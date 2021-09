Comment Ant Antstead gère toutes ces questions sur la rencontre avec Renee Zellweger

in

Je veux dire, je ne déteste pas qu’Anstead ait simplement mis fin à cette série de questions, vu qu’il n’était pas disposé à en parler à ce moment-là. Fin août, après la sortie de plusieurs de ces clichés de lui et de Zellweger, il s’est ouvert un peu et a dit que “Renee et moi sommes devenus assez proches” lors d’une autre interview, mais, jusqu’à présent, c’est le maximum que nous ayons obtenu. de l’un d’eux sur la question.

Ce doit être une chose difficile d’être aux yeux du public, mais vous voulez quand même un peu d’intimité, surtout lorsque vous vous lancez dans une nouvelle relation après un divorce très public (et probablement très difficile), donc esquiver les questions est tout aussi logique que n’importe quoi.