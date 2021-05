PlayStation Plus est l’un des services clés que Sony propose à sa base de joueurs. Si vous souhaitez jouer à un jeu en ligne ou accéder à certains jeux gratuits chaque mois, ainsi que des réductions sur certains des meilleurs jeux PS4 et PS5, vous devrez vous abonner au service. Cependant, si vous êtes abonné au programme et que vous êtes prêt à l’annuler, le faire est simple et sans tracas.

Comment annuler PlayStation Plus sur votre console

L’annulation de votre abonnement PlayStation Plus est facile, quel que soit la console ou l’appareil sur lequel vous essayez de le faire. Si vous êtes sur une PlayStation 4 ou PlayStation 5, vous voudrez accéder à la page d’informations de votre compte. À partir de là, vous pouvez simplement désactiver la fonction de renouvellement automatique ou annuler le service, puis vous avez terminé. Pour annuler votre abonnement PlayStation Plus sur votre PS4 ou PS5, procédez comme suit:

Offres VPN: licence à vie pour 16 $, forfaits mensuels à 1 $ et plus

Depuis le tableau de bord de votre PlayStation 4 ou 5, dirigez-vous vers votre Paramètres app sur la console. Faites défiler jusqu’à Utilisateurs et comptes sur la PlayStation 5, ou Gestion de compte sur la PlayStation 4.

Accédez au Abonnements dans le menu des informations de votre compte et désactivez le renouvellement automatique ou annulez PlayStation Plus.

Source: Android Central

Autres moyens d’annuler PlayStation Plus

Connectez-vous à votre Compte sur le site Web de Sony. Sélectionner Abonnement dans le menu à gauche de l’écran. Sélectionner Désactiver le renouvellement automatique à côté de l’abonnement que vous souhaitez annuler.

Que se passe-t-il lorsque j’annule PlayStation Plus?

Il est important de noter que même si la PlayStation Plus n’est pas une exigence pour profiter des jeux sur vos consoles PlayStation, elle vous offre une variété d’avantages. Par conséquent, l’annulation de votre abonnement signifiera que vous perdrez une poignée de choses, notamment:

Accès à vos jeux PlayStation Plus gratuits: les jeux PlayStation Plus sont généralement distribués tous les mois et peuvent être téléchargés gratuitement dans votre bibliothèque. Si vous annulez l’abonnement, vous perdrez la possibilité de jouer aux jeux. Cependant, vous pouvez toujours les lire à nouveau si vous vous réabonnez au service.

La possibilité de jouer en ligne: à l’heure actuelle, il existe une poignée de jeux qui ne nécessitent pas PlayStation Plus pour jouer en ligne, mais beaucoup le font toujours. Si vous annulez PlayStation Plus, vous ne pourrez pas jouer à une tonne de jeux en ligne.

Accès aux fichiers de sauvegarde dans le cloud: l’un des plus grands avantages de PlayStation Plus est peut-être son stockage de sauvegarde dans le cloud, permettant aux joueurs de stocker des éléments numériquement et de les déplacer d’une console à l’autre. L’annulation de PlayStation Plus signifie que vous n’aurez plus cette option et que vous serez coincé avec tout ce qui est stocké sur votre console.

Prochaine génération

Returnal pour PS5 est une magnifique vitrine DualSense

Returnal semble être le premier jeu majeur à tirer pleinement parti du contrôleur DualSense, et j’ai hâte de voir ce que Sony prépare ensuite. Le retour haptique et les déclencheurs adaptatifs changent la donne.

Monter les choses

Test du Xiaomi Mi 11 Ultra: celui-ci passe au 11

Avec des caméras révolutionnaires et le dernier matériel disponible, le Mi 11 Ultra a tout pour plaire. Combinez cela avec un écran QHD + AMOLED 120 Hz et un écran secondaire unique de 1,1 pouce à l’arrière et vous obtenez l’un des packages globaux les plus puissants sur Android.