Comment Ariana Grande a abandonné sa pop Persona pour devenir une femme dangereuse

Tous Ariana Grande La pochette de l’album présente une photo du chanteur, chacun capturant l’intention derrière la sortie. Sur Dangerous Woman, elle projette un jeu juvénile avec sa queue de cheval emblématique, bien que son masque de lapin en latex noir fasse allusion à quelque chose de plus provocant sous la surface du bubble-gum. Il était clair que le troisième album studio de Grande mettrait en valeur le côté plus sensuel de la chanteuse tout en exploitant son talent pour interpréter n’importe quel style ou son avec des résultats transformateurs.

Écoutez Dangerous Woman maintenant.

Sorti le 20 mai 2016, Dangerous Woman a repris là où My Everything s’était arrêté, offrant plus de succès de danse remplis de sol et s’éloignant de ses débuts chargés de ballades.

Sur la piste d’accompagnement de “You Don’t Know Me”, Grande chante, “La fille que vous voyez sur les photos n’est qu’une partie de celle que je suis.” Par son seul titre, Dangerous Woman a promis de montrer une nouvelle maturité dans l’art de Grande. Sur le plan sonore, l’album a fait avancer cette mission, améliorant les éléments R&B rétro de ses deux premiers albums, Yours Truly et My Everything, tout en explorant davantage de paysages sonores électro-pop qui façonneraient sa future carrière.

Entrer dans un nouveau territoire dangereux

L’ère Dangerous Woman a commencé avec le single promotionnel «Focus», qui était en octobre 2015. Alors que «Focus» présentait la même énergie optimiste et entraînée par les cornes du hit de Grande 2014 «Problem», il a également créé le premier single officiel de l’album. , alors que Grande ordonna coquettement aux auditeurs de «se concentrer sur moi».

Émergeant cinq mois plus tard, la chanson titre de l’album a trouvé Grande s’aventurer dans un territoire plus sombre que la pop écumeuse de «Focus». Poussé par une guitare électrique, le chanteur crie climatiquement: “Quelque chose en toi me fait me sentir comme une femme dangereuse!” tout au long de la piste. Nous savions que Grande pouvait offrir des chansons de la taille d’une arène, et ce slow jam canalisait toutes les grandes ballades de puissance des années 80 avec un crochet qui promettait: “Toutes les filles veulent être comme ça / Bad girls dessous, comme ça.”

De l’autre côté du spectre, «Be Alright» offrait un contraste frappant avec le tempo lent et la sensualité de «Dangerous Woman». Plongeant dans un son deep house, le single de célébration de Grande a été adopté comme hymne pour la communauté LGBTQ.

Embrasser les collaborateurs

Un mois plus tard, elle s’engagerait dans le nouveau parcours qui piège-Le R&B s’était présenté dans la musique grand public, laissant tomber l’hypnotique «Let Me Love You», avec Lil Wayne. Cela a ouvert la voie à la perfection dance-pop de «Into You», qui signalait que Grande était prête à prendre d’assaut l’été 2016.

Avec une déclaration d’amour qui tournait autour des lignes de basse EDM bruyantes, «Into You» est Grande et le hitmaker Max Martin à son meilleur. Il contenait toutes les caractéristiques d’un classique ver d’oreille, avec le fausset haletant de Grande flottant au-dessus des rythmes épais. Grande a terminé les singles avancés de l’album avec le funk rétro-pop et uptown de «Greedy», une chanson offerte avec des précommandes numériques et qui présentait une chorale de sa voix exubérante sur une ligne de basse lisse.

Dangerous Woman débute avec la ballade swinging doo-wop «Moonlight», qui s’aligne étroitement avec le son que Grande a expérimenté sur Yours Truly. Sur la coupe profonde «Leave Me Lonely», elle a ramené Macy Gray sous les yeux du public, ce dernier livrant de manière experte Nina simone des représentations théâtrales qui correspondent à la nature dramatique de la chanson.

Une transition mature

Conformément à la prémisse de l’album, Grande lance son hymne «adulte», «Side To Side», avec l’aide de la reine la plus torride du hip-hop, Nicki Minaj. Comme beaucoup d’anciennes enfants stars devenues des divas de la pop devant elle, Grande se penchait consciemment dans sa phase «d’adulte», tout en contournant tous les clichés habituels qui accompagnaient le territoire.

L’une des meilleures collaborations pop et hip-hop de la décennie, «Side To Side» a capitalisé sur le tendance dancehall de l’époque, avec des riddims reggae et de nombreuses insinuations sexuelles emballées dans l’imagerie campy de l’engouement pour le fitness SoulCycle. Tout comme Olivia Newton-John lui a fait «parler corps» dans l’emblématique «Let’s Get Physical» Clip musical, Le duo cardio-entraîné de Grande et Minaj s’est frayé un chemin jusqu’au sommet des charts, atteignant la 4e place du Billboard Hot 100.

Grande a suivi “Side To Side” avec un autre effort de collaboration sur le “Everyday” assisté par Future. Alors que la pop influencée par le trap commençait à gagner en popularité dans le grand public, «Everyday» a contribué à alimenter sa domination, ouvrant la voie au piège qui s’appuyait sur elle. albums suivants Édulcorant et merci, à côté.

Faire évoluer la formule pop

Une grande partie de Dangerous Woman voit Grande jouer avec les tempos, les genres et les changements de temps. «I Don’t Care» la trouve embrassant le R&B orchestral pour oublier un amour perdu, «Parfois» s’aventure dans plus de pop acoustique (une rareté pour Grande) et «Bad Decision», «Touch It», «Knew Better / Forever Boy »Et« Thinking Bout You »s’appuient tous sur les puissants tuyaux de Grande et la production de synth-pop EDM.

Avec son troisième album, Ariana Grande a réussi à faire évoluer la formule pop qu’elle avait déjà établie tout en s’aventurant dans un territoire inexploré et plus pointu. Le pari a porté ses fruits, avec Dangerous Woman fait ses débuts à la deuxième place du palmarès Billboard 200 et a décroché son premier album n ° 1 au Royaume-Uni. Il était clair que la reine de la pop ascendante ne faisait que commencer.

Dangerous Woman peut être acheté ici.