Pendant ces jours de confinement Il est normal pour nous tous, pas seulement les enfants, de passer plus d’heures connectés à Internet. Dans le cas des enfants, nous devons faire particulièrement attention afin que leur navigation sur Internet soit sécurisée. Voyons voir alors comment apprendre aux enfants à utiliser Internet en toute sécurité pendant l’accouchement.

l’Internet peut être considéré comme un formidable “ terrain d’entraînement ” pour le information et croissance pour les plus petits. Un médium qui leur permet d’apprendre d’innombrables choses, et de découvrir un monde qui les accompagnera en fait tout au long de leur vie. Une terre pleine d’opportunités, mais aussi de difficultés donc face aux dangers posés par l’environnement 2.0 et plus encore pour les petits enfants, les parents doivent être clairs sur la manière dont Internet doit être utilisé pour que les mineurs puissent naviguer sans aucun risque.

Comment configurer Internet pour que les enfants l’utilisent en toute sécurité pendant l’accouchement

Doit faire comprendre aux jeunes internautes que le web peut être un média très dangereux , qui doit être utilisé avec prudence, en évitant de fournir des informations personnelles. Doit les mettre en garde contre les personnes qui ne se connaissent pas à fond, la version moderne et high-tech du vieux slogan «n’acceptez pas les bonbons d’étrangers».

C’est très important apprenez-leur à ne jamais fournir de mots de passe ou de codes personnels , n’acceptez rien qui provient d’Internet de personnes inconnues. Mais surtout, que n’acceptez jamais de rencontrer en personne quelqu’un que vous avez rencontré en ligne. Maintenant, avec le confinement, ce type d’action ne se produit pas autant, mais il y a un risque que quelqu’un se connecte avec nos enfants et veuille le voir une fois l’état d’alarme passé.

Même les parents doivent mettre en œuvre certaines précautions. Par exemple, il est bon que l’ordinateur est situé dans une pièce facile à contrôler et pas dans votre chambre. Il est également nécessaire d’établir des règles précises sur les horaires et les modalités d’utilisation et surtout de ne pas laisser les jeunes enfants entrer sur Internet sans la surveillance accompagnée du père ou de la mère. Ils ne doivent pas non plus entrer des pages qu’ils ne connaissent pas. Pour ce que les parents peuvent passer quelques heures de ce confinement à mettre en place les pages jeux, vidéos ou divertissements auxquels les enfants veulent accéder, limitant l’accès à d’autres types de pages.

En fait, ça ne fera pas mal installer un logiciel qui limite précisément l’accès à certains sites et de stocker tous les sites visités par l’enfant, afin d’avoir un contrôle général sur ses activités en ligne. Mais le plus important est donner à nos enfants le maximum d’attention et d’affection, naviguer et jouer avec eux, pour éviter cela laissé à eux-mêmes, ils trouvent les nombreux pièges que cache le réseau.