Comment archiver ou désarchiver un chat dans WhatsApp

À moins que vous n’aimiez le chaos, il est toujours bon de garder vos discussions en ligne organisées. Cela signifie archiver les anciennes discussions lorsqu’elles ne sont plus nécessaires pour rendre votre boîte de réception de messagerie plus propre et plus facile à consulter. Mais que signifie archiver quelque chose sur WhatsApp ? Et comment archiver les messages WhatsApp sur Android et iPhone ? Toutes ces questions et bien d’autres trouveront une réponse ici aujourd’hui.

RÉPONSE RAPIDE

Pour archiver un message dans WhatsApp, sélectionnez-le. Sur Android, appuyez sur le Archiver icône en haut de l’écran. Sur iPhone, sélectionnez-le en glissant vers la gauche sur le message et en choisissant Archiver.

Comment archiver un chat WhatsApp sur Android

L’archivage des messages sur Android WhatsApp est extrêmement simple.

Appuyez longuement sur le chat que vous souhaitez archiver jusqu’à ce qu’une petite coche verte apparaisse à côté de l’image de l’utilisateur. Appuyez ensuite sur le bouton Archiver en haut de l’écran.

Le chat va maintenant disparaître de l’écran. Si c’est la première fois que vous archivez quelque chose, un nouveau Archivé section apparaîtra ci-dessous. C’est ici que toutes vos discussions archivées seront désormais diffusées. Appuyez simplement dessus pour l’ouvrir.

Comment archiver toutes les discussions sur WhatsApp Android

Pour archiver toutes les discussions sur WhatsApp Android en même temps, appuyez longuement sur une jusqu’à ce que la flèche verte apparaisse. Ensuite, appuyez simplement sur tous les autres un à la fois. Appuyez ensuite sur le bouton Archiver en haut de l’écran pour que toutes les discussions soient déplacées vers le Archivé section.

Comment archiver un chat WhatsApp sur iPhone

L’archivage d’une conversation WhatsApp sur un iPhone est légèrement différent, mais la méthode reste assez simple.

Accédez à l’écran principal de WhatsApp et faites glisser de droite à gauche la conversation que vous souhaitez archiver. Cela fera apparaître deux boutons, dont l’un est Archiver. Appuyez dessus et la conversation disparaîtra de l’écran.

Comment archiver toutes les discussions sur WhatsApp iPhone

Pour archiver toutes les discussions en même temps sur l’iPhone, appuyez sur le bouton Éditer bouton dans le coin supérieur gauche.

Cela fera apparaître de petits cercles de contrôle à côté de chaque nom.

Appuyez sur tous ceux que vous souhaitez archiver, puis appuyez sur Archiver en bas de l’écran. Une fois terminé, appuyez sur Fait en haut pour revenir à l’écran normal.

Une autre façon est d’aller à Paramètres—> Discussions, et sélectionnez Archiver toutes les discussions.

Comment retrouver vos discussions archivées et les désarchiver

Comme nous l’avons expliqué précédemment, vous pouvez retrouver vos conversations archivées dans l’application Android, en appuyant sur le Archivé lien sur l’écran principal. Trouvez la conversation que vous voulez et continuez simplement la conversation pour la ramener à l’écran principal.

Sur l’iPhone, vous pouvez désarchiver un message en accédant à l’écran principal et en le tirant vers le bas. Cela révélera la section Archivé juste en dessous de la barre de recherche. Alternativement, vous pouvez rechercher la personne.

Lorsque vous avez trouvé la conversation, envoyez un message pour la retirer des archives ou faites glisser vers la gauche pour révéler le Désarchiver bouton.

Comment modifier les paramètres d’archivage par défaut sur iPhone et Android

Sur Android et iPhone, vous pouvez modifier les paramètres afin que la conversation reste archivée, même si ce contact envoie un nouveau message. Vous pouvez trouver ce paramètre sur Paramètres—> Chats—> Conserver les chats archivés.

FAQ

Pouvez-vous archiver un groupe WhatsApp ?

Oui, vous pouvez archiver un groupe WhatsApp. Cela fonctionne sur le même principe que l’archivage d’un chat normal.

Quelle est la différence entre supprimer un chat WhatsApp et archiver un chat ?

Le supprimer supprime complètement le message, pour ne plus jamais être revu. Archiver le chat revient en gros à le ranger dans une armoire. Vous pouvez le retirer à l’avenir si vous avez besoin de vous y référer à nouveau ou de poursuivre la conversation.

