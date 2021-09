Comment améliorer votre système

Comment tirer le meilleur parti de vos expériences de jeu ? Vous devez évidemment disposer de tous les éléments essentiels pour votre système. Mais faire passer vos talents au niveau supérieur nécessite une tonne de compétences, de pratique et quelques investissements supplémentaires. Trouver les bons accessoires pour votre système est ce qui peut vraiment faire des meilleurs joueurs les meilleurs. Même si vous êtes juste quelqu’un qui aime jouer à des jeux à la maison et ne participe à aucun type de sport électronique, vous devriez rester au courant des meilleures options actuellement pour les accessoires.

Pour les fans de la Nintendo Switch, c’est une console unique qui vous permet de jouer où et quand vous voulez. Mais si vous voulez amener votre jeu Zelda ou Mario vers de nouveaux sommets, nous avons ce qu’il vous faut. Nous avons mis en évidence les meilleurs accessoires Nintendo Switch ci-dessous pour que vous profitiez encore plus de votre expérience de jeu. Alors asseyez-vous ou levez-vous et préparez-vous à jouer.

Meilleure manette : manette Nintendo Switch Pro

Source de l’image : Amazon

Avantages: Élimine le besoin des contrôleurs Joy-Con, du grondement HD, des commandes de mouvement

Les inconvénients: Certaines situations sont meilleures pour les Joy-Con, chères pour un accessoire

Pendant presque toute l’histoire du jeu, vous avez tenu une manette et joué à un jeu. Avec des consoles comme la Wii ou la Switch, votre manette était plus différente que jamais. Mais si vous manquez la sensation traditionnelle, consultez la manette Nintendo Switch Pro.

Plutôt que de prendre les contrôleurs Joy-Con et de les attacher à une base portable, il s’agit simplement d’un ensemble de contrôleurs que vous pouvez utiliser et qui n’inclut pas le Joy-Con. Vous pouvez également l’utiliser que vous jouiez sur un téléviseur ou en mode portable. C’est facile à utiliser avec un amiibo et il est livré avec un câble de charge (USB C vers USB A). Il comprend des commandes de mouvement, un grondement HD, entre autres paramètres. Vous pouvez également obtenir une version Xenoblade Chronicles 2 du contrôleur.

Principales caractéristiques:

Contrôleur portable seul Facile à utiliser avec un amiibo Comprend des commandes de mouvement et un grondement HD

Manette Nintendo Switch Pro – Édition Xenoblade Chronicles 2 Prix catalogue : 99,68 $ Prix : 59,00 $ Vous économisez : 40,68 $ (41%) Acheter maintenant Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission

Meilleur ensemble d’accessoires Nintendo Switch pour voyager: Ensemble d’accessoires Orzly Switch

Source de l’image : Amazon

Avantages: Protège votre écran Switch, plusieurs options de couleur

Les inconvénients: Le boîtier ne contient qu’un certain nombre de jeux

Obtenez tout ce dont vous avez besoin pour voyager avec votre Switch lorsque vous achetez le lot d’accessoires pour Switch Orzly. Vous pourrez amener le jeu à différents niveaux au fur et à mesure de votre voyage. Si vous cherchez à améliorer votre expérience de jeu, un pack groupé a beaucoup de sens, car vous pouvez le mettre en œuvre pour de nombreux concours.

Ce pack contient un étui de voyage, un étui de cartouche de jeu compact pour jusqu’à quatre jeux, un étui à prise confortable, un câble de chargement USB, des écouteurs portables, deux protecteurs d’écran en verre trempé, un stylet, un chiffon de nettoyage, une raclette pour carte applicatrice, et deux lingettes imbibées d’alcool. Cela vous permettra d’apporter votre Switch avec vous et de le garder propre. L’étui est disponible en six couleurs différentes, vous serez donc en mesure de distinguer le vôtre de celui de quelqu’un d’autre. Vous pouvez également ajouter les pièces individuelles d’Orzly si vous en voulez plus.

Principales caractéristiques:

Un énorme paquet contient des tonnes pour le voyage Stylet et écouteurs portables Disponible en six couleurs

Switch Accessoires Bundle – Orzly Essentials Pack pour Nintendo Switch Case & Screen Protector,… Prix catalogue : 29,93 $ Prix : 27,93 $ Vous économisez : 2,00 $ (7%) Acheter maintenant Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission

Meilleur chargeur adaptateur: Chargeur adaptateur secteur YCCTEAM pour Nintendo Switch

Source de l’image : Amazon

Avantages: Charge à grande vitesse, peut être utilisé même en mode portable

Les inconvénients: Le cordon n’est pas extrêmement long

Que vous ayez une Switch ou une Switch Lite, vous pourrez la recharger à l’aide du chargeur adaptateur secteur pour Nintendo Switch de YCCTEAM. C’est un excellent deuxième chargeur pour accompagner celui que vous recevez lorsque vous achetez un Switch. C’est extrêmement simple à utiliser, car il est compatible avec les contrôleurs Switch, Switch Lite et Switch Pro.

Cela prend en charge le mode TV, vous pouvez donc utiliser la station d’accueil pour le charger. C’est un excellent chargeur de remplacement ou de secours. Vous bénéficierez d’une charge à grande vitesse pendant trois heures et vous pourrez la charger pendant que vous l’alimentez en mode station d’accueil ou en mode portable. Il est léger et se glisse facilement dans votre sac pour voyager. Il dispose d’une protection contre les courts-circuits ainsi que d’une protection contre les surintensités, les surtensions et les surcharges.

Principales caractéristiques:

Excellent deuxième chargeur Prend en charge le mode TV Charge à grande vitesse pendant trois heures

Chargeur adaptateur secteur, YCCTEAM Chargeur Adaptateur secteur Alimentation 15V 2.6A Kit de charge rapide Compatib… Prix:$15.51 Acheter maintenant Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission

Meilleures poignées : Skull & Co. GripCase Set

Avantages: Aide à éviter le canal carpien, extrêmement doux

Les inconvénients: Un peu cher

Il est difficile de trouver un ensemble Skull & Co. GripCase qui ne fonctionne pas pour vous. C’est parce que chaque ensemble est livré avec trois poignées interchangeables pour s’adapter à toutes les tailles de main, vous permettant de jouer confortablement. Cela vous aidera à éviter tout développement du syndrome du canal carpien. Ceux-ci s’ajoutent à la console elle-même lorsque vous pouvez jouer en mode portable.

L’ensemble d’accessoires Nintendo Switch est compatible avec le dock, vous n’aurez donc pas à les retirer avant de le mettre dans le dock. Fabriqué à partir d’un matériau doux, il est confortable à tenir. Le tout est livré avec un étui de transport protecteur à coque rigide spacieux qui s’adapte à vos cartouches de jeu, à une banque d’alimentation, à un adaptateur secteur et à deux broches. Il y a tellement de couleurs parmi lesquelles vous pouvez choisir. Il est également livré avec son propre étui dans lequel vous pouvez ranger votre Switch portable.

Principales caractéristiques:

Livré avec trois poignées interchangeables S’ajoute à la console Fabriqué à partir d’un matériau souple

Skull & Co. GripCase Set : un étui de protection dockable avec des poignées remplaçables [to fit All Hands S… Price:$39.99 Buy Now Available from Amazon, . may receive a commission

Best game tower: Skywin Game Storage Tower

Image source: Amazon

Pros: Compatible with accessories, stores Joy-Con controllers

Cons: May need more storage space if you’re a big gamer

It’s always a good idea to tidy up your gaming area. It can become a mess if you have stuff all around. The Skywin Game Storage Tower will hold your game disks and keep them in place. It is a storage stand that allows you to put your game disks and controllers all in one area.

You can keep up to 10 games and accessories in the tower. It is compatible with Nintendo Switch and accessories and there is a drawer on the bottom that lets you keep Joy-Con controllers. This is also one of the top Nintendo Switch accessories that serves as a place to display your Switch, as there is a slot at the top.

Key Features:

Keeps up to 10 games

Controllers can hang on the side

Drawer on the bottom for accessories

Skywin Game Storage Tower for Nintendo Switch – Nintendo Switch Game Holder Game Disk Rack and… Price:$25.99 Buy Now Available from Amazon, . may receive a commission

Check out our updates on Black Friday video game deals.