Si vous avez essayé le service d’abonnement de Fitbit, Fitbit Premium, mais que vous ne pensez pas qu’il vous a apporté suffisamment de valeur, nous vous montrerons comment annuler Fitbit Premium. Vous pouvez ensuite appliquer ces économies à un autre tracker, explorer les options d’autres fournisseurs ou peut-être vous connecter avec un instructeur de fitness personnel.

Comment annuler Fitbit Premium sur le Web

Dans le navigateur de votre choix, Connectez-vous à votre compte sur coach.fitbit.com.

Cliquez sur votre nom en haut à droite de la page.

Faites défiler vers le bas et cliquez sur Paramètres.

Faites défiler plus bas et cliquez sur Abonnements et Paiements.



Ici, vous pouvez cliquer sur votre plan et l’annuler, à compter de la fin de sa durée.

Si vous êtes toujours dans votre période d’essai gratuit, vous suivrez les mêmes étapes que celles énumérées ci-dessus.

Notez que si votre essai gratuit a expiré, toutes les ventes sont finales et non remboursables. Donc, si vous vous êtes abonné à un forfait mensuel, vous ne perdriez que 9,99 $ pendant un mois si vous manquiez la date limite d’annulation avant d’être facturé (tant que vous annulez dans le premier délai payé mois). Cependant, si vous vous êtes inscrit au plan annuel, vous perdrez la totalité de 79,99 $.

Comment annuler Fitbit Premium dans l’application

Ouvrez l’application Google Play Store sur votre appareil Android.

Appuyez sur l’icône du menu (trois lignes dans le coin supérieur gauche).



Appuyez sur Abonnements. Recherchez votre abonnement Fitbit Premium dans la liste et appuyez sur l’icône.

Appuyez sur annuler l’abonnement.



Si vous êtes toujours dans votre période d’essai gratuit, vous suivrez les mêmes étapes que celles énumérées ci-dessus.

Même si vous vous êtes inscrit à Fitbit Premium depuis votre appareil Android, vous pouvez toujours gérer ou annuler votre abonnement sur le Web en suivant les mêmes étapes que ci-dessus.

Les essais Premium sont livrés avec de nouveaux modèles

Fitbit vous donne une chance assez décente d’essayer Premium avant de payer, y compris les périodes d’essai gratuites fournies avec la plupart des trackers Fitbit, en particulier les modèles les plus récents et les plus populaires. La période d’essai gratuite va de trois mois à une année complète, selon l’appareil. Actuellement, Fitbit offre un essai de 90 jours à l’abonnement Premium dès maintenant à tout nouveau client qui s’inscrit.

Les modèles les plus récents, comme le Fitbit Charge 5 et le Fitbit Luxe, par exemple, sont tous livrés avec des essais gratuits de six mois.

Néanmoins, si vous décidez d’essayer Apple Fitness+ vs Fitbit Premium, il est facile d’annuler, ou même d’essayer les deux en même temps pour prendre une décision éclairée.

