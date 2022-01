Comment Apple Fitness+ complète ma routine d’entraînement

Apple Fitness+ est disponible pour certains utilisateurs depuis plus d’un an. Il a eu sa première extension majeure il y a quelques mois, ce qui m’a donné ma première chance de l’essayer. Après quelques mois, je peux dire que le service d’abonnement de fitness d’Apple s’est déjà très bien intégré à ma routine d’entraînement.

Il y a environ un an, j’ai décidé d’utiliser mon Apple Watch. Je me réveillais tous les jours dès que je le pouvais, prenais mes AirPods Pro et partais marcher ou courir. Jusqu’à présent, je me débrouille très bien. Dans l’application Fitness, je peux voir mes progrès : à chaque fois que mon rythme s’améliore, lorsque ma forme cardio augmente et l’exercice moyen quotidien que je pratique.

Quand Apple a annoncé que Fitness+ arriverait au Brésil, j’avais vraiment hâte de l’essayer. Même s’il n’y a que des sous-titres en portugais et pas de version doublée, j’ai pu comprendre les exercices. Non seulement cela, mais j’avais vraiment hâte d’avoir cette intégration Apple ultime en utilisant mon Apple TV 4K, mon Apple Watch Series 7, mon Samsung QLED et une paire de HomePod mini.

Différent de certaines personnes, je ne possède pas d’accessoires de gym et un Peloton ne rentrerait jamais non plus dans ma maison. Heureusement, Apple l’a également pris en compte lors du développement de Fitness+. Il y a plein d’exercices dont je suis le seul outil nécessaire, et c’est super.

Jusqu’à présent, je me suis concentré sur trois exercices de fitness principaux en plus de ma routine d’entraînement : des cours de méditation, de yoga et de danse. J’aime la diversité de l’équipe d’instructeurs avec Apple Fitness+ et tous ont une ambiance incroyable car ils vous poussent vraiment à terminer les exercices.

Personnellement, j’adore danser avec Ben, même si mes pas de danse sont terribles. J’apprécie aussi beaucoup la pleine conscience que JoAnna m’aide à atteindre avec ses pratiques de méditation. Et, bien que j’aime la configuration complète d’Apple, je n’ai besoin que de mon Apple Watch et de mon iPhone pour commencer à faire de l’exercice avec Fitness+. Super pratique.

Le service de fitness d’Apple propose 11 types d’exercices et la société ajoute toujours une tonne de nouveaux entraînements chaque semaine. Comme je l’ai écrit dans le titre, Apple Fitness+ est le complément parfait à ma routine d’entraînement, car il y a toujours quelque chose de différent à découvrir pour moi.

Non seulement cela, mais je pense juste que c’est très satisfaisant de fermer mes anneaux juste au moment où la leçon se termine. C’est le sentiment d’accomplissement qui me motive.

Parallèlement à ces exercices, j’ai également eu la chance d’utiliser la fonction Time to Walk à plusieurs reprises. Récemment, je suis allé me ​​promener avec le prince William en personne et ce fut un plaisir. Apprendre à mieux connaître ses enfants et ses goûts, tout en discutant de sujets importants, c’est incroyable. En combinant cela avec ses chansons préférées et des photos Apple Watch de sa vie personnelle, c’est juste un combo incroyable. La fonction Time to Walk a du potentiel et j’ai hâte de savoir qui Apple va amener ensuite.

Prix ​​et ce qui vient ensuite

Une autre chose qui fait la valeur d’Apple Fitness+ pour moi est le pack Apple One. J’ai vraiment besoin de 2 To d’iCloud et comme je suis abonné à Apple Music, que j’adore Apple TV+ et (parfois) que je joue à des jeux Apple Arcade, c’est incroyable que je puisse avoir un abonnement d’entraînement en bonus.

Bien qu’Apple One Premier (Premium au Brésil) soit moins cher qu’aux États-Unis (environ 15 $ par rapport aux 30 $ que les citoyens américains doivent payer), je pense que c’est un forfait parfait pour tout utilisateur Apple qui a besoin d’une tonne d’iCloud et est abonné à au moins un autre des services de l’entreprise.

Non seulement cela, mais Apple continue d’ajouter de la valeur à Apple Fitness+. Tout récemment, la société a annoncé Collections et la fonctionnalité « Time to Run ». Un communiqué de presse explique ce qui s’en vient dans quelques jours :

Apple Fitness+, le premier service de fitness et de bien-être entièrement construit autour d’Apple Watch et conçu pour être accueillant pour tous, présente Collections et Time to Run le 10 janvier. Les collections sont une série d’entraînements et de méditations de la bibliothèque Fitness+ organisée pour aider les utilisateurs atteindre un objectif, et Time to Run est une expérience de course audio conçue pour aider les utilisateurs à devenir des coureurs plus cohérents et meilleurs, avec des itinéraires de course populaires dans certaines des villes les plus remarquables.

En tant que personne qui a réussi par lui-même à apprendre à courir 5K, c’est tellement excitant de voir l’entreprise aider également plus de gens à courir leur premier 5K, à trouver les poses d’équilibre parfaites pour le yoga, à renforcer leur dos, leurs hanches et plus encore.

Le point de vue de .

Apple Fitness+ est le service ultime pour les utilisateurs Apple. Il rassemble les clients les plus exigeants avec les produits et services ultimes d’Apple. Ici, plus vous avez d’appareils d’entreprise, meilleure est votre expérience.

Et même si vous ne possédez que quelques appareils Apple, vous pouvez toujours profiter d’instructeurs passionnants, de listes de lecture intenses et d’une tonne de nouveaux entraînements.

Personnellement, j’allais dire que je ne veux pas échanger ma routine de plein air contre Apple Fitness+, mais comme l’entreprise continue d’ajouter de la valeur à l’abonnement, principalement avec de nouveaux défis et de nouvelles idées de course, j’ai hâte d’en intégrer plus et plus du service avec ma routine d’entraînement.

Si cela peut me faire me sentir en meilleure santé, plus concentré pendant la journée et atteindre mes objectifs, pourquoi ne l’accepterais-je pas ?

Je suis impatient de partager plus avec vous mon expérience Apple Fitness +, mais, tout d’abord, faites-moi savoir dans la section commentaires ci-dessous comment vous aimez le service. Cela vous est-il utile ? Partage tes pensées.

FTC : Nous utilisons des liens d’affiliation automatique qui génèrent des revenus. Suite.

Découvrez . sur YouTube pour plus d’actualités Apple :