Comment améliorer le ROAS des annonces Google Shopping avec les enchères prioritaires

Toutes nos félicitations! Vous avez surmonté la partie difficile de Google Shopping : faire fonctionner votre compte et votre flux d’achats. Mais tirez-vous le meilleur parti de vos campagnes ?

Aujourd’hui, je vais vous montrer une stratégie qui vous aidera à obtenir le meilleur retour sur vos dépenses publicitaires. C’est ce qu’on appelle la structure d’enchères prioritaires.

C’est un peu compliqué mais je vais vous expliquer. Nous couvrirons :

Fonctionnement de la structure d’enchères prioritaires dans les campagnes Google Shopping.Comment l’utiliser pour optimiser vos enchères et vos négatifs.Conseils et exemples spécifiques pour vous aider à appliquer cela à votre propre compte.

Donc, si vous voulez économiser sur les dépenses sans sacrifier la croissance, lisez la suite.

Quelle est la structure des enchères prioritaires ?

Disons que vous êtes une entreprise de baskets. Vous voudrez capturer les utilisateurs qui recherchent simplement des « baskets » sans spécifier de type ou de marque, car cela augmentera la notoriété de votre marque et capturera le trafic en haut de l’entonnoir. Cependant, il y a beaucoup plus de concurrence sur le Shopping SERP pour les termes génériques, ce qui augmente le prix des clics qui n’aboutissent pas toujours à une conversion.

Vous voudrez donc ajuster vos enchères et vos négatifs pour contrôler vos coûts, mais cela sera différent pour les différentes étapes de votre entonnoir. Avec la structure d’enchères prioritaires, vos campagnes seront divisées afin que vous puissiez augmenter et réduire vos enchères et appliquer des négatifs unique à chaque campagne.

Avec cette structure, vous structurez essentiellement votre flux Shopping en fonction de la priorité et du type de recherches que vous souhaitez que chaque campagne attire. Cela vous permet de contrôler vos enchères et d’avoir des dépenses élevées uniquement sur les clics qui génèrent un retour élevé.

Voici à quoi cela ressemble :

Maintenant, il se passe beaucoup de choses ici, et nous allons les parcourir dans cet article. Tout d’abord, vous devez comprendre ces trois stratégies d’enchères.

Remarque rapide : si vous n’êtes pas sûr de vos coûts Google Shopping, nos analyses comparatives Google Shopping peuvent vous être utiles.

Stratégies d’enchères Google Shopping pour la structure d’enchères prioritaires

Contrairement à la recherche et à l’affichage, il n’y a pas d’enchères de mot clé ou de groupe disponible, donc les bonnes pratiques de Google Shopping sont un peu différentes.

Cependant, la beauté de la structure de priorité est qu’elle vous guide sur la façon dont vous devez ajuster vos enchères. Et voici les trois stratégies d’enchères que vous devrez ajuster :

Enchères manuelles

Si vous vous sentez plus à l’aise avec les campagnes PPC sur les Réseaux de Recherche et Display, le manuel est une valeur sûre lorsque vous plongez dans Shopping. Testées et vérifiées, les enchères manuelles vous permettent de dicter le montant que vous êtes prêt à dépenser par clic, dans ce cas pour les produits d’un groupe de produits spécifique.

Comme vous voudrez ajuster vos enchères en fonction de la priorité, vous aurez un contrôle total sur cela pour rendre une structure d’enchères prioritaires (nous y reviendrons plus tard) aussi efficace que possible. L’inconvénient, bien sûr, est qu’en fonction de la taille de votre compte Shopping, vous devrez vous réserver du temps pour gérer de manière fastidieuse les enchères.

Comment ajuster la structure du compte d’enchères prioritaires : Cela peut sembler évident, mais il est facile de saisir la magie des enchères prioritaires avec la stratégie manuelle, car vous pouvez ajuster vos enchères inférieures ou supérieures selon vos besoins.

Maximiser les clics

Maximiser les clics est idéal pour Shopping, car il se concentre sur cet objectif final de générer du trafic vers votre site de commerce électronique. Par rapport aux enchères manuelles, l’optimisation des clics permet de superposer une limite d’enchère au CPC max. au niveau de la campagne, ce qui permet de garder un peu plus de contrôle sur la stratégie automatisée tout en vous faisant gagner du temps sur les enchères individuelles.

L’option permettant de définir un plafond d’enchère change la donne pour les campagnes Shopping sur le nombre de clics maximum, car l’algorithme de Google se concentre uniquement sur l’obtention d’autant de clics que possible dans les limites de votre budget, même si cela signifie que le coût par clic pour un clic qui conduit à une conversion est anormalement élevée.

Si vous souhaitez tirer parti du nombre maximal de clics sur votre campagne Shopping, l’astuce consiste à définir une enchère au CPC max., mais définissez-en une réaliste par rapport à votre CPC actuel.

Source de l’image

Comment ajuster la structure du compte d’enchères prioritaires : Bien que vous ne puissiez peut-être pas ajuster les enchères individuelles, vous pouvez toujours faire fonctionner les enchères prioritaires sur les clics maximum en ajustant votre enchère au CPC maximum en fonction de chaque priorité de campagne.

ROAS cible

Remarque : Depuis avril 2021, la stratégie d’enchères automatiques, ROAS cible, a été réorganisée en stratégie de valeur de conversion maximale. Nous vous donnons ici tous les détails sur ce que cela signifie pour vos campagnes tROAS.

J’ai gardé le meilleur pour la fin! L’objectif de retour sur les dépenses publicitaires (ou ROAS cible) est l’une des stratégies d’enchères Shopping les plus courantes, car elle se concentre sur une métrique Shopping populaire : le ROAS.

Le ROAS est un peu plus pertinent pour les achats que le CPC, car il prend en compte la valeur d’un achat, plutôt que simplement le chemin vers l’achat lui-même. Par exemple, vous pourriez avoir un faible CPA en raison d’un taux de conversion élevé par rapport à votre CPC, mais si tous ces achats sont inférieurs à 5 $, vous n’obtiendrez probablement pas un bon rendement.

Cependant, le tROAS a maintenant été intégré à la stratégie de valeur de conversion maximale. Votre meilleur pari est de sélectionner la valeur de conversion maximale comme stratégie d’enchères Shopping, et choisir de définir un ROAS t avec cela est un must. Semblable à la définition d’un plafond d’enchère par clic maximum, vous souhaiterez définir un ROAS cible à un endroit sain au-dessus de votre ROAS actuel, mais également de vos priorités.

Comment ajuster la structure du compte d’enchères prioritaires : Pour le ROAS t et les enchères prioritaires, vous devez réfléchir à la manière dont l’algorithme enchérit en fonction de votre cible. Lorsque la cible est plus élevée, elle enchérit plus bas pour maximiser votre retour (par conséquent, en s’appliquant à votre campagne à haute priorité/à faible enchère) et vice versa.

Fonctionnement de la structure d’enchères prioritaires de Google Shopping

Reprenons donc notre schéma :

Vous souhaitez essentiellement optimiser votre flux de produits en le divisant en trois campagnes.

Campagne A : Cette première campagne comporte certains aspects négatifs configurés pour attirer uniquement le trafic général, ce qui entraîne une fonctionnalité « large net » à faible risque.Campagne B : Celui-ci agit comme votre contrôle où vous enchérissez de manière compétitive et attirez votre trafic le plus courant.Campagne C : Enfin, cette campagne aura très probablement un volume plus faible car elle attire des chercheurs sur place prêts à convertir, ce qui vaut l’enchère la plus élevée mais ne vaut pas une tonne d’efforts ou de temps car son ciblage est si spécifique.

Ces trois campagnes seront configurées pour attirer un trafic différent dans l’entonnoir de conversion, ce qui vous permettra d’ajuster vos enchères en conséquence. Si vous disposez d’un flux massif, vous pouvez répéter cette stratégie d’achat avancée plusieurs fois dans différentes catégories de produits.

Vous remarquerez que le différenciateur clé entre les campagnes est vos subdivisions de produits et vos négatifs. Considérez la subdivision comme une opportunité d’enchérir plus spécifiquement sur des groupes de produits de votre inventaire en fonction de leur priorité et de leur attrait.

Commencez par identifier les produits de votre inventaire qui sont les plus importants ou qui généreraient le plus de revenus. À partir de là, vous pouvez commencer à subdiviser par type de produit au sein de chaque campagne pour définir une enchère plus élevée avec vos articles prioritaires et une enchère inférieure avec vos produits à marge inférieure.

Comment faire en sorte que les négatifs fonctionnent pour vos priorités Google Shopping

Nous savons que, étant donné que Google Shopping s’appuie sur les attributs du produit plutôt que sur les mots clés, une liste de mots clés négatifs peut faire ou défaire votre campagne d’achat. Cependant, vous ne voulez pas seulement sauter sur l’occasion d’ajouter des mots-clés non pertinents comme négatifs. Une liste de mots clés à exclure réfléchie vous aidera à orienter vos recherches Shopping vers les campagnes prioritaires appropriées.

Comme vous pouvez le voir avec la structure de priorité ci-dessus, vous souhaitez canaliser les termes spécifiques de votre produit jusqu’à la campagne à haute intention et en bas en supprimant ces termes de la campagne en haut de l’entonnoir.

Source de l’image

Vos mots clés négatifs Google Shopping peuvent également varier en fonction de vos objectifs et de votre situation spécifique. Par exemple, il se peut que vous ne souhaitiez pas afficher certaines marques concurrentes, car ces enchères sont plus chères et peuvent entraîner un taux de clics inférieur.

Nier votre propre nom de marque est une autre pratique courante dans la structure Shopping basée sur les priorités. En effet, les personnes qui vous recherchent spécifiquement peuvent être des clients réguliers ou avoir une forte probabilité de conversion, ce qui vaut une enchère élevée.

Source de l’image

Devriez-vous utiliser la structure d’enchères prioritaires ?

Si vous utilisez déjà Google Shopping et que vous ne savez pas si vous devriez essayer une nouvelle structure de campagne, il est temps de prendre du recul et d’auditer votre compte. Évaluez vos performances mois après mois. De cette façon, vous pouvez voir les tendances à la baisse.

Plus important encore, la meilleure indication d’une campagne Shopping nécessitant une cure de jouvence est le rapport sur les termes de recherche Google. Bien que cela ne nous donne plus une image complète, vous pouvez toujours avoir une idée des types de recherches que vous affichez et si vos résultats SERP sont trop larges ou trop étroits.

Comment enchérir dans Google Shopping : récapitulatif de la structure du compte prioritaire

Nous avons couvert beaucoup de choses dans cet article, alors récapitulons :

La structure d’enchères prioritaires est utile pour maximiser le ROAS en donnant la priorité à vos précieuses enchères.

Il existe trois stratégies d’enchères courantes qui peuvent fonctionner avec ce modèle, mais voici comment vous devrez les ajuster :

Manuel: Ajustez vos enchères en conséquence pour chaque produit.Nombre maximal de clics : Réduisez ou augmentez votre limite d’enchère au CPC max. en fonction de la priorité de la campagne.ROAS cible : Augmentez votre cible lorsque vous voulez enchérir bas, abaissez votre cible lorsque vous voulez enchérir haut.

Enfin, assurez-vous d’utiliser des mots clés négatifs de manière stratégique pour compléter votre structure de priorité.

Alors, allez-vous essayer une campagne basée sur les priorités ou mettre à jour votre stratégie d’enchères Shopping ? Faites le nous savoir dans les commentaires!