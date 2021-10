Certains disques – de la variété Guinness, c’est-à-dire – semblent coller à l’étonnant ‘King Of The Waltz’ André Rieu comme de la colle. Il est l’artiste classique le plus réussi, le plus vendu et le mieux rémunéré de l’époque actuelle. D’autres disques – du genre CD – volent par millions de ses étagères dans les poches de clients satisfaits. Alors qu’il célèbre son 72e anniversaire, nous jetons un coup d’œil à la carrière d’un violoniste et chef d’orchestre qui aime s’amuser qui vit maintenant dans un château et dont l’histoire de la vie se lit comme un conte de fées en trois temps. Faites défiler ci-dessous pour entrer dans le monde étonnant du ‘Roi de la Valse’ André Rieu.

Sa musique, son univers : comment André Rieu est devenu le « roi de la valse »

Croyez-le ou non, le mot « césar » signifiait à l’origine « poilu » en latin. Très probablement, les premiers empereurs romains avaient des crinières sauvages et touffues et ont reçu l’adjectif comme surnom – un peu comme les Sept Nains – et ensuite il est resté. Alors, alors que Maestro Rieu célèbre son 72e anniversaire, je propose qu’il soit temps que nous élevions le chef d’orchestre aux cheveux les plus fous et à la crinière la plus touffue de la planète de son titre de roi de la valse à l’empereur de la valse.

Ave, Andreas !

Le succès commercial d’André Rieu

Et ne serait-ce pas bien mérité ? Les chiffres relatifs au succès commercial d’André Rieu sont tout simplement ahurissants. La diffusion de son concert annuel de Maastricht en 2018 est devenue le plus grand événement musical de cinéma de tous les temps. Est-ce que tu a reçu sa? DE. TOUS. TEMPS. Il a vendu plus de 40 millions de disques. La fréquentation de ses événements est d’environ 600 000 par an, et elle est en augmentation. Et en 2018, André Rieu a conservé sa place d’artiste classique le plus rentable de l’histoire de Billboard’s Boxscore, avec un total de 550 millions de dollars. Et, peut-être la partie la plus miraculeuse de tout cela, le «roi de la valse» a l’air d’en aimer toujours chaque minute.

C’est tout de sa propre batte aussi. Il n’y a pas de financement de l’État, pas de subventions, pas d’aide. À mon avis, il a doublement mérité son statut impérial, ne serait-ce que pour cette raison qu’il fournit un revenu régulier aux musiciens d’orchestre dans une période périlleuse pour l’industrie classique.

Ce n’est pas mal pour un violoniste et chef d’orchestre dont la carrière était autrefois si avancée qu’il était sur le point d’ouvrir une pizzeria et de bercer les clients avec son violon autour de leurs pizzas Paganini. Mais heureusement pour sa légion de fans adorateurs, le destin avait d’autres projets pour lui.

« Je devais suivre mon cœur »

André Léon Marie Nicolas Rieu est né à Maastricht le 1er octobre 1949, fils d’un chef d’orchestre de l’Orchestre symphonique de Maastricht. La musique a fait partie de sa vie dès son plus jeune âge et il a commencé le violon et le piano à l’âge de cinq ans. (Curieusement, il vit maintenant dans le château du XVIIe siècle qui appartenait autrefois à son professeur de piano, qu’il avoue qu’il détestait.)

André Rieu a suivi la voie habituelle d’une formation musicale sérieuse, mais a toujours eu une affinité particulière et un flair pour la musique légère – à la grande déception de son père. Même après que son fils ait obtenu un certain succès, papa était austère. « Il m’a juste dit : ‘Ah, je ne t’ai pas appris à faire des valses !”, a révélé André dans une interview pour Reader’s Digest. « Mais je l’aime tout simplement. C’est ce que je veux. C’était dur pour moi, mais je devais suivre mon cœur.

Au début de sa carrière, il a créé un petit ensemble pour jouer lors de mariages et de fêtes. Il a fallu un certain temps pour démarrer, et c’est à ce moment-là que la pizzeria a semblé faire signe. Mais il a fait assez bien pour fonder le Maastricht Salon Orchestra en 1978, qui s’est transformé en son actuel Johann Strauss Orchestra en 1987.

Il faisait des affaires respectables jusqu’à ce que les choses s’améliorent de façon exponentielle en 1995. C’est à ce moment-là qu’André Rieu a joué pendant la pause à la mi-temps lors d’un match de football de la Ligue des champions entre l’Ajax Amsterdam et le Bayern Munich. Incroyablement, il a fait chanter tout le stade sur la « Valse n ° 2 » de Chostakovitch, qui venait de devenir populaire grâce à une publicité d’assurance à la télévision. Il a déplacé 200 000 CD au dos de celui-ci et n’a jamais regardé en arrière.

Le ‘Roi de la valse’ valse sur

Eh bien, pas tout à fait. André Rieu a ensuite perdu environ 30 millions de livres sterling lors d’une tournée en Australie, lorsqu’il a découvert que les ventes de CD ne se traduisaient pas nécessairement par des ventes de billets. Mais qu’est-ce que trente millions, ici ou là ? Il a gardé le sourire, a continué et a tout récupéré. Et puis gagné un peu plus.

« Garder le sourire » est probablement la meilleure expression pour lui. Il dégage une bonhomie et un plaisir contagieux lorsqu’il joue, et bien que cela fasse partie de son numéro, il le fait incroyablement bien. Il apparaît comme une personne joyeuse et de bonne humeur dans les interviews, avec une belle ligne d’autodérision. Et il ressort clairement de ses spectacles qu’il aime vraiment le répertoire, ainsi que le razzamatazz qui l’entoure. Le public l’adore, à tel point qu’il prétend (avec un clin d’œil) qu’il trouve des fauteuils roulants et des béquilles abandonnés qui traînent après ses spectacles.

Personne n’a jamais prétendu qu’il n’avait pas le sens de l’humour. Mais l’humour a rarement bien joué dans la sphère classique, et cela a conduit la presse musicale sérieuse à l’ignorer ou à se moquer de lui. Mais ils pourraient s’arrêter pour considérer qu’il donne aux gens ce qu’ils veulent réellement. Le populisme n’est peut-être pas la solution à tous nos malheurs, mais il serait imprudent de rejeter d’emblée ses leçons, où qu’elles apparaissent.

Quoi qu’il en soit, le talent d’André Rieu pour le spectacle populaire l’a rendu riche. Il possède maintenant un violon Stradivarius de la fin de la période connu sous le nom de «Captain Saville», et il dépense beaucoup d’argent pour restaurer son château de 27 pièces susmentionné à Maastricht. (En plus d’appartenir à son professeur de clavier détesté, il a également appartenu à Charles d’Artagnan, l’inspirateur du mousquetaire fictif d’Alexandre Dumas du même nom. Fantaisie.)

Aujourd’hui, le ‘King Of The Waltz’ fête ses 72 ans. Virginia Woolf avait une théorie selon laquelle le sommet de la vie de chacun est très différent : cela peut être un bref éclair de joie pendant quelques heures seulement lorsque vous avez cinq ans (et le reste est en descente), ou votre sommet peut être l’ensemble de votre âge moyen. En regardant les photos de Rieu au fil des ans, et comment il apparaît pleinement dans sa propre peau encore plus que jamais, je suppose que son apogée se poursuit très bien, merci.

Salut, César ! Nous qui sommes sur le point de valser, saluons !

