L’une des meilleures fonctionnalités de Gmail est la possibilité de ranger les e-mails et les messages dont vous n’avez pas besoin pour le moment mais que vous voudrez peut-être référencer à un moment donné dans le futur. L’archivage des messages est une fonctionnalité que nous tenons maintenant pour acquise dans les e-mails, mais ce n’est pas nécessairement quelque chose qui nous préoccupe lorsque nous pensons aux applications de chat et de messagerie. Si vous êtes comme la plupart des gens, votre application de chat préférée déborde probablement de discussions et de fils de messages dont vous n’avez pas besoin pour obstruer votre boîte de réception, mais dont vous n’êtes peut-être pas tout à fait prêt à vous débarrasser. Si cela vous semble familier, je vais vous montrer comment archiver des conversations et des fils de discussion dans l’une de mes applications de messagerie préférées – Telegram.

Comment archiver des conversations dans Telegram

Ouvrez le Application Telegram sur votre téléphone.

Choisissez le fil de discussion ou la conversation que vous souhaitez archiver, et balayer vers la gauche.

Source: Android Central

C’est ça! Vous pouvez toujours accéder à ces chats en appuyant sur le dossier des chats archivés, et vous pouvez les désarchiver en

Ne vous inquiétez pas non plus des messages manquants simplement parce que vous avez archivé une conversation. Dès qu’un nouveau message apparaît dans un fil de discussion archivé, ce fil sera automatiquement déplacé hors de votre dossier archivé et de nouveau dans votre boîte de réception. Cependant, si vous décidez de désactiver un chat, vous ne recevrez aucune notification. Il est important de noter que vous pouvez archiver autant de conversations que vous le souhaitez et que vous pouvez même les épingler dans votre ordre préféré dans le dossier des discussions archivées. Voici comment gérer ces conversations archivées.

Comment gérer les conversations d’archives dans Telegram

Appuyez sur le Dossier de discussions archivé.

Balayez vers la gauche pour désarchiver un fil de conversation.

Source: Android Central Appuyez fermement sur un fil archivé pour épingler une conversation à une position relative dans le dossier. Appuyez sur l’icône du haut-parleur pour couper le son d’une conversation.

Sélectionnez combien de temps vous voulez que la conversation soit mise en sourdine pendant (1 heure, 8 heures ou 2 jours).

Source: Android Central

De petites fonctionnalités comme celle-ci ne sont que quelques-unes des nombreuses raisons pour lesquelles nous considérons Telegram comme l’une des meilleures applications de messagerie sur Android. Pourtant, il peut parfois être difficile de convaincre les amis et la famille de passer à une nouvelle plate-forme de messagerie comme WhatsApp, Signal ou Telegram. Si vous ne parvenez pas à convaincre vos contacts de vous rejoindre sur Telegram, assurez-vous de lire nos 6 meilleurs conseils pour amener votre famille à passer à une autre application de messagerie.

