Comment améliorer les meilleurs liseuses

Le Kindle d’Amazon s’est imposé comme le choix de facto pour tous ceux qui recherchent un lecteur de livre électronique. Une disponibilité quasi mondiale, une vitrine numérique qui pourrait rivaliser avec la bibliothèque d’Alexandrie et des commodités modernes comme la possibilité de synchroniser vos livres sur plusieurs appareils en font une évidence. Bien sûr, des alternatives comme le Nook ou le Kobo existent, mais le Kindle est de loin le plus grand acteur du secteur.

Malheureusement, l’avance écrasante d’Amazon signifie également que la société a été plutôt lente dans le développement de fonctionnalités et que le manque de certaines d’entre elles est plutôt gratifiant pour les fervents fans du produit. Je tiens à garder un produit simple et direct, mais voici six ajouts de fonctionnalités dans ma liste de souhaits de fonctionnalités Amazon Kindle qui contribueraient grandement à améliorer l’expérience utilisateur.

Un bloc-notes relooké

J’ai toujours été un preneur de notes compulsif et un accro aux signets lors de la lecture de non-fiction. Cependant, comme j’ai basculé une grande partie de ma lecture sur le Kindle au cours de la dernière décennie, je me suis retrouvé à barboter avec la solution de prise de notes intégrée du lecteur de livre électronique. Malheureusement, Amazon n’a pas fait beaucoup de progrès, voire aucun, ici au fil des ans et je trouve que la fonctionnalité fait cruellement défaut. L’implémentation d’Amazon est essentiellement une liste interminable d’ajouts à un fichier texte. Cela fonctionne assez bien pour la prise de notes occasionnelle, mais avec l’utilisateur moyen qui s’accroche à un lecteur pendant quelques années, c’est un peu une non-solution lorsqu’il s’agit de notes provenant de centaines, voire de milliers de livres.

L’implémentation des notes d’Amazon est essentiellement une liste interminable d’ajouts à un fichier texte.

En fait, le système actuel est si lourd que le plus souvent, je finis par prendre des notes dans un agenda ou un bloc-notes séparé. Encore une fois, ce n’est pas une solution idéale car elle rompt avec le texte original du livre. La possibilité d’activer des notes par livre et un moyen simple de les imprimer dans un format imprimable pourraient s’avérer être une solution beaucoup plus élégante. Pour aller encore plus loin, les Kindle modernes sont suffisamment puissants pour générer un fichier e-book standard. Que diriez-vous d’une compilation à la demande de notes sur plusieurs livres avec une table des matières cliquable ?

Pendant que nous y sommes, les panneaux Carta sur les Kindle de dernière génération ont un taux de rafraîchissement suffisamment rapide pour que la saisie de phrases courtes ne soit pas vraiment une corvée. Cela ne me dérangerait certainement pas d’avoir une application de prise de notes pour écrire des pensées rapides tout en profitant d’une longue session de lecture.

Collections améliorées

Je suis convaincu que je ne suis pas le seul coupable d’avoir chargé mon Kindle avec plus de livres que je ne pourrais en lire à tout moment. Les collections sont utiles pour gérer une collection écrasante de livres. Cependant, encore une fois, le Kindle ne parvient pas à créer une solution vraiment pratique. Dans l’état actuel des choses, les collections fonctionnent comme une série de dossiers et j’ai configuré le mien pour les livres que je lis actuellement ainsi que les genres qui m’intéressent.

Les collections imbriquées pourraient être une solution possible pour une série ou un recueil de longue durée.

Cependant, la seule fonctionnalité qui se trouve en haut de ma liste de souhaits de fonctionnalités Amazon Kindle est la possibilité de créer des collections imbriquées. Un seul dossier pour la fiction est utile, mais un deuxième dossier faciliterait grandement le stockage de toute une série de livres au même endroit. Ce serait particulièrement pratique lors de la lecture de séries de longue durée comme, par exemple, La roue du temps, qui compte plus de 13 livres et compte. Il est intéressant de noter qu’Amazon semble avoir déployé la prise en charge du regroupement de séries, mais cela est limité aux comptes Amazon basés aux États-Unis et au Royaume-Uni pour le moment.

Au sujet des collections, la plupart des lecteurs apprécieraient la possibilité de trier les livres par genre. Alors qu’Amazon annonce volontiers la possibilité de stocker des milliers de livres sur un seul appareil, les parcourir est un exercice de frustration. Un filtre déroulant pour sélectionner un genre ou même des collections générées automatiquement contribuerait grandement à une meilleure gestion des collections et, plus important encore, à la découverte de livres que vous pourriez déjà avoir dans votre bibliothèque.

Meilleure intégration de GoodReads

L’acquisition de GoodReads par Amazon en 2013 promettait une intégration profonde entre le Kindle et l’excellent réseau social pour les livres, quoique daté. Huit ans plus tard, nous avons une applet qui charge le site Web dans le navigateur et un assortiment d’hyperliens éparpillés sur l’interface. Il est ahurissant que la liste de lecture intégrée du Kindle ne récupère toujours pas ma liste de « je veux lire » de GoodReads.

GoodReads doit être un citoyen de première classe sur le Kindle.

Pendant ce temps, il est impossible de rechercher une entrée GoodReads pour un livre chargé latéralement. Pour une entreprise qui prospère grâce à la collecte de données, le manque de correspondance des métadonnées ou même la possibilité de sélectionner le livre parmi une liste d’options possibles est épouvantable. Marquer un livre comme « en cours de lecture » ​​ou « terminé » dans GoodReads est également une affaire janky qui ne fonctionne presque jamais.

De plus, il est dommage que le Kindle n’affiche pas les recommandations de livres de GoodReads sur l’écran d’accueil. Je comprends que le vrai profit d’Amazon est de vous vendre des livres. Cependant, GoodReads est un produit bien supérieur pour gérer une bibliothèque de livres électroniques et de livres physiques avec beaucoup plus de données sur mes habitudes de lecture. Amazon pourrait tout aussi bien pousser les achats sur la base de la recommandation du réseau social si cela fait de GoodReads un citoyen de première classe sur le lecteur de livre électronique.

Lecteur de news intégré

L’affichage e-ink sur le Kindle en fait un appareil parfait pour la lecture de contenu long. Cependant, cela ne doit pas être limité aux livres. Bien sûr, Amazon vous permettra de récupérer une copie du New York Times et quelques publications sélectionnées dans le magasin, mais le format de poche et l’écran confortable réclament un lecteur RSS.

Associez-le à un site Web pour gérer facilement vos sources préférées et un condensé quotidien d’histoires à lire, et ce serait parfait. C’est dommage qu’Amazon n’ait pas encore activé la fonctionnalité.

Prise en charge de formats de livres électroniques supplémentaires

Alors qu’Amazon préférerait que vous achetiez tous vos livres sur la boutique de livres électroniques Kindle, étant donné l’option, je préfère les choisir directement auprès de l’éditeur. Étant donné qu’Amazon conserve 65% des revenus des ventes de livres électroniques Kindle, l’achat direct garantit que tout l’argent ira à l’auteur ou à l’éditeur. Dans le cas d’éditeurs indépendants comme par exemple Grimscribe Press, cela contribue grandement à encourager les auteurs à venir ou amateurs.

Cependant, dans la plupart des cas, les livres de petits éditeurs ou de sources du domaine public sont livrés via le format ePub open source. Malheureusement, le Kindle d’Amazon reste le seul échec parmi les lecteurs de livres électroniques à prendre en charge le format open source, malgré sa popularité. Bien qu’il soit assez trivial de convertir des livres en un fichier Mobi ou azw3 compatible, la prise en charge des fichiers ePub rendrait l’appareil beaucoup plus pratique pour les utilisateurs réguliers, en particulier lors du téléchargement de livres via le navigateur intégré.

Prise en charge des fichiers personnels sur WhisperSync

WhisperSync est, sans conteste, l’un des exemples les plus intéressants d’intégration profonde entre les produits Kindle et Audible d’Amazon. Commencez à lire sur votre Kindle, continuez sur votre téléphone ou synchronisez le livre audio avec l’endroit où vous vous trouvez dans le livre, la technologie vous permet de vous concentrer sur ce qui compte vraiment : la littérature.

Bien que tout contenu acheté sur la boutique en ligne d’Amazon se synchronise sur plusieurs Kindle et même sur les applications mobiles, il est un peu plus difficile de synchroniser vos livres d’origine personnelle. Vous voudrez approfondir les paramètres du Kindle pour trouver l’adresse e-mail de la liseuse. Tout livre électronique envoyé par e-mail à cette adresse sera d’abord téléchargé sur le Kindle, mais sera également disponible sur tout autre appareil ou application Kindle. De plus, il vous permet de synchroniser la progression de la lecture sur plusieurs appareils.

La prise en charge de WhisperSync pour le contenu téléchargé faciliterait grandement l’obtention de vos livres sur tous vos appareils de lecture.

Malheureusement, sa portée est plutôt limitée. Pour commencer, tout livre électronique envoyé par courrier électronique au Kindle est étiqueté comme un document au lieu d’un livre, ce qui n’est pas idéal pour gérer une grande collection. Amazon limite également les transferts à un livre par e-mail, ce qui peut rendre la diffusion sur une grande bibliothèque assez lourde. De plus, WhisperSync ne fonctionne pas avec les livres chargés via USB.

Personnellement, je préfère utiliser un logiciel de bureau comme Calibre pour cataloguer ma bibliothèque de livres électroniques, puis je les transfère souvent via USB ou en utilisant le navigateur Web sur le Kindle. Cela signifie renoncer à la possibilité de synchroniser mes livres sur mes multiples appareils Kindle. Je comprends qu’il y a un coût associé à l’exploitation des serveurs, mais le déploiement de la prise en charge du contenu téléchargé en tant qu’avantage Prime ou même en tant qu’abonnement séparé serait une victoire facile pour Amazon.

Liste de souhaits des fonctionnalités Kindle : que voulez-vous voir ?

Le Kindle d’Amazon est un produit qui a atteint une maturité relative. À part quelques ajouts intéressants, il n’y a pas beaucoup de place à l’amélioration d’un point de vue matériel. Le logiciel, cependant, brosse un tableau différent. Le récent remaniement de l’interface d’Amazon montre que la société accorde toujours du poids à un produit qui se vend pratiquement tout seul. Quelques autres améliorations de la qualité de vie de notre liste de souhaits Amazon Kindle sont tout ce qui l’empêche d’être le meilleur lecteur de livres électroniques.

Quelles fonctionnalités Kindle manquantes figurent sur votre liste de souhaits ? Faites le nous savoir dans les commentaires.

