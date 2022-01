Comment arrêter de partager des données et préserver votre confidentialité sur Google Maps | La technologie

Nous ne découvrons rien de nouveau si nous affirmons que Google Maps nous fournit un excellent service lorsque nous partons en voyage ou que nous avons besoin d’informations sur l’emplacement de certains endroits de la ville. Le problème est qu’il y a des gens qui ne sont pas à l’aise avec toute la collecte de données qu’ils font. Eh bien, nous pouvons le résoudre pour préserver notre vie privée.

Google Maps est l’une des applications les plus utilisées lorsque l’on voyage en voiture, à la recherche d’un service en ville et même à pied, pour avoir des informations sur ce qui se trouve à proximité.

C’est une application qui peut être utilisée tous les jours et qui s’intègre parfaitement dans ces applications que tout le monde connaît et a déjà utilisées. Vous n’avez plus besoin de mémoriser des itinéraires pour aller n’importe où.

Le problème peut venir quand on se rend compte que Maps aide Google et tout ce qui entoure le géant américain, à tracer les lieux que vous visitez et les activités que vous faites. Ceci est fait pour offrir un meilleur service, aussi proche et précis que possible, mais vous risquez de ne pas le voir d’un bon œil.

Il y a des utilisateurs qui s’en moquent et qui leur permettent d’effectuer un suivi sans aucun problème, car tout ce qu’ils vont chercher sera très rapide, sans attente et avec une certitude marquée par la surveillance que ce service effectue. de nos mouvements.

Mais il y a aussi des utilisateurs qui ne veulent pas que ce contrôle de l’endroit où ils se trouvent et où ils vont être si strict ou qu’il n’existe pas directement, il faut donc prendre des mesures à proximité.

Cet article va être utilisé pour ce type d’utilisateur, puisque nous allons vous dire comment vous pouvez faire pour que l’application Google Maps ne continue pas à suivre vos mouvements, mais vous pouvez continuer à l’utiliser de manière normale, que est, comme vous l’avez fait jusqu’à présent.

Supprimer les trajets de la chronologie

Le moyen le plus efficace d’éviter ce suivi que Google Maps fait de nos mouvements est de supprimer la chronologie de l’emplacement ou au moins d’en supprimer des parties dans le grand G.

Cela signifie que Maps stocke des informations détaillées de chacun des trajets que nous effectuons ou avons effectués dans une chronologie interne de l’application elle-même.

Grâce à cette chronologie, Maps est en mesure de nous montrer les endroits que nous avons visités à des jours différents et à des heures alternées, ainsi que de suggérer des endroits à proximité lorsque nous empruntons à nouveau le même itinéraire ou un itinéraire similaire.

Ces informations que l’application enregistre peuvent être supprimées dans leur intégralité, une partie spécifique d’un voyage spécifique ou choisir de supprimer tous les lieux visités un jour spécifique.

Pour y parvenir, vous devez effectuer les opérations suivantes :

Nous ouvrons Google Maps sur notre smartphone. Maintenant, nous jouons dans le photo de notre profil dans la barre de recherche supérieure, à droite le tout. Dans le menu qui s’ouvre, nous devons cliquer sur Votre calendrier. Ensuite, nous verrons une fenêtre où il nous dit que nous allons consulter la chronologie. Là, nous devons piular dans Allons-y. Une fois que nous sommes dans notre Chronologie, nous pouvons éliminer des parties des voyages en touchant le icône à trois points (Plus) à côté des voyages et puis Supprimer. Si nous cliquons là où il est dit Aujourd’hui, nous verrons comment marquer le jour qui nous intéresse. On peut aussi supprimer l’historique d’une journée entière en touchant le icône de trois points (Plus de lots) dans le coin supérieur droit de votre écran puis Supprimer le jour.

Désactiver l’historique des positions

Le fait de désactiver l’historique de localisation est un autre moyen pour que Google Maps stocke nos emplacements et, par conséquent, garde une trace de nous dont nous voulons nous échapper.

Comme vous l’avez imaginé le historique de localisation Il est prédéterminé dans l’application et il est également dédié au partage de l’emplacement avec d’autres services Google qui fournissent des informations ou des publicités, selon l’endroit où nous sommes et où nous nous déplaçons.

Le moyen d’empêcher que cela se produise est de supprimer l’historique de localisation. Cela se fait comme suit :

Une fois ouvrons google maps et nous sommes dedans ce sera le moment de toucher à la photo de notre profil photo de profil dans la barre de recherche en haut à l’extrême droite. Dans le menu qui s’ouvre ci-dessous, nous devons choisir Réglages. Dans Paramètres, appuyez sur Paramètres de localisation Google. Maintenant, nous devons descendre jusqu’à ce que nous voyions Avancée et dépliez-le. Une fois affiché, nous descendons jusqu’à ce que nous trouvions l’historique de localisation de Google, où nous devons entrer. Si nous avons plusieurs comptes Google, l’écran suivant nous demandera d’en choisir un. À ce moment, nous pouvons appuyer, dans la section Historique des positions, dans Désactiver afin que Google Maps ne continue pas à collecter des informations auprès de nous. Si nous cliquons sur Choisir une option Suppression automatique On peut choisir entre supprimer un âge supérieur à ce qu’on indique (3,18 ou 36 mois), Ne pas supprimer automatiquement l’ancienne activité ou nous choisissons manuellement l’activité que nous voulons supprimer. Il ne reste plus qu’à cliquer sur Suivant pour confirmer ce que nous avons choisi.

De cette façon, nous aurons un peu de liberté pour choisir la manière dont nous voulons, non seulement pour désactiver ce système de localisation, mais ce que nous pouvons également faire, c’est que les passés ne soient pas stockés.

Comme vous l’avez vu, c’est très simple, maintenant c’est à nous de choisir quel type de système de localisation nous voulons et si nous le voulons.

Entrer en mode navigation privée

Beaucoup d’entre vous sont sûrement entrés dans Chrome avec le mode navigation privée activé. Eh bien, Google Maps a aussi ce mode.

Le mode navigation privée est un moyen sûr de naviguer sur Maps sans avoir à vous soucier de laisser une trace. Quand il mode navigation privée est activé, Google Maps mettra en pause l’enregistrement de notre activité, en plus de suivre votre position.

Pour l’utiliser, nous devons suivre ces étapes:

Nous avons joué le Photo de profil Comme nous l’avons fait dans les cas précédents, Dans le menu qui s’ouvre, nous activons le mode navigation privée Pour le désactiver, appuyez sur l’icône de navigation privée dans la barre de recherche supérieure (à droite), puis le désactiver.

Avec tout ce que nous vous avons dit aujourd’hui, vous pouvez limiter autant que possible l’accès de Google Maps à votre emplacement et à vos itinéraires pour protéger tout ce qui concerne une partie importante de votre vie privée.

La bonne chose est que nous pouvons choisir les parties que nous voulons effacer et pas tout, ce qui nous donne une plus grande liberté pour décider jusqu’où nous voulons pour que Google, via Maps, connaisse nos itinéraires et nos emplacements.