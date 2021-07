Comment Apple Arcade a aidé ce papa non-joueur à redécouvrir les jeux vidéo comme passe-temps familial

Apple Arcade n’a pas été un service essentiel pour moi, mais une expérience récente avec mon fils a fait du service de jeux vidéo par abonnement un incontournable pour ma famille. Je pense aussi que mon enfant pense que je suis un peu plus cool maintenant.

Apple TV, la console des non-joueurs

La dernière fois que je me suis vraiment considéré comme un joueur, j’ai impliqué la PlayStation originale de Sony et la Nintendo GameBoy Color. Tony Hawk: Pro Skater 1 & 2 et les premiers jeux Pokémon comme Red, Blue et Yellow ont retenu l’attention de mon esprit de 7 ans pendant des heures. Vingt-trois ans plus tard, je préférerais de loin jouer de la guitare, faire de la moto ou faire de l’exercice pendant mon temps libre.

Mais lorsque mon fils, qui aura 4 ans le mois prochain, a joué à son premier jeu vidéo avec son cousin du même âge, je l’ai regardé découvrir un nouveau passe-temps amusant. Mon beau-frère est un passionné de Xbox, il avait donc déjà le matériel et l’habitude. J’ai envisagé d’acheter une console pour jouer avec mon enfant, mais cela peut être un investissement coûteux pour une expérience.

C’est à ce moment-là que je me suis souvenu des deux contrôleurs de jeu SteelSeries Nimbus que j’avais achetés en 2015 lors du premier lancement de l’Apple TV HD avec un App Store. Il y avait un ou deux jeux de course que j’aimais essayer, mais pas assez pour prendre l’habitude de jouer régulièrement.

Six ans plus tard, j’ai couplé les deux contrôleurs Bluetooth à la nouvelle Apple TV 4K et téléchargé une poignée de titres d’arcade et quelques jeux non-arcade depuis l’App Store. C’était le début d’une nouvelle expérience géniale, et l’Apple TV était une excellente solution car je l’ai déjà pour l’expérience tvOS.

A quoi (et comment) nous jouons

Mon fils et moi avons rebondi entre les jeux après quelques minutes à essayer chacun jusqu’à ce que nous trouvions nos favoris :

Chacun de ces jeux prend en charge les contrôleurs de jeu, et Marble, PAC-Man, Frogger et Sonic proposent un mode multijoueur pour jouer ensemble.

Le multijoueur n’est pas encore un gros problème pour nous tant que nous avons deux manettes. Jouer à des jeux sur l’Apple TV qui sont également disponibles sur l’iPad et l’iPhone est plus important pour nous puisque la TV du salon est un écran plus facile à partager.

Les deux contrôleurs peuvent contrôler les jeux solo, nous jouons donc vraiment ensemble en ce moment. C’est parfait pour sa capacité d’attention et mon niveau d’implication. Je suis vraiment investi dans Way of the Turtle maintenant que jouer ensemble est devenu une routine de l’après-midi !

Bon mélange de matériel, de logiciels et de services

Cette expérience m’a également amené à deviner l’achat de l’Apple TV standard de 32 Go pour la première fois. Il n’a pas fallu longtemps pour manquer de stockage avant de devoir décharger les applications, donc je pense qu’une mise à niveau vers un niveau de stockage supérieur pourrait être dans notre avenir. Je préférerais sauter 64 Go et passer directement à 128 Go, donc Apple augmenter le stockage supérieur est ce qui incitera à la mise à niveau pour moi.

Ce qui a vraiment fait de cette expérience une expérience pour nous, c’est d’utiliser du matériel que j’avais déjà pour une autre raison, ainsi qu’un service d’abonnement auquel je suis déjà abonné pour d’autres raisons.

Arcade est au prix de 4,99 $/mois ou 49,99 $/an pour un maximum de six utilisateurs via le partage familial. Je m’y suis abonné pour la première année pour essayer en famille, même si ce n’était pas un service incontournable. Je paie le forfait Apple One Premier pour Apple Music, Apple TV+ et le stockage iCloud pour la famille. L’inclusion de services comme Arcade, News+ et Fitness+ supprime le besoin d’évaluer chaque service comme suffisamment utile ou non.

C’est ainsi qu’Arcade devient un service incontournable pour ma famille. Pas de publicité, pas d’achats intégrés, juste une lecture simple et amusante.

