorsqu’ils ont été construits n’était pas des conteneurs. C’était vraiment du bois, des produits chimiques, des céréales, des produits agricoles. Mais en raison de l’ingéniosité et de la créativité et du manque d’espace, Amazon et de nombreuses autres personnes intelligentes ont rapidement compris comment pour convertir certains de ces navires polyvalents en conteneurs », a déclaré Ferreira.

Pour certains des produits à marge la plus élevée, Amazon évite complètement les ports en louant au moins dix avions long-courriers qui peuvent transporter de plus petites quantités de fret directement de la Chine aux États-Unis beaucoup plus rapidement. L’un des Boeing 777 convertis peut transporter 220 000 livres de fret. Selon les estimations de capacité d’Ocean Audit, les petits cargos de 1 000 conteneurs affrétés par Amazon et d’autres peuvent contenir 180 fois cette capacité, les plus gros cargos transportant plus de 3 600 fois ce que les avions peuvent contenir.

Une autre contrainte sur la chaîne d’approvisionnement est la main-d’œuvre.

« Nous avons beaucoup entendu parler de la grande démission, avec beaucoup d’emplois ouverts et non pourvus. Je pense donc que les entreprises cherchent à être très créatives pour attirer de la main-d’œuvre. Cela pourrait être des primes à la signature, des salaires plus élevés », a déclaré Judy Whipple. , professeur de gestion de la chaîne d’approvisionnement à la Michigan State University.

Pour lutter contre la pénurie de main-d’œuvre – et une réputation de charge de travail incessante et de vitesse vertigineuse – Amazon dit qu’il offre des primes d’inscription allant jusqu’à 3 000 $ à tous les 150 000 travailleurs saisonniers qu’il embauche cette année. L’année dernière, elle a embauché 100 000 travailleurs saisonniers.

« Cette augmentation de 50 000 employés cette année par rapport à l’année dernière concerne probablement les personnes chargées des déchargements. Ils ont ces conteneurs qui arrivent à la dernière seconde, mec, ils veulent décharger ces marchandises et les mettre sur les étagères des centres de distribution. le plus rapidement possible », a déclaré John Esborn, qui dirigeait auparavant les opérations logistiques de Wayfair et est maintenant responsable du transport international pour l’agrégateur Amazon Perch.

Les travailleurs saisonniers déchargent et chargent, prélèvent et emballent dans plus de 250 nouvelles installations. Amazon dit qu’il n’a ouvert aux États-Unis qu’en 2021 – une indication claire qu’il a prévu longtemps à l’avance pour le dernier goulot d’étranglement dans l’arriéré de la chaîne d’approvisionnement : la capacité d’entrepôt.

Regardez la vidéo pour en savoir plus sur toutes les manières audacieuses et coûteuses dont Amazon évite le pire de la crise de la chaîne d’approvisionnement en cette période des fêtes.