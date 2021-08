Comment Amazon pourrait être le meilleur employeur de la Terre : 5 idées d’un professionnel de la logistique devenu employé d’entrepôt

Gisela Hausmann est une auteure et une vétéran de l’industrie de la logistique qui écrit sur son expérience de travail dans une station de livraison Amazon dans son livre « Inside Amazon : My Story ».

Gisela Hausmann avait une perspective unique sur Amazon lorsqu’elle a commencé à travailler en 2019 en tant qu’employée de première ligne dans l’un des centres de livraison de l’entreprise en Caroline du Sud.

Originaire de Vienne, en Autriche, elle avait des années d’expérience en tant que professionnelle de la logistique, apprenant l’industrie à partir de zéro chez FedEx et travaillant pour une grande entreprise de transport maritime de fret. Elle suivait également de près Amazon depuis de nombreuses années en tant qu’auteur indépendant utilisant ses plateformes pour publier des livres.

Dire qu’elle avait une haute opinion d’Amazon et de son fondateur Jeff Bezos serait un euphémisme. Sur la base de son expérience en tant qu’auteur précoce sur les plateformes Kindle et CreateSpace, elle a particulièrement admiré l’impact d’Amazon sur l’édition.

« Je les ai vus faire les choses qui [authors] à peine rêvé, parce que c’était tellement incroyable que personne n’espérait même que cela puisse arriver – alors Bezos l’a fait ! dit Hausmann. « Il était un dieu à mes yeux. Je l’appelle le nouveau Gutenberg.

Travailler à la station de livraison Amazon ne lui a pas donné le même sentiment.

Comme elle l’explique, le travail en lui-même n’était pas le problème. Après s’être familiarisée avec son travail de rangement de colis, elle a pu dépasser les critères de productivité d’Amazon. Elle n’a pas vu ou rencontré de problèmes fréquemment signalés dans les entrepôts d’Amazon, tels que des employés qui sautent les pauses dans la salle de bain pour suivre le rythme.

Mais elle a été surprise par ce qu’elle décrit comme une formation terne, un manque de bonnes pratiques claires, une incapacité apparente à transformer les commentaires d’employés bien intentionnés en améliorations opérationnelles et une déconnexion globale entre les principes de leadership d’Amazon et les réalités de sa croissance rapide. réseau de livraison.

Après 468 jours, Hausmann a décidé de partir en raison de ce qu’elle a décrit comme une accumulation de frustrations.

Elle dit qu’elle n’avait pas prévu d’écrire un livre lorsqu’elle a commencé le travail. Son objectif principal était de gravir les échelons dans la division logistique d’une entreprise qu’elle admire. Mais elle a changé d’avis après avoir réalisé que son expérience de première main, combinée à son expérience, pourrait fournir des informations uniques et potentiellement précieuses pour les personnes intéressées par l’entreprise.

Son livre, Inside Amazon: My Story, comprend des idées pour Amazon, qui, espère-t-elle, pourraient attirer l’attention des dirigeants d’Amazon alors qu’ils s’efforcent de respecter le dernier principe de leadership de l’entreprise consistant à s’efforcer d’être le « meilleur employeur de la Terre ».

Voici un résumé de cinq de ses suggestions :

Développer un programme de formation de classe mondiale, avec un accent rigoureux sur les meilleures pratiques pour s’assurer que tout le monde fait chaque travail de la meilleure façon connue de l’entreprise. Cherchez à identifier les travailleurs qui souhaitent construire une carrière durable dans l’entreprise, ceux qui la voient comme plus qu’un simple emploi, se concentrent sur leur développement professionnel et promeuvent les meilleurs d’entre eux, au lieu de se concentrer principalement sur les jeunes diplômés universitaires qui , selon le Bureau of Labor Statistics des États-Unis, changera d’emploi après seulement 2,8 ans. Mettez en œuvre des pratiques et des procédures claires pour recevoir, évaluer et mettre en œuvre les commentaires des employés pour des améliorations opérationnelles, jusque dans les moindres détails. Adaptez ou complétez les principes de leadership et les mantras de l’entreprise avec des concepts plus pertinents pour les travailleurs de première ligne. Les dictons d’Amazon tels que « C’est toujours le premier jour » et « Travailler dur, s’amuser, faire l’histoire » peuvent inspirer les gens dans un environnement de bureau créatif, mais ils peuvent tomber à plat dans les industries de services, devenant un sujet de blagues et une source de frustration. Amazon aurait pu offrir des adhésions Prime gratuites aux travailleurs en récompense pendant la pandémie, les présentant comme des héros et générant de la bonne volonté parmi la main-d’œuvre, les rendant plus susceptibles de défendre Amazon dans leurs communautés en tant qu’ambassadeurs de bonne volonté de l’entreprise.

Mais Amazon peut-il vraiment devenir le meilleur employeur de la Terre ? Hausmann, qui est toujours fan de l’entreprise, se dit « 100% sûre » qu’elle le peut.

« Ils seront toujours sur mon piédestal », dit-elle. «Mais j’espère qu’ils sont à la hauteur de ce qu’ils disent d’eux-mêmes et de ce qu’ils peuvent faire. Et s’ils réalisent enfin à quel point la logistique peut être excellente, ou s’ils mettent des personnes en charge qui voient cela, alors ils y arriveront. »

Hausmann parle de ses expériences et observations sur cet épisode de Day 2, le podcast de . sur tout ce qui concerne Amazon.

Écoutez le jour 2 ci-dessus et abonnez-vous dans n’importe quelle application de podcast.