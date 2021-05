Comment Ant-Man et la guêpe: le réalisateur de Quantumania apporte une partie du mandalorien à la production Marvel

Actuellement, on ne sait pas grand-chose sur Ant-Man And The Wasp: Quantumania, mais Paul Rudd, Evangeline Lilly, Michael Douglas et Michele Pfeiffer devraient tous reprendre leurs rôles, et ils seront rejoints par Jonathan Majors dans le rôle de Kang The Conqueror, et Kathryn Newton dans le rôle de la nouvelle Cassie Lang. Si Peyton Reed prépare le film pour la photographie principale, cela signifie que nous pourrions entendre un certain nombre de mises à jour sur le projet dans les semaines / mois à venir, alors restez à l’écoute pour tout cela. Et pour découvrir tout ce qui est en route vers le grand écran depuis l’univers cinématographique Marvel au cours des prochaines années, assurez-vous de consulter notre guide des films à venir Marvel.