Comment archiver les e-mails dans Gmail pour garder les choses en ordre

Le quota de stockage de Gmail est si généreux que vous n’aurez peut-être plus jamais à supprimer un autre e-mail. Mais en même temps, vous ne voulez pas que des centaines ou des milliers d’e-mails encombrent votre boîte de réception. Alors, comment archiver les e-mails dans Gmail pour les faire disparaître de la boîte de réception ? C’est le sujet de cet article.

L’archivage des e-mails dans Gmail varie selon que vous utilisez l’application mobile Gmail ou l’application de bureau. Sur l’application mobile, vous pouvez rapidement archiver un e-mail en le faisant glisser sur l’écran. Sur le bureau, vous devez le sélectionner et choisir le Archiver bouton.

Que signifie l’archivage des e-mails dans Gmail ?

Tout d’abord, une explication rapide sur ce que signifie réellement l’archivage des e-mails. Lorsque vous archivez un e-mail dans Gmail, il n’est pas réellement supprimé. Au lieu de cela, Gmail supprime simplement l’e-mail du dossier actuel (étiquette). Les e-mails archivés sont toujours visibles et accessibles dans la section Tous les messages, au cas où vous en auriez à nouveau besoin. Ils y resteront définitivement, à moins que vous ne choisissiez de les supprimer.

Comment archiver des e-mails dans Gmail (Android et iOS)

Il existe deux méthodes pour archiver les e-mails dans Gmail sur Android ou iOS. Soit la méthode de balayage ou la méthode habituelle.

La méthode de balayage

Tout d’abord, appuyez sur les trois lignes horizontales dans le coin supérieur gauche. Cela ouvre votre liste d’étiquettes. Faites défiler vers le bas et sélectionnez Paramètres.

Maintenant, sélectionnez Actions de balayage des e-mails.

L’écran suivant vous permettra de configurer ce qui doit se passer lorsque vous glissez sur un e-mail. Si l’archivage d’un e-mail n’en fait pas déjà partie, décidez si vous souhaitez que la fonction d’archivage soit un balayage vers la gauche ou vers la droite, et sélectionnez la bonne en conséquence.

Vous serez maintenant présenté avec des options de balayage. Choisir Archiver puis sortez des paramètres.

Désormais, lorsque vous glissez sur un e-mail dans la direction que vous avez spécifiée dans les paramètres, il sera automatiquement archivé.

La méthode habituelle

La méthode habituelle est extrêmement simple. Ouvrez simplement l’e-mail et cliquez sur l’icône carrée avec la flèche vers le bas, en haut de l’écran. Cela archivera l’e-mail.

Comment archiver des e-mails dans Gmail (bureau)

Archiver un e-mail dans Gmail sur le bureau est également très simple. Il y a trois façons.

La première méthode consiste à archiver un e-mail non ouvert directement depuis la boîte de réception. Il s’agit simplement de cocher l’e-mail et de sélectionner Archiver au sommet.

La deuxième méthode est si l’e-mail est déjà ouvert. Ensuite, il n’est pas nécessaire de cocher l’e-mail. Cliquez simplement sur le Archiver bouton comme avant.

La troisième méthode consiste à envoyer un e-mail et à archiver l’intégralité du message en même temps, vous épargnant ainsi une étape supplémentaire. Lorsque vous envoyez un e-mail et que vous souhaitez l’archiver en même temps, cliquez sur le bouton bleu Envoyer + bouton. L’e-mail sera envoyé et l’intégralité du fil de conversation sera automatiquement archivé.

Si par contre vous souhaitez envoyer l’email mais pas l’archiver, cliquez sur le bouton blanc Envoyer bouton.

