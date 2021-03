Comment apprivoiser les créatures sauvages dans la saison 6

Nous examinons un moyen efficace d’apprivoiser les sangliers et autres créatures sauvages dans Fortnite Season 6: Primal.

Fortnite Saison 6: Primal a surpris les fans lorsque le jeu a replacé sa chronologie dans les temps anciens, où la chasse était le moyen dominant de survivre. Le thème de cette saison correspond parfaitement au genre de la bataille royale, car la survie est l’instinct commun à chaque joueur. Alors que les armes ont subi une cure de jouvence sauvage offrant aux joueurs de nouvelles options, de nombreuses créatures sauvages ont également fait leur chemin dans le jeu.

Chasseur # Fortnite #Fortographie # フ ォ ー ト ナ イ ト # フ ォ ー ト ナ イ ト ス ク シ ョ pic.twitter.com/lqVGXXKQts – お こ た ☁️🥊 (@okota_or) 23 mars 2021

Ces créatures comprennent des loups, des sangliers, des poulets et même des grenouilles! Ces créatures n’ont pas de lieu d’apparition spécifique et peuvent être trouvées n’importe où sur la carte. Les joueurs ne peuvent pas les caresser, mais ils peuvent en apprivoiser certains pour en faire des compagnons sur le champ de bataille.

Comment apprivoiser un loup dans Fortnite

Les loups féroces sont faciles à apprivoiser. Les joueurs doivent tuer un poulet ou toute autre créature et collecter la viande. Après cela, les joueurs peuvent s’approcher du loup et leur donner de la viande. Ensuite, ils ont une brève fenêtre pour appuyer sur leur touche d’interaction et apprivoiser le loup. Le loup, après avoir été apprivoisé avec succès, peut attaquer d’autres ennemis et même des loups. Les joueurs ne peuvent pas éliminer la créature après l’avoir apprivoisée.

Lisez aussi: Crafting In Fortnite Season 6 – Tout ce que vous devez savoir

Comment apprivoiser un sanglier dans Fortnite

La dernière quête épique de Fortnite oblige les joueurs à apprivoiser les sangliers et c’est une entreprise délicate. Les joueurs doivent fabriquer un certain objet car leur donner de la viande ne semble pas fonctionner. Les joueurs doivent fabriquer la cape de chasseur, qui prend deux os d’animaux et une viande. Cet objet aide les joueurs à éviter les attaques d’une créature et les jette hors de leur odeur. Une fois terminé, foncez vers les sangliers et mettez-les en boîte. Les sangliers cassent les murs en bois; par conséquent, démarrez le processus d’apprivoisement dès que possible. Après cela, le sanglier devrait apparaître un peu rougeâtre et cela devrait indiquer que vous l’avez apprivoisé avec succès.

À partir de maintenant, les joueurs ne peuvent pas apprivoiser les poulets et les grenouilles. Cependant, après les avoir tués, les joueurs devraient gagner des ressources précieuses, qu’ils pourraient utiliser pour fabriquer des armes.

Des fuites ont également suggéré la possibilité que des rapaces et des dinosaures arrivent dans le jeu. Fortnite cache généralement des œufs de Pâques cachés, qui présentent un lien avec le contenu à venir. Les œufs et les écritures Dino sur la carte pourraient actuellement faire allusion à de futures créatures à venir dans le jeu.