Comment Android est devenu, eh bien, Android

Android est le système d’exploitation (OS) grand public le plus apprécié au monde, alimentant des milliards de smartphones, tablettes, téléviseurs intelligents et autres gadgets dans le monde entier. Bien qu’il existe de nombreux autres systèmes d’exploitation populaires, aucun n’a atteint une portée aussi large qu’Android. L’histoire à succès de l’OS est longue et sinueuse, mais aujourd’hui, nous revenons sur la véritable histoire de l’origine.

Bien que Google s’attribue (à juste titre) le mérite du développement d’Android, les premiers blocs de construction du système d’exploitation doivent leur existence au système d’exploitation Linux tout aussi omniprésent mais moins reconnu. Aujourd’hui, les distributions Linux couvrent Debian, Fedora, Ubuntu et bien d’autres, alimentant des PC, des serveurs et des Raspberry Pis partout dans le monde.

Toutes ces variantes de système d’exploitation, y compris Android, remontent à une annonce faite il y a 30 ans aujourd’hui, le 25 août 1991, le jour où le créateur de Linux Linus Torvalds, âgé de 21 ans seulement, a révélé pour la première fois qu’il travaillait sur un nouveau système d’exploitation. Un projet qui fournirait plus tard le noyau Linux utilisé pour construire le système d’exploitation Android sur lequel vous pourriez lire ceci.

Bonjour à tous ceux qui utilisent minix — Je fais un système d’exploitation (gratuit) (juste un passe-temps, ne sera pas grand et professionnel comme gnu) pour 386 (486) clones AT. Cela brasse depuis avril et commence à se préparer. J’aimerais avoir des commentaires sur des choses que les gens aiment/n’aiment pas dans minix, car mon système d’exploitation y ressemble un peu. Linus Torvalds — 25 août 1991 sur le newsgroup comp.os.minix

De Linux à Android

Le premier code source public de Linux a été publié le 17 septembre 1991, mais le voyage moderne d’Android n’a commencé que beaucoup plus tard, en octobre 2003. Entre ces dates, Linux a subi de vastes révisions, le transformant d’un système d’exploitation rudimentaire en quelque chose de plus adapté à un environnement informatique moderne. Il est important de noter que la base de code de Linux est open source, ce qui l’aide à recevoir des contributions de développeurs du monde entier, ainsi qu’à créer d’innombrables forks de système d’exploitation à des fins allant des ordinateurs de bureau aux superordinateurs et, éventuellement, aux smartphones.

Le cheminement du développement vers le système d’exploitation que nous connaissons aujourd’hui a été progressif : l’interface graphique XFree86 est arrivée en 1994, tandis que la prise en charge de plusieurs processeurs est arrivée avec Linux 2.0 en 1996. KDE a présenté sa première interface utilisateur graphique de bureau avancée pour le système d’exploitation en 1998, tandis que Les périphériques USB ont finalement été pris en charge avec Linux 2.4 en 2001. Tous ces développements sont clairement essentiels pour les ordinateurs de bureau, les serveurs et les appareils mobiles. Les premières versions d’Android étaient basées sur Linux 2.6, sorti en 2003. Au moment de la rédaction de cet article, votre smartphone Android exécute presque certainement un noyau Linux basé sur la version 4 ou supérieure.

Les premières versions d’Android étaient basées sur Linux 2.6.

Android Inc. a été fondée en 2003, mais la décision d’utiliser Linux comme base pour un système d’exploitation pour smartphone n’est intervenue qu’après l’acquisition de la société par Google en 2005. Cela a été suivi par la création de l’Open Handset Alliance. Mené par Google, ce groupe de 34 membres a décidé d’un standard ouvert pour les appareils mobiles qui a abouti au dévoilement d’Android 1.0 le 5 novembre 2007. De manière controversée, il est interdit aux membres d’utiliser des forks non Google d’Android, qui ne se sentent très en accord avec l’esprit des origines open-source de Linux.

Bien sûr, Android n’a aucune ressemblance évidente avec d’autres distributions Linux populaires, telles que Debian ou Ubuntu. Android possède sa propre interface utilisateur orientée mobile, un type de fichier d’application APK, une machine virtuelle Java pour exécuter des applications, un gestionnaire d’alimentation sur mesure et d’innombrables autres outils intégrés au système d’exploitation qui ne sont pas compatibles avec d’autres distributions. C’est tout le travail supplémentaire que Google a fait au cours des deux dernières décennies pour optimiser Android pour les appareils mobiles et autres. Même ainsi, Android partage toujours un composant de base et un historique avec d’autres distributions : le noyau Linux.

Pourquoi baser Android sur Linux de toute façon ?

Qu’est-ce que c’est que ce mot « noyau » ? Eh bien, c’est un élément important qui fait partie d’un système d’exploitation, mais il n’englobe pas tout. L’interface utilisateur ou le logiciel fourni qui pourrait former le plus grand système d’exploitation ne fait pas partie du noyau. Au lieu de cela, le noyau Linux gère les ressources matérielles, telles que le processeur, la mémoire ou Bluetooth. Vous pouvez en savoir plus à ce sujet dans l’article ci-dessous.

Cette différence avec « PC Linux » s’est reflétée dans le fait que le code Android a été supprimé du noyau en 2010 (Linux 2.6.33), laissant les deux diverger quelque peu. Au lieu de cela, Google a forgé le noyau Linux open source, l’imprégnant des fonctionnalités nécessaires pour prendre en charge les API spécifiques à Android, allant de l’interface utilisateur à la gestion de l’alimentation, la mise en réseau et la sécurité. Les deux téléphones réunis en 2012 et les téléphones Android modernes utilisent la branche Long Term Stable (LTS) du noyau principal. En 2017, Google a aidé la communauté Linux à étendre le support LTS de deux à six ans pour assurer un cycle de mise à jour plus long.

Mais si Android est si différent des autres variantes de Linux de nos jours, pourquoi s’embêter à baser le système d’exploitation dessus en premier lieu ? Eh bien, il y a quelques très bonnes raisons.

Android fait toujours partie de la famille Linux – c’est juste un cousin très éloigné.

Construire un noyau à partir de zéro prend énormément de temps. Linux était, et continue d’être, open source et fournit de nombreuses fonctionnalités de base nécessaires pour créer des appareils allant des superordinateurs aux gadgets mobiles. Linux 2.6, sur lequel Android était basé au début, incluait une couche de pilote pour permettre aux fournisseurs de produits d’abstraire et d’optimiser un matériel unique, une pile et une boîte à outils de mise en réseau robustes et une gestion des processus pour allouer des ressources d’application, entre autres fonctionnalités. Pourquoi dépenser de l’argent et du temps pour réinventer la roue ?

Il est important de noter que bon nombre des premiers avantages de Linux continuent d’être pertinents pour les smartphones Android aujourd’hui. Par exemple, la couche d’abstraction matérielle (HAL) permet aux fabricants d’innover du côté matériel et a aidé Google à accélérer le taux de mises à jour du système d’exploitation. Pendant ce temps, le modèle de sécurité basé sur les autorisations de Linux est au cœur du vaste système d’autorisations d’applications d’Android. Le noyau Linux s’est avéré incroyablement flexible et puissant même 30 ans plus tard.

Il est difficile de croire que les milliards d’appareils Android utilisés aujourd’hui peuvent retracer leurs origines jusqu’à l’humble article de groupe de discussion UseNet de Linus Torvalds d’il y a 30 ans. Votre smartphone est peut-être méconnaissable à partir de ce premier système d’exploitation, mais Android reste Linux à la base. Il vient de former sa propre branche très distincte sur l’arbre évolutif Linux en constante croissance.