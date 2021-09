Comment améliorer votre pointage de crédit après avoir obtenu un emploi et pourquoi

Un pointage de crédit est un nombre à trois chiffres allant de 300 à 900, qui détermine votre solvabilité.

En cas d’urgence financière, les banques et autres institutions financières jouent le rôle de sauveur en accordant des prêts. Cependant, de nombreuses personnes se voient refuser cette opportunité en raison d’un manque d’antécédents de crédit. En fait, selon les données de la Banque mondiale, environ 190 millions de personnes non bancarisées sont exclues des services financiers traditionnels en raison d’un manque d’antécédents de crédit, d’une éducation faible ou inexistante.

Il existe plusieurs façons d’améliorer ses antécédents de crédit et le pointage de crédit aide à en garder une trace. Cependant, de nombreuses personnes ne vérifient leur pointage de crédit que lorsqu’elles en ont réellement besoin. Cette tentative de dernière minute peut nuire à toute l’expérience de crédit. Par conséquent, les experts conseillent de vérifier les cotes de crédit à intervalles réguliers pour connaître les écarts.

Si vous venez de commencer votre parcours professionnel, c’est probablement le meilleur moment pour vous de prendre des mesures pour bâtir votre pointage de crédit. Cet article explique comment vous pouvez le faire.

Mais d’abord, laissez-nous vous aider à comprendre pourquoi une cote de crédit est importante lors de la recherche d’un prêt et ce qui conduit à une faible cote de crédit.

Pourquoi votre pointage de crédit est-il important lorsque vous demandez un prêt?

Un pointage de crédit est un nombre à trois chiffres allant de 300 à 900, qui détermine votre solvabilité.

Selon Anurag Sinha, co-fondateur et PDG de OneScore, une cote de crédit est une référence importante prise en compte par les prêteurs lorsque vous demandez un prêt.

« Plus la cote de crédit est élevée, plus votre crédibilité en tant qu’emprunteur est élevée. Votre score indique directement à quel point vous êtes risqué ou digne de confiance en tant qu’emprunteur et il est donc très important d’avoir un score de crédit élevé pour accéder facilement à des prêts à un taux d’intérêt inférieur et/ou à des cartes de crédit avec une limite de crédit plus élevée. Avoir une bonne cote de crédit devient encore plus impératif lors de la demande de prêts sans garantie », a déclaré Sinha à FE Online.

Lire aussi | 5 choses à garder à l’esprit avant de fermer une carte de crédit

Raisons d’un faible pointage de crédit

Les principales raisons d’un faible pointage de crédit sont :

Remboursements différés : Beaucoup de gens ne réalisent pas que même un ou deux retards de paiement par carte de crédit peuvent affecter votre pointage de crédit et le faire baisser. Plus il y a de retards de paiement, plus l’impact négatif sur vos antécédents de crédit et votre pointage de crédit est important.Paiements manqués : Parfois, en raison d’une urgence imprévue, il se peut que vous ne soyez pas en mesure d’effectuer vos paiements. Dans de tels scénarios, il est important de payer le montant minimum dû plutôt que de sauter complètement le paiement. Si vous manquez l’un de vos paiements, cela sera enregistré dans votre historique de crédit et entraînera une baisse de votre score.Nombre élevé de demandes de renseignements : Votre pointage de crédit peut être affecté si vous avez demandé des prêts ou des cartes auprès de plusieurs prêteurs dans un passé récent. Cela conduit à de multiples demandes de renseignements dans les bureaux, ce qui peut avoir un impact sur votre score.Rapports erronés : Parfois, il peut y avoir une erreur administrative qui entraîne l’enregistrement d’informations erronées sur votre rapport de crédit. Parfois, cela peut également être le résultat d’une activité frauduleuse. Sans faute de votre part, ces erreurs pourraient entraîner une baisse de votre cote de crédit, signalant aux futurs prêteurs que vous avez un mauvais crédit. Dans de telles occasions, vous devez contacter votre banque pour obtenir cette mise à jour au plus tôt.

Que devriez-vous faire pour améliorer votre pointage de crédit après avoir obtenu un emploi ?

Sinha a déclaré qu’avoir une bonne cote de crédit est un indicateur important de votre solvabilité. Il a partagé quelques conseils pour créer un pointage de crédit pour les clients ou les jeunes qui viennent de commencer à travailler :

Obtenez une carte de crédit sécurisée : Les cartes de crédit sécurisées sont celles qui sont émises contre une sorte de garantie, généralement un dépôt fixe auprès de la banque émettrice de la carte ou de l’institution financière. Ces cartes de crédit ont généralement des limites de crédit inférieures à celles des cartes de crédit garanties, généralement de 75 à 80% du montant de la garantie, mais elles aident énormément à commencer à construire votre pointage de crédit.Remboursement dans les délais : Qu’il s’agisse d’un prêt EMI ou d’une facture de carte de crédit, les paiements en temps opportun sont cruciaux pour votre pointage de crédit. La configuration des services de dédouanement électronique (ECS) de vos EMI ou des remboursements par carte de crédit peut éviter de manquer les paiements. Parfois, cependant, pour plusieurs raisons, vous ne pourrez peut-être pas payer la totalité de votre facture ; dans de telles situations, vous devez payer au moins le montant minimum des cotisations pour éviter le défaut plutôt que de manquer le paiement.Éviter l’utilisation inutile des cartes de crédit : Une utilisation excessive fréquente des cartes de crédit, généralement supérieure à 70 % de la limite, peut réduire considérablement votre pointage de crédit. C’est principalement parce qu’une exposition au crédit aussi élevée envoie souvent un signal d’alarme aux prêteurs en vous indiquant que vous êtes un défaillant à haut risque. Bien que l’utilisation d’une carte de crédit pour tous les achats pour obtenir une remise ou une remise en argent soit une bonne chose, mais il est très important de régler la totalité des cotisations à temps pour éviter tout paiement d’intérêts ou tout impact négatif sur votre pointage de crédit.Plusieurs demandes de crédit : Évitez de demander plusieurs produits de crédit, car cela est enregistré dans les bureaux et vous serez classé comme un client avide de crédit, ce qui affectera à son tour votre pointage de crédit.

LIRE AUSSI | Vous cherchez un prêt personnel depuis une application ? Voici pourquoi votre candidature peut être rejetée

Pouvez-vous obtenir un prêt sans historique de crédit?

Il est bon d’avoir une cote de crédit élevée pour obtenir un prêt avec un taux d’intérêt inférieur.

Sinha a déclaré qu’en l’absence d’une cote de crédit élevée, le processus n’est pas aussi transparent que les prêteurs devraient évaluer votre solvabilité via d’autres documents tels que des relevés bancaires, des preuves de revenu, etc. Cela aussi, ne concerne que les prêts garantis, soutenus par certains collatéral.

Types de prêts garantis :

– Prêt hypothécaire – Prêt contre propriété

– Crédit voiture – Prise pour acheter une voiture

– Prêt immobilier – Prêt utilisé pour acheter une maison

– Prêt commercial – Prêt sur tout actif (machines/matières premières/bâtiments)

– =Prêt contre dépôt fixe

Les cotes de crédit sont calculées par le bureau de crédit à l’aide de ses propres algorithmes.

L’application OneScore de Sinha utilise un simulateur basé sur l’IA, qui analyse les données des utilisateurs et organise des informations personnalisées qui révèlent les raisons d’un score faible et les mesures à prendre pour améliorer le score de crédit sur une période de temps.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.