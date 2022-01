Comment Anthony Hathaway fait sa marque dans l’industrie

Avec les milliers de chansons publiées chaque jour, il peut être difficile pour un artiste débutant de trouver son chemin vers le grand public.

Ce qui suit provient de l’agence Ascend, qui s’est associée à Digital Music News pour vous proposer ce profil sur Anthony Hathaway.

La concurrence est élevée avec des artistes en compétition pour le même public. Les amateurs de musique recherchent également quelque chose de nouveau, de frais et de passionnant qui étanchera leur soif de musique de qualité. Un artiste a vraiment besoin d’être innovant et d’avoir quelque chose de spécial et d’unique qui le distinguera des autres.

Certains des noms de la musique bien établis ont peut-être perfectionné l’art de réinventer leur métier pour suivre les vagues et les changements de l’industrie, mais d’autres non. Cependant, c’est très difficile pour les débutants qui cherchent simplement à se faire un nom dans l’industrie de la musique. Ils doivent non seulement établir leur identité, mais également établir leur présence dans le jeu. Cela peut être une tâche difficile pour la plupart des jeunes artistes. Il existe de nombreux musiciens en devenir, mais seuls quelques-uns parviennent au grand public.

Heureusement, des artistes talentueux, travailleurs et déterminés comme Anthony Hathaway trouvent toujours leur chemin vers le succès en musique. Anthony est un chanteur, auteur-compositeur, producteur et artiste d’enregistrement remarquable. L’artiste basé à New York est également un entrepreneur en série qui dirige plusieurs entreprises, toutes liées à l’industrie de la musique. Il dispose d’un vaste réseau de clients pour lesquels il fournit différents types d’équipements musicaux et autres accessoires.

Mais c’est le talent musical d’Anthony qui l’a placé sur la carte. Le jeune artiste est connu pour sa créativité dans l’écriture musicale. Anthony est souvent engagé par d’autres artistes qui ont besoin de quelque chose d’unique pour avoir leur chance de dominer les ondes. Ses propres sorties sont des exemples classiques de ce qu’Anthony peut faire musicalement et ont prouvé sa domination dans le créneau de la musique classique et intemporelle.

Percer dans l’industrie de la musique n’est jamais une tâche facile, et Anthony a fait face à sa part de défis. Son défi majeur était de vaincre les nombreux promoteurs et producteurs malhonnêtes qui ne voulaient que l’exploiter. Une majorité d’entre eux ont voulu profiter de son talent exceptionnel et lui faire signer des accords contractuels « extrêmes » qui auraient pu bloquer sa carrière. Heureusement, il était assez intelligent pour surmonter de telles tentations, choisissant d’être indépendant.

Anthony a également dû relever le défi de trouver le bon type de producteur qui comprendrait son style de musique. Il a dû passer d’un studio à l’autre jusqu’à ce qu’il trouve un producteur qui comprenne son style de musique. Obtenir le bon type de producteur a marqué un tournant dans sa carrière et c’est à ce moment-là qu’il a pu produire sa meilleure musique. Cela lui a également donné une plate-forme pour se concentrer pleinement sur sa musique.

Avec ses succès qui envahissent déjà les ondes, Anthony s’est maintenant concentré sur la sortie d’un premier album qui aidera à consolider sa position dans l’industrie. Un album sera également une plate-forme pour lui de montrer sa créativité et sa polyvalence en tant qu’artiste et de servir ses fans avec une autre facette de son talent musical.