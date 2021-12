Comment appeler le Père Noël en 2021 ?

. Le Père Noël reçoit un appel sur son téléphone portable alors qu’il attend des visiteurs au Village du Père Noël sur le cercle polaire arctique

Père Noël, Père Noël ou Saint Nicolas, ce vieil homme ventru, longue barbe blanche, et assez jovial, est l’une des figures les plus représentatives de Noël, et est à l’origine de millions d’enfants dans le monde ayant l’illusion de recevoir entre le réveillon de Noël et Noël ce cadeau qu’ils ont tant désiré, et pour lequel ils se sont très bien comportés.

Mais savez-vous comment appeler le Père Noël ce Noël ?

Ensuite, nous allons expliquer comment vos enfants peuvent parler directement avec le Père Noël, lui demander son cadeau et profiter d’un moment unique et spécial dont ils se souviendront toute leur vie.

L’appel du Père Noël de Coca Cola

Le personnage de Coca Cola Christmas est prêt à appeler les enfants du monde et à rendre ce Noël encore plus spécial. Très bientôt, vous pourrez parler au Père Noël en famille. JoJoJo !

Entrez appelé depapanoel afin que vous puissiez recevoir l’appel gagnant du Père Noël ce Noël.

Le Père Noël appelle du pôle Nord

Dans cette initiative unique, vous pourrez recevoir cet appel magique du Père Noël du pôle Nord. Il vous suffit d’entrer le lien suivant et de programmer votre appel. En plus de connaître quelques nouveautés et actualités sur les lutins de Noël.

Télévision du Père Noël sur YouTube : vidéo de Noël amusante où vous pouvez voir le message du Père Noël Père Noël pour les enfants du monde et la balade de Noël en renne chez lui en Laponie, en Finlande.

Applications pour appeler le Père Noël et les Rois Mages

Avec ces applications mobiles, vous pouvez faire en sorte que le Père Noël accueille votre garçon ou votre fille pour Noël.

• Application Sant : Avec cette application, nous pouvons recréer la visite nocturne du Père Noël et des Rois Mages avec des lumières et des sons comme s’ils étaient dans votre salon. Mettez l’ambiance et écoutez derrière la porte le Père Noël laisser les cadeaux. Ils disent que la technologie prive les enfants de leur innocence. Cette fois, il aidera à le rendre.

• Appli de l’heure de Noël : développé uniquement pour iOS vous permettra de parler au téléphone avec le Père Noël. Vous pouvez dire ce que vous pensez être approprié pour que les enfants voient qu’ils ont une ligne ouverte et directe pour parler avec le Père Noël. Dans la vidéo suivante, vous verrez comment fonctionne l’application lorsque le Père Noël souhaite avoir une conversation directement avec nous.

• Pôle Nord portable : est une application qui propose différentes options pour les appels vidéo et les appels personnalisés avec des scénarios et des dialogues. Dans ceux-ci, le Père Noël dit le nom de l’enfant, montre sa photo, mentionne son métier et bien plus encore. Il dispose également d’un enregistreur de réaction pour capturer des photos de vos enfants en train de parler au Père Noël.

Il comprend également des jeux de Noël, et la possibilité de faire connaissance avec la ville du Père Noël et que l’enfant fait partie de son grand livre. L’application est gratuite, mais elle propose des options de messagerie vidéo premium. Il est disponible pour iOS et pour Android.

Passez un appel vidéo avec le Père Noël gratuitement

Passer un appel vidéo est incroyable, et encore plus si nous parlons de pouvoir converser en vidéo avec le Père Noël, cela pourrait être l’un des meilleurs cadeaux pour les enfants, car c’est toujours un souhait, qui pourrait être exaucé si vous téléchargez le application appelée « Vidéo appelée Père Noël espagnol », une très bonne application qui est également gratuite.

L’utilisation de l’application est assez simple, c’est une application qui a tout ce dont vous avez besoin pour en faire un appel vidéo simple et rapide, et qui répond aux attentes d’un enfant, qui veut parler avec le Père Noël et aussi pouvoir le voir, ce qui est ce que l’application promet et offre.

Le fait qu’il s’agisse d’une application « facile » permet aussi de l’utiliser autant de fois que l’on veut, il faut savoir que les appels ne sont pas personnalisés, donc à chaque fois que l’application est utilisée le même enregistrement sera utilisé. Dans tous les cas, nous pensons qu’il s’agit d’une application pour enfants, nous ne devrions donc pas avoir de problèmes d’utilisation récurrente, même chaque appel générera une grande surprise chez le mineur.

Pour utiliser l’application, il suffit d’avoir un espace minimum dans le stockage de l’appareil, ainsi qu’une connexion Internet, ce qui est indispensable pour l’utilisation de la plateforme qui permettra la communication entre les enfants et le Père Noël.

• Père Noël parlant : Talking Santa Claus est une application d’appel téléphonique personnalisée et amusante. Sélectionnez l’heure à laquelle vous souhaitez que le Père Noël vous appelle, choisissez parmi dix appels téléphoniques préenregistrés différents et ayez votre téléphone à portée de main pour une expérience inoubliable.

Personnalisez votre message pour que l’appel soit dynamique, varié et réaliste. Disponible gratuitement pour iOS, avec possibilité d’achats in-app.

Enfin, pour que le rêve de Noël de vos enfants devienne réalité, vous trouverez ci-dessous une liste de pays avec le numéro de téléphone pour appeler le Père Noël.

La ligne téléphonique du Père Noël est disponible dans plusieurs langues et pays, il est donc facile d’appeler le Père Noël et de lui laisser un message.

* Des frais d’appel et de message standard peuvent s’appliquer

• Australie : +61 (0) 2 6194 9939 en anglais

• Danemark: +45 78 77 20 43 en danois

• Finlande : +358 (0) 4 577501040 en finnois

• La France: +33 (0) 7 55 50 01 93 en français

• Allemagne: +49 (0) 22 198 203 402 en allemand

• Indonésie : +62 213 970-5910 en anglais

• Indonésie : +62 213 970-6139 en néerlandais

• Indonésie : +62 213 970-6196 en français

• Irlande: +353 (0) 14 372 290 en anglais

• Kenya : +254 207904342 en anglais

• Pays Bas: +31 97 05 500 1900 en néerlandais

• Norvège: +47 21 93 06 29 en norvégien

• La Suède: +46 (0) 7 019 400 10 en suédois

• Suisse: +41 (0) 44 513 30 15 en allemand

• Ukraine: +380 (0) 89 323 9911 en ukrainien

• Royaume-Uni: +44 (0) 330 606 0547 en anglais

• États-Unis : +1 (605) 313-4000 en anglais

• États-Unis : +1 (605) 313-4001 en espagnol

