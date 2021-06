Comment American Ninja Warrior ressemble aux Jeux Olympiques avant les Jeux de Tokyo 2021

Je suis dans le sport et le divertissement depuis longtemps. Notre compagnie [A. Smith and Co.] existe depuis 20 ans. Nous proposons une grande variété de programmes, Hell’s Kitchen sur Fox, Welcome to Plathville sur TLC. Nous faisons également The Titan Games avec NBC, également avec Dwayne Johnson. Et donc on est partout. Mais mon parcours est le sport. J’ai commencé comme producteur sportif et j’ai produit trois Jeux Olympiques. Lorsque Ninja a commencé, nous faisions l’émission sur G4, un petit réseau naissant appelé G4. Nous avons d’abord regardé la version japonaise de l’émission. J’étais très enthousiasmé par la personne ordinaire qui était dans l’émission, et je me souviens que nous avons eu une réunion au début de l’émission, et j’ai utilisé les Jeux olympiques comme exemple. J’avais l’habitude de dire : « Tout comme les Jeux olympiques, nous allons faire en sorte que les gens se soucient de ces athlètes. Et nous aimons tous l’expérience de regarder la myriade de sports pendant les Jeux olympiques, mais c’est incroyable à quel point nous nous soucions des athlètes et des sports que nous ne regardons jamais à aucun autre moment. Je voulais vraiment m’assurer que nous vendions qui sont les athlètes, et souvent, Ninja est le type de spectacle auquel vous pouvez participer en cours.