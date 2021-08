Comment Ariana Grande a redéfini la musique pop avec “Sweetener” et “merci, ensuite”

En 2018, une seule femme occupait la première place du Billboard Hot 100 en tant qu’artiste solo : Ariana Grande, avec l’aimable autorisation de « merci, ensuite ». Alors que Beyoncé, Camila Cabello et Cardi B ont également atteint le sommet des charts, leurs singles étaient accompagnés d’artistes masculins qui dominaient auparavant les plateformes de streaming et les ondes radio. En plus des listes de charts masculins, il semblait que la pop traditionnelle qui régnait autrefois était progressivement éliminée par le pop-rap de gens comme Canard et Post Malone.

Achetez ou diffusez Édulcorant.

La « It Girl » de la pop

Au cours de la dernière décennie, la musique pop a subi une relève de la garde. Alors que les cartes grand public connaissent lentement une résurgence du R&B et se familiariser avec la puissance du hip-hop sur les services de streaming, il y a eu de nombreux cris sur le manque de présence de la musique pop – en particulier le style de pop féminine qui dominait le paysage musical. Où sont les Madonna, Whitney Houstons, Janet Jacksons et Mariah Careys de cette génération ?

Les fans de musique sont de plus en plus inconstants et axés sur les niches, et il devient de plus en plus difficile de maintenir le genre de domination des charts sur plusieurs décennies et le poids culturel durable qui définissait la carrière d’une pop star. Beaucoup ont fait valoir que le « piège Selena » autoproclamé, Cardi B, occupe désormais cet espace, mais la musique de Cardi, bien que mainstream, existe avant tout dans l’espace hip-hop.

Entrez Ariana Grande, qui a réussi à atteindre le genre de méga-célèbre pop star qui a récemment semblé éteinte. Débutant à la première place du Billboard 200, ses albums 2018 et 2019, Sweetener et Thank u, next, ont ramené la pop “It Girl” dans les charts, tandis que les singles “thank u, next” et “7 rings” ont tous les deux enregistrements de streaming Spotify cassés faire ses débuts au sommet du Billboard Hot 100. Grande est également devenu le premier artiste depuis Les Beatles en 1964 pour monopoliser les trois premières places du Billboard Hot 100 avec « 7 anneaux », « rompre avec ta copine, je m’ennuie » et « merci, ensuite », respectivement.

Grande vient non seulement d’une école de femmes pop de premier plan, mais a également fait ses débuts à une époque où la pop bubble-gum de la fin des années 00 et du début des années 2010 commençait à évoluer vers un son plus R&B et influencé par le trap. En 2013, Katy Perry a sorti l’hymne optimiste “Roar”, mais elle a rapidement remplacé cette esthétique par “Dark Horse” assisté par Juicy J. Pendant ce temps, RihannaLes jours de cheveux roux de chansons dance-pop bruyantes et de performances délirantes de «We Found Love» devenaient de plus en plus implacables. Grande s’intègre parfaitement dans ce moule avec ses débuts “The Way”, qui rappelle des éléments du R&B des années 90 fusionnés avec un échantillon de “Still Not A Player” de Big Pun.

Rendre la pop plus personnelle

La sortie de Sweetener le 17 août 2018 et merci, le 8 février 2019, a marqué le départ de Grande de ses jours de teeny-bop et le début d’une ère plus mature. Comme les anciennes stars de l’enfance devenues sensations pop Christina Aguilera et Britney Spears avant elle, les albums de Grande ont suivi une évolution sonore qui l’a amenée d’une « It Girl » à une « It Woman ». Si le gospel et les saveurs émouvantes de Sweetener correspondent à Stripped d’Aguilera, alors les vibrations du dancefloor et l’humeur changeante de Thank u s’apparentent à celles de Spears’ Blackout.

Il y a un élément de relativité en jeu ici : tous les trois sont des pop stars qui tissent leur vie personnelle et des drames tabloïd dans leur musique. Stripped et Blackout ont tous deux abordé les rumeurs et les perceptions du public de front, et, à l’ère de la saturation permanente des médias sociaux, Grande brise encore plus le mur entre sa vie personnelle et ses fans.

À travers Sweetener et merci, ensuite, Grande affiche le pouvoir de guérison selon vos propres termes. « pas de larmes à pleurer », « respirer » et « redressez-vous bientôt » sont toutes des réponses thérapeutiques de dream-pop à l’attentat à la bombe qui a eu lieu à l’extérieur de son concert à la Manchester Arena au Royaume-Uni en 2017. Elle fait également face à la perte de son ex- partenaire Mac Miller («REM» et «ghostin»), le gain d’un fiancé («pete davidson»), leur séparation subséquente («merci, prochain») et sa bataille avec l’image publique et la santé mentale («faux sourire» ).

Redéfinir la renommée

Grande a également maîtrisé l’art de transformer une sortie de vidéoclip en un moment culturel mondial. Beyoncé a fait monter la barre sur tout le monde en 2016 avec Lemonade, mais au cours des deux dernières années, Grande a attiré l’attention du monde avec un moment viral après l’autre; d’abord avec la vision surréaliste de “pas de larmes à pleurer”, puis avec la satire rom-com “merci, ensuite” et les visuels flashy girl-power de “7 anneaux”.

Sur le plan sonore, Sweetener et Thank u, next, sortis en seulement six mois, sont très divers. On pourrait dire qu’Ariana Grande a mieux appris cela de Rihanna, qui, entre ses débuts en 2005, Music Of The Sun et Unapologetic en 2012, a fourni à ses fans presque un nouvel album chaque année, et dont les divers singles ont signalé les nouvelles tendances de la pop. Rihanna pourrait être la plus grande inspiration de Grande pour le genre d’attitude fanfaronne et la confiance inébranlable en son image et sa musique. Comme pour les sorties des années 00 de Rihanna, les morceaux de Sweetener et Thank u représentent ensuite différentes époques de la musique pop, qu’il s’agisse de l’électro-pop aux riffs de guitare de « mauvaise idée » ou d’une reprise remaniée de l’éthéré « goodnight n go » d’Imogen Heap.

Ce qui distingue vraiment Grande de ses contemporains pop, cependant, c’est la constante imprévisible de ce qu’elle va faire ensuite. D’une série de singles surprises à la sortie de deux albums consécutifs dans un court laps de temps et à sa personnalité publique ouvertement révélatrice, Grande a redéfini ce que signifie être une pop star aujourd’hui.

Écoutez le meilleur d’Ariana Grande sur Apple Music et Spotify.