Heureusement, Lily Rabe n’a jamais à s’inquiéter de devenir un vampire pâle, glabre et sans talent errant dans les rues de Provincetown, dans le Massachusetts. Malgré tout ce qu’elle pourrait avoir en commun avec Doris en termes de look et de statut parental, elle déborde définitivement dans le département des talents. Et j’ai hâte de voir ce qu’elle va affronter dans la seconde moitié de la saison, intitulée “Death Valley”.