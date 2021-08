Comment annoncer des notifications sur iPhone avec Siri dans iOS 15

iOS 15 étend les fonctionnalités « Annoncer des messages » et « Annoncer des appels » précédemment disponibles avec la possibilité d’avoir Siri « Annoncer des notifications » à partir d’applications propriétaires et tierces. La fonctionnalité fonctionne avec certains écouteurs AirPods et Beats ainsi qu’avec CarPlay, et il est également possible de personnaliser les applications pouvant utiliser la fonctionnalité.

Tout comme annoncer des messages et des appels, annoncer des notifications sur iPhone et iPad dans iOS 15 signifie une expérience plus fluide pour entendre et répondre aux alertes sans avoir à déverrouiller votre appareil ou à dire « Dis Siri ».

Voici comment Apple décrit la nouvelle fonctionnalité :

Demandez à Siri de lire les notifications sans avoir à déverrouiller votre iPhone lorsque des AirPod de 2e génération et certains écouteurs Beats sont connectés. Siri évitera de vous interrompre et écoutera après avoir lu les notifications afin que vous puissiez répondre sans dire « Hey Siri ».

Bien qu’Apple ne sache pas exactement quels écouteurs Beats fonctionnent avec cette fonctionnalité, les AirPods de 2e génération, les AirPods Pro et les AirPods Max sont tous compatibles avec les notifications d’annonce (et les appels).

iOS 15 est actuellement disponible en version bêta publique et pour les développeurs, avec une sortie officielle prévue pour l’automne 2021.

Comment utiliser les notifications d’annonce sur iPhone avec Siri dans iOS 15

Vous pouvez voir l’invite de l’écran de démarrage ci-dessus pour activer Annoncer les appels et les notifications lors de la première installation d’iOS 15. Mais si vous ne l’activez pas lorsque vous voyez cela, suivez les étapes ci-dessous pour activer/désactiver et personnaliser la fonctionnalité :

Dans iOS 15 sur iPhone ou iPad, ouvrez le Application de paramètres

Balayez vers le bas et appuyez sur Siri et recherche

Dans la section supérieure, choisissez Annoncer des notifications (ou alors Appels) Personnalisez les fonctionnalités comme vous le souhaitez Vous êtes prêt !

Comme dans iOS 14, pour Annoncer les appels dans iOS 15, vous pouvez choisir d’utiliser la fonctionnalité uniquement pour les écouteurs, les écouteurs et la voiture, toujours ou jamais. Pour les nouvelles notifications d’annonce d’iOS 15, vous pouvez l’utiliser avec un casque, CarPlay ou les deux. Vous pouvez également activer/désactiver « Répondre sans confirmation » et décider pour chaque application laquelle peut utiliser la fonctionnalité en bas :



Les paramètres d’annonce des messages ont été intégrés dans la section de l’application Annoncer les notifications. Mais vous pouvez également y accéder via Paramètres > Messages > Notifications.

Vous pouvez également accéder à Annoncer des notifications depuis Paramètres > Notifications > Annoncer des notifications et Annoncer des appels via Paramètres > Téléphone > Annoncer des appels.

