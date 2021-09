Comment Anthony Joshua se compare à Tyson Fury, Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Conor McGregor, Canelo Alvarez et Jake Paul dans la liste des athlètes les mieux payés alors qu’il se prépare pour le prochain jour de paie en combat avec Oleksandr Usyk

in

Anthony Joshua est de retour sur le ring ce week-end lorsqu’il défend ses titres mondiaux des poids lourds WBA, WBO et IBF contre Oleksandr Usyk.

N’ayant plus combattu depuis l’élimination de Kubrat Pulev en décembre, Joshua espère consolider son statut de champion du monde au Tottenham Hotspur Stadium ce samedi.

Mark Robinson Matchroom Boxe

Joshua est de retour pour défendre ses titres mondiaux ce samedi soir au domicile des Spurs

Le Britannique a enduré 18 mois difficiles, l’épidémie de COVID-19 signifiant qu’il n’a combattu qu’une seule fois depuis qu’il a récupéré ses titres mondiaux d’Andy Ruiz en Arabie saoudite.

Joshua devait retourner dans le désert le 14 août, mais son affrontement pour le titre incontesté avec Tyson Fury s’est effondré lors du dernier obstacle et il affrontera maintenant Usyk à la place.

Fury était son combat pour l’argent – ​​il était censé être le plus grand événement britannique depuis la finale de la Coupe du monde 1966 et, bien que le challenger obligatoire de la WBO, Usyk, présente un défi complètement différent, à la fois en termes de compétences et de taille, Joshua est toujours susceptible de gagner un gros montant. .

Bien qu’il ne s’agisse peut-être pas des rumeurs de 150 millions de dollars qu’il devait collecter en combattant le «Gypsy King», le Britannique est en passe de battre encore plus de records financiers.

Dave Thompson/salle de match

Joshua a dépassé le challenger obligatoire de l’IBF Kubrat Pulev en décembre

Selon le site Web de financement du sport Sportico, Joshua était le deuxième boxeur le mieux payé au monde au cours de la dernière année, derrière seulement Saul ‘Canelo’ lvarez.

Pourtant, avec des revenus déclarés de 14 millions de livres sterling, le joueur de 31 ans ne fait pas partie des 100 athlètes les mieux payés. Son butin serait le même que celui de la star de YouTube Jake Paul.

La superstar mexicaine Canelo a été le seul boxeur à figurer sur la liste des 100 meilleurs de Sportico – se classant 12e en gagnant 45 millions de livres sterling après s’être battu trois fois au cours des 12 derniers mois.

Il a battu les Britanniques Callum Smith et Billy Joe Saunders pour remporter leurs titres mondiaux et a complété une simple défense obligatoire contre Avni Yildirim surpassé.

McGregor reste le plus gros tirage de l’UFC – malgré un seul combat remporté depuis 2016

Melina Pizano/Matchroom

Le Mexicain reste la star n°1 de la boxe dans et hors du ring

La star de l’UFC Conor McGregor est le sportif le mieux payé de la liste, gagnant un total de 147 millions de livres sterling grâce aux prix et aux avenants – c’est avant de prendre en considération ce qu’il a gagné de sa trilogie avec Dustin Poirier.

Lionel Messi (89 millions de livres sterling) et Cristiano Ronaldo (85 millions de livres sterling) arrivent respectivement deuxième et troisième – avec le quart-arrière des Cowboys de Dallas Dak Prescott (77 millions de livres sterling) quatrième et la légende de la NBA LeBron James cinquième (72 millions de livres sterling).

Neymar (71 millions de livres sterling), Roger Federer (59 millions de livres sterling), Tom Brady (57 millions de livres sterling) et les stars de la NBA Kevin Durant (57 millions de livres sterling) et Stephen Curry (53 millions de livres sterling) complètent le top 10.

Le septuple champion du monde de F1 Lewis Hamilton se classe 11e avec 45 millions de livres sterling de gains, tandis que le grand golfeur Tiger Woods est 13e avec 44 millions de livres sterling.

Rival Fury a atteint une valeur nette de 40 millions de livres sterling l’année dernière après avoir été sacré champion du monde pour la deuxième fois grâce à son arrêt de Deontay Wilder à Las Vegas.

Les comptes de Tyson Fury Limited affichent un solde bancaire de 40,05 millions de livres sterling, contre 6,6 millions de livres sterling l’année précédente.

LES STARS DU SPORT LES PLUS RÉMUNÉRÉES

Conor McGregor (147 millions de livres sterling) Lionel Messi (89 millions de livres sterling) Cristiano Ronaldo (85 millions de livres sterling) Dak Prescott (77 millions de livres sterling) LeBron James (72 millions de livres sterling) Neymar (71 millions de livres sterling) Roger Federer (59 millions de livres sterling) Tom Brady (57 millions de livres sterling) Kevin Durant ( 57 millions de livres sterling) Stephen Curry (53 millions de livres sterling)

