Comment Antonio Conte a transformé Chelsea et l’Inter Milan comme Jose Mourinho avec des hommes oubliés tels que Romelu Lukaku

Antonio Conte et Jose Mourinho ne s’entendent pas, ce qui est étrange car ils ont beaucoup en commun.

Les deux hommes ont totalement transformé Chelsea et l’Inter Milan sur leur chemin vers les titres de Premier League et de Serie A, alors que l’Internazionale de Conte a été confirmé comme champion dimanche.

.

Mourinho a qualifié Conte de “ clown ” pour ses singeries sur la ligne de touche

De plus, Conte et Mourinho ont tous deux des philosophies similaires sur la gestion des hommes: super si vous êtes dans leurs bons livres, mais que Dieu vous aide si vous ne l’êtes pas.

Concentrons-nous sur Conte, car ce qu’il a réalisé à l’Inter cette saison est assez extraordinaire.

Le patron italien a repris cette formule de Chelsea de 2016/17 et l’a répétée avec un effet extraordinaire.

Des ailes arrière? Vérifier. Rendre les joueurs oubliés meilleurs que quiconque pensait qu’ils pourraient être? Vérifier. Une intensité et une envie de gagner sans égal? Vérifier.

.

Conte a vu quelque chose en Moses qu’aucun autre manager de Chelsea n’a fait

À Stamford Bridge, Conte a pris l’ancien arrière gauche de Sunderland et Bolton, Marcos Alonso, et l’a transformé en l’un des joueurs les plus efficaces de la Premier League, tout en prenant l’homme oublié Victor Moses et en faisant la même chose de l’autre côté.

De même, cette saison, Ashley Young, 35 ans, a été une option fiable à l’arrière gauche, et il en va de même pour Aleksandar Kolarov, 35 ans, l’ancien vétéran de Man City.

Les anciennes stars de la Premier League Alexis Sanchez et Christian Eriksen ne se sont pas tout à fait avérées être des signatures de maître, mais les deux ont eu leurs moments cette saison.

Le fait est que Conte sait ce qu’il veut, et malgré la perplexité initiale de tout le monde, il est généralement sur quelque chose.

.

Peu de managers auraient trouvé une place pour Young dans un club de haut niveau

Il n’y a pas de meilleur exemple que Romelu Lukaku.

Le joueur de 27 ans fait partie du club des 100 clubs de la Premier League, en grande partie grâce aux succès remportés à West Brom et à Everton, mais Chelsea et United pourraient se demander s’ils auraient dû être plus patients avec Lukaku.

Chelsea a abandonné l’attaquant alors qu’il n’avait que 21 ans, tandis que Man United l’a vendu à l’Inter en 2019 pour 75 millions de livres sterling, deux ans seulement après son déménagement de 90 millions de livres à Old Trafford.

Conte a tenté de signer Lukaku alors qu’il était patron de Chelsea en 2017, mais le club a perdu contre United et a signé à la place Alvaro Morata.

.

Maintenant, nous voyons pourquoi Conte voulait Lukaku pendant toutes ces années

Ayant enfin eu son homme, Lukaku montre pourquoi Conte était si désespéré de faire équipe avec lui, récoltant 21 buts et dix passes décisives en Serie A cette saison.

Mais pourquoi Conte peut-il tirer le meilleur parti de ces joueurs alors que d’autres semblent échouer?

Tout d’abord, il adapte son équipe en fonction de son système, et non l’inverse. Il y a plus de joueurs talentueux qui ne seraient pas aussi efficaces dans une équipe Conte – et il le sait.

L’ancienne star de Chelsea Cesc Fabregas a admis qu’il devait devenir un joueur différent pour s’intégrer dans le système de Conte.

.

Conte est l’un des managers les plus féroces du jeu en matière de passion

Deuxièmement, Conte est l’un des managers les plus intenses au monde, ce qui est évident pour quiconque le regarde en marge.

Lorsqu’on lui a demandé pour quel manager il était le plus difficile de s’entraîner, Lukaku a déclaré récemment: «La formation est en fait une zone de guerre.

«Notre manager (Conte) ne joue pas, il n’aime pas quand nous le tenons…»

Cela engendre clairement le succès, mais les méthodes de Conte ne sont pas sans lacunes.

Son impitoyable a vu Diego Costa pousser pour une sortie de Chelsea après que Conte a envoyé un texto à l’attaquant espagnol pour lui dire qu’il ne faisait plus partie des plans du club.

.

Conte a remporté un titre pour Chelsea – mais tout s’est détérioré après cela

Chelsea a en fait évoqué cela lors de leur rupture désordonnée avec Conte en 2018.

De plus, sa fonctionnalité plutôt que son approche du talent, qui donne la priorité au système par rapport à tout le reste, a conduit Chelsea à signer Tiemoue Bakayoko et Danny Drinkwater.

Encore une fois, comme Mourinho, l’harmonie ne semble jamais être qu’à court terme en ce qui concerne Conte – mais si elle garantit des titres de champion, qui se plaint?