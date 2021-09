Comment améliorer rapidement votre pointage de crédit

in

Si vous êtes garant du prêt de quelqu’un d’autre et qu’il est en défaut de remboursement, cela affectera également votre pointage de crédit.

Le pointage de crédit d’un emprunteur individuel montre ses antécédents de crédit. Cela comprend le nombre de comptes de crédit qu’un individu a, la dette totale qu’il a, son historique de remboursement et les demandes de prêt que l’emprunteur a faites.

Les prêteurs utilisent cette cote de crédit pour évaluer la capacité de remboursement d’un individu, en fonction de l’approbation de sa demande de prêt.

Dipika Jaikishan, co-fondatrice et COO de Basis, « Un score CIBIL est comme un rapport financier d’un adulte et est un nombre compris entre 300 et 900. Ce score est pris en compte lorsque l’on demande des prêts ou des cartes de crédit – et aide le prêteur prend une décision concernant la demande de l’emprunteur.

Cela dit, une cote de crédit supérieure à 700 est considérée comme une bonne cote. Les chances d’obtenir un prêt ou une carte de crédit augmentent, avec une cote de crédit de 750 et plus. L’emprunteur bénéficie également de taux d’intérêt attractifs. Si votre cote de crédit est faible, il peut être difficile pour vous de trouver des prêteurs.

Par conséquent, si vous vous situez en dessous de cela, comment fixez-vous un score inférieur à 700 ?

Les experts de l’industrie disent que, s’ils n’empruntent pas actuellement, les personnes ayant une cote de crédit faible devraient essayer d’améliorer leur cote de crédit. Par exemple, essayez de vérifier votre rapport de crédit à intervalles réguliers, cela vous aidera à détecter toute erreur susceptible de faire baisser votre pointage de crédit.

De plus, les personnes ayant une cote de crédit plus élevée doivent également prendre des mesures pour la maintenir.

Jaikishan déclare : « Si le score CIBIL d’un individu est en baisse, il se peut qu’il ait pris des décisions financières qui ont nui à son score. Pour résoudre ce problème, il doit d’abord comprendre ce qui a affecté le score.

Taux d’utilisation du crédit : Si vous avez utilisé plus de 30 pour cent de la limite de votre carte de crédit au cours d’un cycle mensuel, votre pointage de crédit a tendance à baisser. Les experts disent qu’il faut essayer de limiter leur utilisation du crédit pour les mois à venir pour voir une reprise du score.

Remboursement insuffisant : Lorsque vous ne payez pas intégralement votre facture de carte de crédit ou votre prêt EMI, le montant restant s’accumule et votre dette augmente également. Cela entraîne une augmentation du ratio dette/revenu et votre pointage de crédit diminue. Pour éviter cela, essayez de rembourser intégralement les montants de votre prêt.

Paiements manqués ou en retard : Si vous retardez ou faites défaut sur vos paiements de prêt, cela aura probablement un impact sur votre pointage de crédit. Jaikishan ajoute : « Si vous avez manqué un paiement récent, parlez à votre banque ou à votre fournisseur pour voir s’ils peuvent accepter votre paiement sans pénalité. »

Informations incorrectes sur votre rapport de crédit : Parfois, votre rapport de crédit peut contenir des erreurs et des erreurs dues à des rapports erronés ou retardés. Les experts suggèrent de vérifier leur rapport de crédit pour voir si quelque chose ne va pas et de tenter de le corriger dès que possible.

Demandes répétées avec des facilités de crédit de plusieurs prêteurs : Lorsque vous avez plusieurs demandes en suspens auprès de divers prêteurs/banques, cela affecte également votre score. Par conséquent, essayez de ne pas avoir trop de demandes de prêt en cours.

De plus, notez que si vous êtes garant du prêt de quelqu’un d’autre et qu’il est en défaut de remboursement, cela affectera également votre pointage de crédit.

