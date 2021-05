Comment AR Tech permet aux détaillants de conserver et de soutenir leurs activités pendant le verrouillage

Les achats augmentés permettent aux acheteurs d’interagir avec les marques grâce à des fonctionnalités telles que la personnalisation virtuelle du produit ou l’essayer virtuellement des vêtements dans le confort de la maison.

Par Shorya Mahajan

L’incertitude qui prévaut depuis que la pandémie a fait son chemin dans nos vies, suivie de nouvelles vagues de virus et de verrouillages répétés ont eu un effet néfaste sur les consommateurs. Que cela affecte leur comportement de dépenses alors que nous sommes confrontés à un avenir économique incertain, prévoyez simplement de rester à la maison pour rester en sécurité ou de vivre dans des zones soumises à des mesures de verrouillage accrues; Le comportement d’achat des consommateurs a considérablement évolué – potentiellement pour toujours.

Le secteur de la vente au détail était déjà en plein changement avant que la pandémie ne frappe, à la suite de l’influence croissante du commerce électronique combinée aux progrès technologiques. Cependant, alors que la majorité des détaillants éprouvent des difficultés en raison des mesures restrictives à certains endroits et de l’évolution du comportement de la pandémie, ils tirent parti de la technologie pour encourager les acheteurs à reprendre leurs achats tout en les aidant à se sentir plus à l’aise lorsqu’ils font leurs achats. La sécurité est, bien entendu, le principal moteur des implémentations de nouvelles technologies dans le commerce de détail.

L’écosystème en évolution du commerce de détail

Au fur et à mesure que les détaillants évoluent, ils doivent revoir leur stratégie commerciale en fonction des changements dans l’écosystème afin de pouvoir renforcer l’engagement client et améliorer l’expérience d’achat globale. La technologie est un perturbateur critique qui a un impact profond sur les détaillants ainsi que sur les acheteurs. Le commerce électronique continue de croître de manière significative, en particulier pendant la pandémie. Selon les statistiques publiées récemment par l’IBEF, malgré l’incertitude créée en raison de la pandémie, le secteur du commerce électronique s’attend à une forte croissance des ventes en 2021. Le marché devrait passer de 38,5 milliards de dollars américains en 2017 à 200 milliards de dollars américains d’ici 2026.

De plus, les e-commerçants exploitent des technologies avancées telles que la réalité augmentée (RA) pour améliorer le parcours client. De nombreuses marques intègrent des applications compatibles AR dans leurs activités. Par exemple, l’application «IKEA Place» d’IKEA permet aux utilisateurs de voir les produits dans un environnement graphique superposé. Le lancement par Tata Motors du nouveau Tata Safari 2021 a également été facilité par la réalité augmentée (AR). La société a lancé la suite Tata Safari Imaginator pour offrir une expérience virtuelle aux clients à l’emplacement de leur choix. Récemment, Hero MotoCorp a également décidé de lancer une salle d’exposition virtuelle pour ses clients afin de leur offrir une expérience d’achat à 360 degrés. Lors d’un changement d’orbite pour interagir avec les clients, Titan a également exploité une solution d’essai virtuel.

Les achats augmentés permettent aux acheteurs d’interagir avec les marques grâce à des fonctionnalités telles que la personnalisation virtuelle du produit ou l’essayer virtuellement des vêtements dans le confort de la maison. Il existe diverses technologies qui peuvent être utilisées pour numériser les images d’une personne et cartographier les vêtements en conséquence, ce qui permet de voir à quoi elles ressembleraient. Ces avancées technologiques donnent à l’image virtuelle un aspect réaliste, ce qui n’a jamais été possible.

En intégrant la RA dans le parcours d’achat, les marques sont en mesure de fournir des informations produit plus intuitives et plus détaillées que les expériences Web standard. La réalité augmentée sur le marché de la vente au détail devrait passer de 411,3 millions USD en 2017 à 7951,2 millions USD en 2023, souligne un rapport de Markets and Markets.

Les avantages de la RA dans le commerce de détail

La vente au détail augmentée regorge d’avantages. Il permet la personnalisation du contenu de l’utilisateur afin que le client recherche des éléments pouvant être associés sans perdre de temps. De plus, il facilite les essais grâce à des miroirs virtuels où l’on peut simplement connaître la taille du vêtement et voir à quoi il ressemble et s’adapte au corps. De plus, le contenu imprimé est l’un des coups de maître du marketing en réalité augmentée. Il est étonnant de voir comment on peut obtenir toutes les informations sur un produit simplement en tenant son téléphone sur une image particulière. La vente au détail augmentée permet cette fonctionnalité.

En outre, la vente au détail augmentée dissipe les barrières linguistiques avec le mode AR de Google Translate. Même si l’on utilise des catalogues imprimés, le contenu AR qu’il contient guidera le choix de la langue qui lui convient.

L’avenir du commerce de détail

Une enquête mondiale de 2019 de Neilsen IQ a révélé que les consommateurs recherchent la réalité augmentée et virtuelle comme les meilleures technologies pour les aider dans leur vie quotidienne. Et il est clair que cet intérêt a explosé depuis, surtout au milieu de la pandémie. En fait, Shopify a récemment publié que les interactions avec des produits ayant un contenu AR sont susceptibles d’afficher un taux de conversion 94% plus élevé que les produits sans AR. Il est impressionnant de voir comment les détaillants utilisent également la RA pour repenser l’expérience d’achat numérique dans les magasins virtuels. La récente collaboration de Kohl avec Snapchat pour créer le placard virtuel AR de Kohl en est un excellent exemple. Cela permettait aux acheteurs de pénétrer dans un vestiaire AR, d’explorer les articles et de faire un achat. La prochaine phase de la RA dans le commerce de détail sera probablement une expérience sociale ludique où les entreprises appliquent une approche de divertissement numérique pour se connecter avec de nouveaux clients plus jeunes.

À bien des égards, la pandémie a été un catalyseur de la transformation numérique du commerce de détail. La RA peut certainement apporter une valeur ajoutée considérable aux consommateurs dans leur parcours d’achat et la vente au détail physique doit évoluer en conséquence. Il est temps que toutes les marques de vente au détail ré-imaginent leur entreprise pour offrir des expériences d’achat immersives qui représentent l’avenir potentiel.

L’auteur est co-fondateur et COO d’Adloid

Suivez-nous sur Twitter, Instagram, LinkedIn, Facebook

Obtenez en direct les cours des actions de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles des introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants du marché, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

BrandWagon est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester informé des dernières actualités et mises à jour de la marque.