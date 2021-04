Comment améliorer le lumbago?

Nous comprenons comment ce lumbago douleur localisée dans le haut ou le bas du dos, près des fesses, et cela peut s’étendre à la zone anglaise, aux jambes et même au pied. Comme ils l’assurent de Medline Plus, ceux qui souffrent de lumbago “peuvent également présenter une raideur dans le dos, une diminution du mouvement de la région lombaire et des difficultés à se tenir droit.” La lombalgie aiguë dure généralement quelques jours avant de disparaître naturellement, mais parfois peut durer des semaines. Dans ces cas, nous devons consulter un spécialiste.

Parce que les causes de la lombalgie peuvent être très différentes. Comme expliqué par les spécialistes de la publication sur la santé Medical Writing, ils peuvent aller de la douleur dans la colonne vertébrale aux anomalies congénitales de la colonne lombaire et en passant par les traumatismes, les problèmes mécaniques de la colonne vertébrale tels que la dégénérescence du disque intervertébral ou la hernie discale, les maladies dégénératives tels que la sténose du canal lombaire, une mauvaise posture, un conflit de racine nerveuse, des maladies rhumatologiques ou des problèmes dans les structures du thorax, de l’abdomen ou du bassin. Il faut toujours écarter les causes graves.

Mais, comme nous l’avons souligné précédemment, dans la plupart des cas, il s’agit d’une douleur temporaire causée principalement par une mauvaise posture. Et il existe des techniques que nous pouvons mettre en œuvre pour l’atténuer. Dans On Health, un magazine de santé et de bien-être, ils ont dressé une liste des techniques les plus recommandées. “Avec l’approbation de votre médecin, l’ajout de ces mouvements à votre programme d’exercice peut le libérer de sa douleur agaçante tous les jours “, ils pointent du milieu. Et l’un des plus importants est l’exercice de contraction partielle de l’abdomen. En le faisant”nous renforçons la zone lombaire et les muscles liés à l’estomac“.

Il est important de rester avec le concept d ‘«abdos partiels» car les abdos complets ne sont pas du tout recommandés à cette fin. “Non seulement ils sont un mauvais choix pour la force de base, mais ils sont faire pression sur les disques spinaux, qui peut provoquer des blessures en augmentant les lombalgies. “D’autre part, nous avons également à notre disposition étirements des ischio-jambiers, très utile pour soulager le lumbago. Selon les termes de On Health, «ils étirent et soulagent l’arrière de la jambe, où se trouvent plusieurs des muscles qui soutiennent le travail de la colonne vertébrale inférieure».

De plus, il est également fortement recommandé asseyez-vous sur le mur. Et pour cela, nous n’avons qu’à soutenir notre dos et fléchir nos jambes comme si nous étions assis sur une chaise. D’autres exercices qui peuvent nous aider beaucoup sont extensions du dos, genou à poitrine, inclinaison pelvienne et ponts fessiers. En ce qui concerne les entraînements aérobies, ces experts recommandent d’opter pour la natation, car “en nageant, l’eau supporte le poids de votre corps, ce qui permet au dos de se reposer”, et Pilates, bien que ce dernier soit professionnel.