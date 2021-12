Si vous avez décidé qu’il était temps de suspendre Spotify pendant un certain temps, vous vous demandez peut-être comment annuler Spotify Premium. Il est facile de s’asseoir ici et de dire que Spotify Premium est incroyable et que tout le monde devrait l’avoir. Cependant, il est irréaliste de croire que chaque utilisateur souhaite acheter Spotify Premium à long terme.

Pour annuler Spotify Premium, accédez à la page de votre compte Spotify dans votre navigateur.

Si vous êtes sur Android ou iOS, faites défiler jusqu’à Votre plan → Changer de forfait. À partir de là, vous ferez défiler vers le bas jusqu’à ce que vous voyiez Spotify gratuit et Annuler la prime. Sur la page suivante, sélectionnez Continuer à annuler. Sur la dernière page, sélectionnez Oui, annuler.

Si vous êtes sur un navigateur de bureau, vous devez sélectionner Forfaits disponibles. Sur la page suivante, faites défiler vers le bas jusqu’à ce que vous voyiez Spotify gratuit et Annuler la prime. Sur la page suivante, sélectionnez Continuer à annuler. Sur la dernière page, sélectionnez Oui, annuler.

Comment annuler Spotify Premium (Android ou iOS)

Spotify est un peu sournois en ce qui concerne les options de désactivation de Spotify Premium. Ils ne vous offrent en fait aucun moyen d’annuler votre abonnement Spotify Premium depuis l’application mobile elle-même. Au lieu de cela, vous devez suivre ces étapes.

Curtis Joe / Autorité Android

Faites défiler jusqu’à Votre plan, et sélectionnez Changer planifier.

Curtis Joe / Autorité Android

Sur la page suivante, vous verrez Forfaits disponibles. Faites défiler jusqu’à ce que vous voyiez Spotify gratuit et sélectionnez Annuler la prime.

Curtis Joe / Autorité Android

Sur la page suivante, sélectionnez Continuer à annuler.

Curtis Joe / Autorité Android

Sur la dernière page, intitulée Annuler la prime, sélectionnez Oui, annuler.

Curtis Joe / Autorité Android

Comment annuler Spotify Premium (ordinateur de bureau et lecteur Web)

Les versions mobile et de bureau de Spotify, ainsi que le lecteur Web, vous obligeront à utiliser un navigateur pour annuler Spotify Premium.

Pour annuler Spotify Premium à partir de votre application de bureau ou de votre lecteur Web, ouvrez le menu déroulant du nom d’affichage en cliquant sur la flèche vers le bas dans le coin supérieur droit. Sélectionner Compte être redirigé vers spotify.com/account dans votre navigateur.

Curtis Joe / Autorité Android

Sélectionner Forfaits disponibles parmi les options de gauche.

Curtis Joe / Autorité Android

Faites défiler jusqu’à ce que vous voyiez Spotify gratuit. Sélectionner Annuler la prime.

Curtis Joe / Autorité Android

Sur la page suivante, sélectionnez Continuer à annuler.

Curtis Joe / Autorité Android

Cela vous redirigera vers une dernière page intitulée Annuler la prime. Pour finaliser votre décision et vous désinscrire de Spotify Premium, sélectionnez Oui, annuler.

Curtis Joe / Autorité Android

