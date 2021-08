Comment Apple crée un magasin de détail de nouvelle génération dans votre maison

Apple construit son prochain grand magasin de détail dans votre salon. Avez-vous vu les plans? Accéléré par la pandémie, Apple a créé de nouvelles plateformes, peaufiné les services existants et renouvelé ses efforts de vente au détail en ligne pour créer un écosystème domestique tout aussi immersif et mémorable que son expérience en magasin. Il y a juste un hic : vous devrez apporter les tables.

“Tout ce que vous aimez dans nos magasins est en ligne”, a déclaré Apple en mai dernier lors du lancement d’un nouveau hub pour l’Apple Store Online. Facile à rejeter comme une copie marketing astucieuse, la ligne énonce simplement et profondément les intentions d’Apple pour l’avenir du shopping.

Loin de fermer des magasins physiques, Apple reconnaît que les expériences en personne et virtuelles offrent une valeur unique aux clients. Ses magasins de brique et de mortier, au nombre de 512 dans le monde, sont des destinations touristiques, des projets de préservation historiques emblématiques et des merveilles architecturales. Ce sont des endroits où les clients se connectent à Apple à un niveau plus profond.

Pour les millions de clients qui ne vivent pas à proximité d’un Apple Store, des expériences en ligne immersives peuvent créer des connexions similaires. L’Apple Store Online et les Apple Retail Stores fonctionnent désormais comme des services parallèles profondément intégrés qui offrent à davantage de personnes davantage d’options pour la découverte de produits, l’éducation et l’assistance. Mais cela ne s’est pas fait du jour au lendemain.

Le nouveau design de l’Apple Store Online.

Jusqu’à récemment, l’Apple Store Online n’était qu’un simple portail Web pour acheter des produits Apple. C’est plus que ce que de nombreux détaillants peuvent dire. Bien que très pratique, le shopping à la maison est souvent une approximation fragile et édulcorée de la visite d’un magasin en personne. Les efforts d’Apple pour créer une plate-forme de commerce à domicile plus personnelle ont commencé avant la pandémie et se sont considérablement accélérés au cours de la dernière année.

Pour presque tous les services disponibles en personne, Apple a désormais fourni une contrepartie en ligne pratique sans la plupart des compromis généralement associés aux achats à domicile. Ces services vont au-delà des pages Web statiques et offrent des expériences dynamiques et humaines. Étant donné que les magasins physiques et numériques fonctionnent à la même fréquence, les clients peuvent choisir à la carte les parties de l’expérience qu’ils souhaitent en magasin et les parties les plus efficaces en ligne.

L’éducation est un pilier d’Apple Retail, et mettre en ligne du contenu créatif avec une connexion humaine est un projet en cours important. Depuis 2020, Today at Apple est devenu le moteur des efforts en ligne d’Apple. Grâce à des sessions Webex collaboratives, des vidéos YouTube et désormais des sessions GarageBand intégrées à l’application, Apple fait entrer les visages souriants des professionnels de la création dans votre maison.

Un Apple Creative Pro héberge une session de remix dans GarageBand.

Aujourd’hui, chez Apple, les sessions virtuelles sont hébergées par les mêmes équipes qui hébergent la programmation en magasin, donc se rendre à la maison pour créer un remix GarageBand ressemble à une connexion au magasin. (Vous pourriez même voir les mêmes visages !) Apple propose également des sessions personnelles en ligne pour vous aider à configurer votre appareil et a récemment expérimenté des didacticiels d’assistance Apple filmés directement dans les Apple Stores.

Un autre élément de l’expérience à domicile plus pleinement réalisé depuis le début de la pandémie est la livraison, qui englobe tout, de la réception d’un produit à votre porte à sa mise en place. La « livraison instantanée » par messagerie en deux heures est désormais présentée par Apple comme un moyen rapide et facile de se connecter. Le plus prometteur est le partenariat d’Apple avec Enjoy, la startup de magasins de vente au détail mobiles. Apple et Enjoy proposent la livraison avec configuration par un expert à domicile. Le fondateur Ron Johnson a récemment annoncé que le service était désormais disponible sur davantage de marchés, notamment Chicago, Washington, DC, Baltimore et Atlanta.

Apple et Enjoy proposent la livraison avec configuration pour vos nouveaux appareils.

Les options de chat et de téléphone en ligne, à la fois pour les ventes avec un spécialiste et l’aide de Genius via l’assistance Apple, sont plus que jamais soulignées avec des légendes sur les pages Web des magasins et des cartes en vedette sur la page Web remaniée apple.com/store, qui a fait ses débuts la semaine dernière. Au cours de l’année écoulée, le programme Retail at Home d’Apple s’est développé avec davantage d’opportunités de travail à domicile pour les équipes des magasins afin de soutenir les clients pendant la pandémie. Apple a commencé à proposer une assistance gratuite en langue des signes par des interprètes en magasin et a ensuite déployé SignTime, un service en ligne parallèle pour connecter les clients n’importe où avec des interprètes.

Alors, quelle est la prochaine étape ?

Avec les principales plates-formes à domicile pour le support client, la livraison, l’éducation et la personnalisation, l’accent revient sur la découverte de produits et l’expérience d’achat. Les principes fondamentaux de la navigation et de l’achat de produits Apple en ligne restent à peu près tels qu’ils étaient aux premiers jours de l’Apple Store Online.

De la même manière que les Apple Store Creative Pros forment une connexion humaine en ligne lors des sessions virtuelles Today at Apple, les spécialistes Apple Store peuvent fournir des recommandations de produits personnelles et des conseils d’achat d’experts via Shop avec des rendez-vous de spécialiste hébergés en ligne. Plus engageante qu’un chat ou un appel téléphonique, la connexion face à face avec un membre de l’équipe permet la même expérience d’achat possible dans un magasin physique.

Un spécialiste Apple de l’Apple Park Visitor Center vous explique comment échanger votre iPhone.

La découverte de produits pourrait également être augmentée par des spécialistes Apple qui peuvent démontrer des fonctionnalités contextuellement pertinentes d’une manière dynamique que les galeries d’images statiques et les vidéos préenregistrées ne peuvent pas. Nous avons déjà vu Apple itérer sur la découverte de produits avec des modèles AR de nouveaux appareils que vous pouvez découvrir sur un iPhone ou un iPad. En intégrant des technologies telles que la réalité augmentée et les achats personnels dans l’expérience d’achat quotidienne, Apple peut créer un parcours de magasin en ligne qui permet aux clients de se sentir aussi confiants dans leur achat qu’ils le feraient après une visite dans l’Apple Store.

