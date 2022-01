Comment annuler votre abonnement Nintendo Switch Online

Nintendo Switch Online vous donne accès à une bibliothèque en constante expansion de jeux NES et SNES classiques, ainsi qu’à des fonctionnalités en ligne pour certains des meilleurs jeux Nintendo Switch et à l’application de chat vocal Nintendo Switch Online. Avec le pack d’extension Nintendo Switch Online +, vous pouvez même accéder aux titres Nintendo 64 et Sega Genesis. Si vous n’aimez pas le service, il est peut-être temps d’annuler même avec toutes les fonctionnalités. Suivez ces étapes et revenez à votre merveilleuse expérience de jeu hors réseau.

Nintendo a supprimé les capacités en ligne de presque tous les jeux Nintendo Switch et les a maintenant verrouillées derrière un paywall. Cependant, examinons ici quelques raisons pour lesquelles vous devriez toujours conserver votre abonnement.

Nintendo Switch Online est toujours bien moins cher que les abonnements PlayStation Plus et Xbox Live Gold. PlayStation Plus coûte 10 $ par mois, 25 $ pour trois mois ou 60 $ pour une année entière. Xbox Live Gold propose un abonnement pour 10 $ par mois ou 60 $ par an.

Le prix de Nintendo commence à 4 $ par mois ou 20 $ pour toute l’année. Si vous optez pour un abonnement familial, c’est 35 $ pour l’année, et vous pouvez y inclure jusqu’à huit comptes (moins de 5 $ par personne si vous le remplissez). Bien sûr, le pack d’extension est un peu plus cher à 50 $ par an pour les particuliers et 80 $ par an pour les plans familiaux, mais vous obtenez tout de l’abonnement de base ainsi que l’accès aux jeux Nintendo 64, aux jeux Sega Genesis et au Happy Home Paradise DLC pour Animal Crossing : Nouveaux Horizons.

Nintendo a supprimé les capacités en ligne de presque tous les jeux et les a maintenant verrouillées derrière un mur payant.

Bien que la principale raison d’avoir Nintendo Switch Online soit de jouer en ligne avec d’autres, ce n’est pas la seule raison. Sans le service, vous perdrez l’accès à vos sauvegardes Save Data Cloud, vous devrez donc transférer manuellement les données de sauvegarde si vous utilisez plusieurs consoles. Vos données de sauvegarde de jeu ne seront à nouveau stockées que dans la mémoire système.

La nostalgie joue toujours un rôle dans la raison pour laquelle nous voulons ou achetons certaines choses, en particulier en ce qui concerne Nintendo, et Nintendo Switch Online fournit aux membres le système de divertissement virtuel Nintendo. C’est comme la NES Classic mais en mieux puisque vous pouvez jouer à ces classiques de la vieille école en ligne avec des amis pour de toutes nouvelles expériences. De plus, vous bénéficiez d’offres exclusives intéressantes, telles que l’accès à l’achat de contrôleurs rétro pour votre Switch ou de nouveaux équipements Splatoon 2 en jeu.

