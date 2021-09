Comment annuler le changement iPhone le plus controversé dans iOS 15

Avec iOS 15, Apple n’était pas aussi intéressé par l’introduction de nouvelles fonctionnalités que par l’amélioration de celles existantes. Par exemple, une fois que vous avez installé iOS 15, vous remarquerez peut-être que vos notifications sont légèrement plus petites et plus rondes. Vous remarquerez peut-être également des changements dans Photos, FaceTime, Messages et Memoji. En ce qui concerne iOS 15, l’itération est le nom du jeu, mais tous les changements ne se déroulent pas aussi bien que les autres. Un changement qui a été largement ridiculisé est le déplacement de la barre d’adresse de l’application Safari vers le bas de l’écran dans iOS 15. La bonne nouvelle est que vous pouvez désactiver ce changement.

iOS 15 a donné à Safari une cure de jouvence inutile

Si vous ouvrez Safari après avoir installé iOS 15, la première chose que vous remarquerez probablement est la barre d’adresse manquante. Afin de rendre le navigateur mobile plus facile à utiliser à une main, Apple a déplacé la barre vers le bas de l’application. C’était un geste audacieux, mais tout le monde semble le détester. Chaque navigateur existant a une barre d’adresse au-dessus du contenu. C’est incroyablement désorientant de le voir en bas de la page.

Vous êtes peut-être l’un des rares à apprécier la nouvelle barre d’onglets inférieure, comme l’appelle Apple. Si c’est le cas, n’hésitez pas à continuer votre vie. Mais si vous n’êtes pas enthousiasmé par la barre d’onglets inférieure, vous pouvez vous en débarrasser. Mieux encore, il ne nécessite qu’un seul clic pour le faire.

Comment annuler le pire changement d’iOS 15 d’Apple

Voici les étapes à suivre pour restaurer la barre d’adresse normale dans Safari sur iOS 15 :

Ouvrez l’application Safari sur votre iPhone Appuyez sur l’icône “aA” sur le côté gauche de la barre d’onglets inférieure Puis appuyez sur “Afficher la barre d’adresse supérieure” en haut du menu

La barre d’adresse d’origine devrait apparaître immédiatement en haut de la page. Revenir en arrière est aussi simple que d’appuyer à nouveau sur “aA” et d’appuyer sur “Afficher la barre d’onglets inférieure” au bas du menu.

Si vous préférez, vous pouvez également ajuster l’emplacement de la barre d’adresse en allant sur Paramètres > Safari et en faisant défiler jusqu’au Onglets section. À partir de là, vous pouvez sélectionner « Tab Bar » pour la barre en bas ou « Single Tab » pour le design traditionnel. D’autres ajouts à Safari dans iOS 15 incluent de nouveaux groupes d’onglets, une page de démarrage personnalisable, de nouvelles protections de la confidentialité, la possibilité de descendre du haut d’une page pour l’actualiser et des extensions Web disponibles sur l’App Store.